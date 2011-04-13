Банковский капитал

В процессе капиталоведения, огромное удовольствие доставила фраза:



"Экономический капитал - это не денежный фонд, это риск неожиданных потерь и плата за него это не фондирование, это плата за риск который берет на себя акционер.

Соответственно риск не влияет на стоимость ресурсов и не может зависеть от ставок казначейства и сроков кредита. Под любой кредит все ресурсы необходимо привлечь в казначействе, а вот риск по кредиту может быть больше или меньше и именно он является мерой расходов дополнительно к стоимости ресурсов, а не вместо нее".



Потрясающе... Сразу всё становится понятным )))))

