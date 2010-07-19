Что в никах скрыто

Зачитался комментариями в блогах коллег. Невероятное удовольствие от ников пользователей. Снимаю шляпу перед Волосатым УрюкомВспомнил, как у моего хорошего друга (Олежеку нижайший поклон:)) появился ник Спящий Волк, с которым он живет в Сети уже много лет...Ранним ранним утром прекрасного летнего дня, возвращался с чудесно проведенной слегка затянувшейся вечеринки, преисполненный романтики и любви к миру. Мы же понимаем, как это бывает в 20 летИ мусорка попалась на пути. Стена ее покрыта граффити была. Стильным готическим шрифтом, красивой краской, выведено: "Я - спящий волк...". Потратил некто времени немало на этот крик души...А поверху, совсем свежо, каракулем бомжатским, сурово кирпичом дана обратная связь, - нацарапано "#удак ты"...Вот представляю, какой силы впечатление получил мой друг, увидев такое столкновение романтики и реализмаЧертовски интересно представлять, какие же события и силы стоят за никами других достойных авторов?