Индивидуальное принятие кредитных решений

Кредитные решения принимаются как угодно: человеком и скорингом, двумя людьми и тремя и целыми кредитными комитетами. Главное, чтобы они были предсказуемы, тогда можно формировать ожидания по эффективности кредитной процедуры - от её скорости до прогноза потерь. Когда люди, занимающиеся выдачей кредитов, борются за право индивидуального принятия таких решений (единоличного) - это хорошо или плохо?
Что это даёт банку или клиенту?
Допустим, клиенту хорошо, может сразу договариваться с бизнес-менеджером банка о структуре кредита, не подвисая в ожидании принятия решения "кем-то там"...
Хорошо ли это для банка? Теряется ли при этом предсказуемость
процедуры? Можно сделать кучу процедур, нивелирующих рост операционных рисков (от пост-контроля за такими сделками с возможностью отзыва прав до определения сумм, которые можно делегировать для принятия решений в рамках приемлемых границ риска), однако даст ли это эффект?
Что думаете?
Комментарии 13
Лишь бы процедура была прозрачной и хоть чуть-чуть понятной заемщику.
Не так давно подавали заявку аж председателю правления банка (как говорят пользователи "Приятная во всех отношениях дама", да и записей в блоге по-моему больше всех)
В заявке написали страшную правду про бизнес: как к нам ходят приставы, как нас "кинул" инвестор, про то что долги были созданы не нами, при этом бизнес работает и загибаться не собирается. И вышли с предложением "Дайте кредит, чтобы покрыть долги и мы в течение 7 лет спокойно его погасим". "Мои коллеги перезвонят и предложат конкретный план финансирования" ответила председатель правления. Сама при этом предложила сначала протестировать нас на небольшом кредите, а потом выдать большой.
Потом скинула заявку в наш местный филиал, они связались с нами и попросили учредительные документы. Неделю мы ждали результата, а потом пришел отказ, так как мы - это огромный риск для банка!!!!!
Спрашивается: сразу нельзя было об этом сказать??? Или сказать сделайте то-то и то-то для нормализации ситуации. Нееее надо было промурыжить неделю. Другой банк так и сказал "Ребята, ничего Вам не светит раз к Вам приставы ходят", а тут все мило улыбались а в итоге ФИГА!
Банк24 отсутствует в Архангельске, а Пробизнесбанк кредитов бизнесу не выдает, посотрудничать нам вряд ли удастся, но компетентного мнения хотелось бы.
Из заявки следует, что мы сможем платить, а если применить вашу модель оценки рисков? Каким критериям мы не соответствуем?
Скиньте, заявку, если будет время - посмотрю
Ладно... это лирика...
Алексей e-mail не скинете? А то можно конечно сообщение Вам скинуть как пользователю, но файл не вложить и здесь на блогах тоже не вижу возможности вложить файл
На мой взгляд, индивидуальное принятие решений возможно только в том случае, если человек, которому делегированы эти полномочия, находится в соответствующей среде. Если корпоративная культура в Банке создает человеку условия для принятия адекватного решения, это хорошо.
Другое дело, что создать человеку такие условия довольно непросто. Ведь помимо корпоративной культуры внутри Банка есть еще и гражданско-правовые отношения в обществе. В договор между работодателем и работником всего не впишешь, обязательно придется делать ссылку на действующее законодательство. А оно у нас, как обезьяна с гранатой..
Поэтому, на мой взгляд, идеальный вариант - как всегда, золотая середина: Банк задает критерии принятия решения, человек на месте принимает индивидуальное решение в спорных ситуациях.