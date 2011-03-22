Что такое малый бизнес

Думаю лучшее определение данной категории - это не количество работников, размер оборотов, или форма собственности, а степень участия собственника в управлении.
Если собственник непосредственно выполняет функцию генерального управляющего (директора, президента, председателя и т.п.), то есть вмешивается в текущую деятельность, то бизнес малый, со всеми вытекающими отсюда рисками...
Комментарии 6
И если собственник управляет своим бизнесом это что плохо?
риски сами по себе это не плохо. В море ходить более рискованно, чем в пруду на лодке кататься, но и удовольствия больше, НО если это действительно нравится.
Если собственник не управляет бизнесом, то типа бизнес устойчивее. Надоело, продал бизнес и живут независимо друг о друга и собственник и бизнес.
Вобщем небольшая торговая сеть где точек 10 от силы и оборот лямов в 50 в год, регулярно перепродающаяся но с грамотным управляющим - это не малый бизнес Так?
если с грамотным управляющим = с устойчивой системой управления, с отлаженными процессами, независящими от личности, то это оч хороший объект для инвестиций. Масштабирование из 10 точек в 100 просто вопрос вливания денег...