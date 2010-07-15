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Чем мотивируется Банк России?

15.07.2010 01:29 6 1 598 просмотров
Мне стыдно, но я не знаю, чем руководствуется Банк России, когда вырабатывает свою «позицию» в отношении регулирования банковского сектора. Так считается, что Правительство должно обеспечить рост экономики чуть ли не в двузначных цифрах, я бы предполагал, что банки должны регулироваться БР с этим посылом, но как-то не похоже совсем…

Интересно, несет ли БР какой-либо риск по своим действиям? Скажем, идея нормативов, вводимых АСВ, как-то объяснима – они отвечают по обязательствам банков, входящих в систему страхования вкладов, перед вкладчиками. Лопается банк - АСВ неприятно… Логично, что они мониторят банки. А что чувствует Банк России?

Чертовски интересно было бы посмотреть на систему мотивации руководителей БР - какие цели им ставят, и кто, и как их измеряют.

Что думаете?

Комментарии 6

Екатерина Суворова  (28_888)
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Цитата
Чертовски интересно было бы посмотреть на систему мотивации руководителей БР - какие цели им ставят, и кто, и как их измеряют.

Выше неба только звезды. А значит, вроде как бы и никто. smile:) smile:)
Волосатый Урюк  (Волосатый Урюк)
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Это дискуссия настолько широка и глубока охватывающее пласты макроэкономики, денежного обращения, социологии, психологии и т.д. и т.п. и особенно затрагивающий «понимание» (уровень образования) государственных decision maker’ов в этих областях…

Долго и нудно не хочу писать, а только позволю себе заметить, что глава «частного» ФЕДа регулярно ходит на тестимонию в Сенат, что не скажешь о главе «не частного» БР и о Думе.
@mike  (@mike)
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По последнему абзацу нелишне будет заметить, что далеко не все организации, что используют в своей деятельности госудраственное финансирование и обосновывают свои действия государственными интересами, являются по сути "не частными". Очень даже у многих просматривается частный корыстный интерес... Отсится ли это к сабжевой организации - вопрос, на который каждый ответит для себя сам.

@.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Чертовски интересно было бы посмотреть на систему мотивации руководителей БР - какие цели им ставят, и кто, и как их измеряют.

командир экипажа Аркадиуш Протасюк заявил, что "если мы (я) не приземлимся, то он (они) убьет меня". Это из стенограммы разбившегося самолёта Качиньского. То есть на чаше весов были страх перед гневом "самого" и 96 жизней, в том числе своя. Что он выбрал всем известно (и никто не удивился!)
Не сомневайтесь, монологи один в один призносит и Игнатьев после рандеву с премьером (и нет сомнений в том, что он выбирает!)А всё потому, что потеря "места" для чиновника страшнее даже собственной смерти, что уж там говорить о чужих.
Белый ветер  (Белый ветер)
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Как и любая гос.структура руководствуется планом по установленным цифрам. Как часто бывает в России все установленные цифры в одной области никак не связанны с установленными в другой. Взаимосвязи то нет. В России более тысячи банков, одним больше другим меньше...кому до этого есть дело...было бы штук 5 тогда бы зорко следили и логичнее бы к циферкам подходили.
Татьяна  (VTA)
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"Интересно, несет ли БР какой-либо риск по своим действиям? Скажем, идея нормативов, вводимых АСВ, как-то объяснима – они отвечают по обязательствам банков, входящих в систему страхования вкладов, перед вкладчиками. Лопается банк - АСВ неприятно… Логично, что они мониторят банки. А что чувствует Банк России?"

Удивительно, что руководитель Вашего уровня задается таким вопросом - не верю, что Вы не знаете на него ответа...
и еще - Вы уверены, что АСВ вводит какие-либо нормативы? smile:|
а весь их мониторинг состоит в рассмотрении жалоб вкладчиков.

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