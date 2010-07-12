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Жизнь должна быть занимательной, нет ничего хуже уныния

12.07.2010 17:14 11 2 184 просмотра
Грех даже.
Я - риск-менеджер группы банков. Управляя рисками, событиями случайными по природе своей, важно не забывать, что самой случайностью управлять я не могу. События ведь от их прогноза не зависят.
Каждый день случаются новости. Много хороших, есть неприятные. Как относиться к ним, мы выбираем сами, но надо иметь мужество их принимать.
К сожалению, многие из моих коллег считают свою работу занятием тоскливым и постоянно недовольны. Думают, что заняты в рабочее время "решением чужих проблем", а не делом, которое им интересно.

Банк - это работа и часть жизни. Люди же не меняются, когда приходят на работу?

Уверен, здесь много тех, для кого банковское дело - занимательный аттракцион smile:)

Комментарии 11

Андрей Щербак  (prostoandrey)
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smile:wall: Я - риск-менеджер

Сразу возникает ассоциация - американская комедия "А вот и Полли" и её герой - риск-менеджер страховой компании, которого играет Бен Стиллер smile:D Если не видели - посмотрите!

многие из моих коллег считают свою работу занятием тоскливым и постоянно недовольны

Вам проще - с утра смотрите новости и упс! smile:ura: сбылось! или - блиннн, апять в молоко smile:evil:
А вашим коллегам - опять этот долбаный клиент со своими дебильными проблемами smile:wall:
или - ну сколько можно переписывать этот дурацкий отчёт smile:(

Ярослав Алексеев  (yalexeev)
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Говорят, что если у женщины покончил с собой четвертый муж подряд, возможно дело не в них smile:D
Если клиент задолбал, надо менять себя, а не работу...
Вот книжка, Патрик Ленсиони "Три признака унылой работы", так хорошо написано у кого работа унылая smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
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Ярослав, согласна. Главное - как настроишь себя. Еще полезно посмотреть фильм «Поездка в Америку» с Эдди Мерфи и, какая бы ни была ваша работа, относиться к ней с позитивом. smile:idea:
John Jameson  (John_Jameson)
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а у меня "Покер Лжецов" настольная книга.)
Людмила Иванова  (Klay2607)
#
Надо же... я бы рискнула ради такого риск-менеджера smile:) smile:D
Кунцевский  (Кунцевский)
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Возможно когда нибудь в будущем и Вы решите что все что вы делаете - пустое. Из за какой нибудь случайности. И приоритеты по жизненным ценностям будут расставлены совершенно иначе нежели сейчас.
Ведь Вы не можете управлять случайностями smile:)
Волосатый Урюк  (Волосатый Урюк)
#
На поднятую Вами тему однозначного ответа нет.

Все дело в том, что если есть реальное «управление рисками» в банке, то это чрезвычайно интересное дело, даже искусство из которого вырастает конкурентное преимущество банка. Тогда Ваш посыл верный.

Если в банке «управление рисками» для удовлетворения регулятора/рейтинговых агентств и/или по типу «у всех есть, значить должен быть». То боюсь Ваши друзья ближе к истине.

Если Вы в организации, которая по первому типу, я Вам искренне завидую. К сожалению, в нашей действительности, число таких организаций очень и очень невелик.

К сожалению, общий уровень рисков у нас настолько низок, что к счастью еще можно делать бизнес вообще без рисков. Но боюсь это не надолго.

К примеру для понимающих в фин.рисках даже появление такой статьи нонсенс, не говоря о позоре банков и регулятора. Но кто же это понимает…
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1419122

Я боюсь у нас нет настоящих риск менеджеров, есть вакансии в банках и люди заполнившие эти вакансии.
Ярослав Алексеев  (yalexeev)
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Про статью - согласен... Надеюсь кого-то это кое-чему научит, может даже и регулятора, хотя это скорее фантастика...
Vitkya  (Vitkya)
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Нормальная работа, не скучная, некогда скучать, поскольку повсюду риски сегодня, а пренебрежение ими или недостаточное внимание к ним,сгубило не одну сотню тысяч компаний по всему миру, в том числе и финансовых. Немного голова пухнет от постоянно возрастающего потока новостей , которые нужно суметь пропустить "через себя",желательно бы все, сумев уловить необходимые, едва различимые оттенки будущих событий...
imini  (imini)
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"К сожалению, многие из моих коллег считают свою работу занятием тоскливым и постоянно недовольны. Думают, что заняты в рабочее время "решением чужих проблем", а не делом, которое им интересно".

О, как я их понимаю, Ярослав!
Я не из риск-подразделения, однако ежедневно бок о бок с коллегами из рисков трудимся. Честно говоря, я бы погиб от однотипной и, на мой взгляд, антитворческой работы. Сложившееся у меня представление о работе риск-менеджера - некая синтетика финансового, статистического и юридического анализа (последнее мне ближе ближнего). Но ни в одной из областей риск-менеджер не специализируется. Другими словами, обо всем и понемногу (в сравнении с теми, кто специализируется в определенной области) риск-менеджеру должно знать.
И сидят ребята, словно проклятые, с утра и до неприличного вечернего часа, рассматривают заявки, зарабатывают болезни глаз и спины... А толку от этой механики? Да еще и не фонтан, за какие деньги...
Apolonius  (Apolonius)
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В отношении занимательной жизни... и рисков

На чьи средства Финансовой группой "Лайф" возвращаются к жизни рухнувшие банки Газэнерго и Банк.24.ру?

Основной банк группы Пробизнесбанк, в чем причина его убытков?
2007 год Пробизнесбанк закончил с убытком 266 млн
2008 год Пробизнесбанк закончил с убытком 450 млн

На 1.01.2009 Пробизнесбанк имел активы 62 млрд
На 1.06.2010 Пробизнесбанк имеет активы 61 млрд
За 1,5 года банк перестал расти и развиваться, в чем причина? smile:?: smile:?:
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