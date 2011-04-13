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Банковский капитал

13.04.2011 11:03 11 2 646 просмотров
В процессе капиталоведения, огромное удовольствие доставила фраза:

"Экономический капитал - это не денежный фонд, это риск неожиданных потерь и плата за него это не фондирование, это плата за риск который берет на себя акционер.
Соответственно риск не влияет на стоимость ресурсов и не может зависеть от ставок казначейства и сроков кредита. Под любой кредит все ресурсы необходимо привлечь в казначействе, а вот риск по кредиту может быть больше или меньше и именно он является мерой расходов дополнительно к стоимости ресурсов, а не вместо нее".

Потрясающе... Сразу всё становится понятным )))))

Комментарии 11

Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Кто читает Вам этот замечательный курс?
Ярослав Алексеев  (yalexeev)
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Курс я сам могу прочитать smile:)
Это определение одного российского банка, которое используется для расчета и распределения капитала между бизнес-подразделениями.
Так как обычно путают капитал как собственные средства, и экономический капитал, то вот было разъяснение )
fulltime  (fulltime)
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Надеюсь, это пояснение ушло в регионы? smile:D smile:D
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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а какого банка, если не секрет? желательно ссылку
Сергей Савельев  (kev)
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Интересное определение, но слишком затянуто и перенасыщено словами.
Вспомнилось из курса менеджмента в гос. ВУЗе (лет 12 назад это было): преподаватель дал определение термину "проблема" - это расстояние между желаемым и действительным. При этом он жестикулировал - желаемое показывал одной рукой (восоко поднятой вверх), а действительное другой рукой (опущенной ниже пояса)...
fulltime  (fulltime)
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Сразу вспомнился преподаватель по "Теории организации" из моего студенчества и однокурсник, начавший истерично смеяться на 15й минуте лекции, со словами: "я у него ни слова не понимаю".
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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Цитата
это риск неожиданных потерь

Скорее риск потерь сверх ожидаемых.
А в общем суть донесена.
iamvs  (iamvs)
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Если не вершина финансовой философии, то ближайшие подступы к ней.
Армен Геворгян  (agev83)
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Ярослав,

Говорят, что Пробизнесбанк в рамках своей экспансии в регионы сознательно выбрал путь отказа от построения системы централизованного управления рисками в банке, так что филиалы пользуются относительно высокой автономией при принятии решений.

Расскажите пожалуйста как-нибудь в своём блоге, чем было вызвано такое решение банка не строить централизованную систему? Каким образом этот тип управления влияет на прибыль акционеров? Какие проблемы и какие преимущества от такого подхода банк для себя видит? Существуют ли в банке проблемы с мошенничеством в региональных филиалах, схожие с теми, о которых писали ещё недавно про Сбербанк? Каким образом банк решает это проблемы?
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