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Что в никах скрыто

19.07.2010 12:26 12 1 942 просмотра
Зачитался комментариями в блогах коллег. Невероятное удовольствие от ников пользователей. Снимаю шляпу перед Волосатым Урюком smile:)
Вспомнил, как у моего хорошего друга (Олежеку нижайший поклон:)) появился ник Спящий Волк, с которым он живет в Сети уже много лет...
Ранним ранним утром прекрасного летнего дня, возвращался с чудесно проведенной слегка затянувшейся вечеринки, преисполненный романтики и любви к миру. Мы же понимаем, как это бывает в 20 лет smile:)
И мусорка попалась на пути. Стена ее покрыта граффити была.  Стильным готическим шрифтом,  красивой краской, выведено: "Я - спящий волк...". Потратил некто времени немало на этот крик души... 
А поверху, совсем свежо,  каракулем бомжатским, сурово кирпичом дана обратная связь, - нацарапано "#удак ты"...
Вот представляю, какой силы впечатление получил мой друг, увидев такое столкновение романтики и реализма  smile:)

Чертовски интересно представлять, какие же события и силы стоят за никами других достойных авторов?

Комментарии 12

Екатерина Суворова  (28_888)
#
Я свой ник выбирала сознательно - это символы финансовой удачи по Фен-Шуй, которым увлекаюсь уже лет 15. smile:)
Lоki™  (Lоki™)
#
Эээ... Т.е. тебе было чуть за 10 лет, когда ты увлеклась? smile:)
Uilenspiegel  (Uilenspiegel)
#
Ярослав, неужели у Вас нет никаких других обязанностей на работе кроме как изучать и комментировать ники других пользователей? smile:D
Uilenspiegel  (Uilenspiegel)
#
вот бездельник-то, а? smile;)
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
#
Я не фанатка фламандско-немецкого Ходжи Насереддина, но Ваш ник интересно написан, на голландский манер.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
а мой ник от романтики далеких стран...Южной Америки, Африки, фильма из детства "Пятнадцатилетний капитан"...мечта о далеких пампасах
Дмитрий  (asd1979)
#
Цитата
а мой ник от романтики далеких стран...Южной Америки, Африки, фильма из детства "Пятнадцатилетний капитан"...мечта о далеких пампасах
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...Торговли рабами
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
...Торговли рабами

..не рабами, а чёрным деревом smile:!: smile:D
Лоймила  (Лоймила)
#
Можно почитать веточку "Твой ник и аватар" в Курилке, раз так интересуетесь smile:D
gabbass  (gabbass)
#
да он просто новичок - не совсем в теме видать ещё пока))
gabbass  (gabbass)
#
читай курилку
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