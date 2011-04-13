Банковский капитал

В процессе капиталоведения, огромное удовольствие доставила фраза:
"Экономический капитал - это не денежный фонд, это риск неожиданных потерь и плата за него это не фондирование, это плата за риск который берет на себя акционер.
Соответственно риск не влияет на стоимость ресурсов и не может зависеть от ставок казначейства и сроков кредита. Под любой кредит все ресурсы необходимо привлечь в казначействе, а вот риск по кредиту может быть больше или меньше и именно он является мерой расходов дополнительно к стоимости ресурсов, а не вместо нее".
Потрясающе... Сразу всё становится понятным )))))
Комментарии 11
Это определение одного российского банка, которое используется для расчета и распределения капитала между бизнес-подразделениями.
Так как обычно путают капитал как собственные средства, и экономический капитал, то вот было разъяснение )
с припиской, "пишите, если что не понятно" )
Вспомнилось из курса менеджмента в гос. ВУЗе (лет 12 назад это было): преподаватель дал определение термину "проблема" - это расстояние между желаемым и действительным. При этом он жестикулировал - желаемое показывал одной рукой (восоко поднятой вверх), а действительное другой рукой (опущенной ниже пояса)...
Скорее риск потерь сверх ожидаемых.
А в общем суть донесена.
Говорят, что Пробизнесбанк в рамках своей экспансии в регионы сознательно выбрал путь отказа от построения системы централизованного управления рисками в банке, так что филиалы пользуются относительно высокой автономией при принятии решений.
Расскажите пожалуйста как-нибудь в своём блоге, чем было вызвано такое решение банка не строить централизованную систему? Каким образом этот тип управления влияет на прибыль акционеров? Какие проблемы и какие преимущества от такого подхода банк для себя видит? Существуют ли в банке проблемы с мошенничеством в региональных филиалах, схожие с теми, о которых писали ещё недавно про Сбербанк? Каким образом банк решает это проблемы?