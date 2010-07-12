Жизнь должна быть занимательной, нет ничего хуже уныния

Грех даже.
Я - риск-менеджер группы банков. Управляя рисками, событиями случайными по природе своей, важно не забывать, что самой случайностью управлять я не могу. События ведь от их прогноза не зависят.
Каждый день случаются новости. Много хороших, есть неприятные. Как относиться к ним, мы выбираем сами, но надо иметь мужество их принимать.
К сожалению, многие из моих коллег считают свою работу занятием тоскливым и постоянно недовольны. Думают, что заняты в рабочее время "решением чужих проблем", а не делом, которое им интересно.
Банк - это работа и часть жизни. Люди же не меняются, когда приходят на работу?
Уверен, здесь много тех, для кого банковское дело - занимательный аттракцион
Комментарии 11
Сразу возникает ассоциация - американская комедия "А вот и Полли" и её герой - риск-менеджер страховой компании, которого играет Бен Стиллер Если не видели - посмотрите!
многие из моих коллег считают свою работу занятием тоскливым и постоянно недовольны
Вам проще - с утра смотрите новости и упс! сбылось! или - блиннн, апять в молоко
А вашим коллегам - опять этот долбаный клиент со своими дебильными проблемами
или - ну сколько можно переписывать этот дурацкий отчёт
Если клиент задолбал, надо менять себя, а не работу...
Вот книжка, Патрик Ленсиони "Три признака унылой работы", так хорошо написано у кого работа унылая
Ведь Вы не можете управлять случайностями
Все дело в том, что если есть реальное «управление рисками» в банке, то это чрезвычайно интересное дело, даже искусство из которого вырастает конкурентное преимущество банка. Тогда Ваш посыл верный.
Если в банке «управление рисками» для удовлетворения регулятора/рейтинговых агентств и/или по типу «у всех есть, значить должен быть». То боюсь Ваши друзья ближе к истине.
Если Вы в организации, которая по первому типу, я Вам искренне завидую. К сожалению, в нашей действительности, число таких организаций очень и очень невелик.
К сожалению, общий уровень рисков у нас настолько низок, что к счастью еще можно делать бизнес вообще без рисков. Но боюсь это не надолго.
К примеру для понимающих в фин.рисках даже появление такой статьи нонсенс, не говоря о позоре банков и регулятора. Но кто же это понимает…
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1419122
Я боюсь у нас нет настоящих риск менеджеров, есть вакансии в банках и люди заполнившие эти вакансии.
О, как я их понимаю, Ярослав!
Я не из риск-подразделения, однако ежедневно бок о бок с коллегами из рисков трудимся. Честно говоря, я бы погиб от однотипной и, на мой взгляд, антитворческой работы. Сложившееся у меня представление о работе риск-менеджера - некая синтетика финансового, статистического и юридического анализа (последнее мне ближе ближнего). Но ни в одной из областей риск-менеджер не специализируется. Другими словами, обо всем и понемногу (в сравнении с теми, кто специализируется в определенной области) риск-менеджеру должно знать.
И сидят ребята, словно проклятые, с утра и до неприличного вечернего часа, рассматривают заявки, зарабатывают болезни глаз и спины... А толку от этой механики? Да еще и не фонтан, за какие деньги...
На чьи средства Финансовой группой "Лайф" возвращаются к жизни рухнувшие банки Газэнерго и Банк.24.ру?
Основной банк группы Пробизнесбанк, в чем причина его убытков?
2007 год Пробизнесбанк закончил с убытком 266 млн
2008 год Пробизнесбанк закончил с убытком 450 млн
На 1.01.2009 Пробизнесбанк имел активы 62 млрд
На 1.06.2010 Пробизнесбанк имеет активы 61 млрд
За 1,5 года банк перестал расти и развиваться, в чем причина?