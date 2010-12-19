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Индивидуальное принятие кредитных решений

19.12.2010 17:41 13 1 469 просмотров
Кредитные решения принимаются как угодно: человеком и скорингом, двумя людьми и тремя и целыми кредитными комитетами. Главное, чтобы они были предсказуемы, тогда можно формировать ожидания по эффективности кредитной процедуры - от её скорости до прогноза потерь. Когда люди, занимающиеся выдачей кредитов, борются за право индивидуального принятия таких решений (единоличного) - это хорошо или плохо?
Что это даёт банку или клиенту?

Допустим, клиенту хорошо, может сразу договариваться с бизнес-менеджером банка о структуре кредита, не подвисая в ожидании принятия решения "кем-то там"...

Хорошо ли это для банка? Теряется ли при этом предсказуемость
процедуры? Можно сделать кучу процедур, нивелирующих рост операционных рисков (от пост-контроля за такими сделками с возможностью отзыва прав до определения сумм, которые можно делегировать для принятия решений в рамках приемлемых границ риска), однако даст ли это эффект?

Что думаете?

Комментарии 13

Дмитрий Фирсов  (negoro)
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О, моя тема smile;) Я как раз последнее время и пытался договориться с банками о принятии индивид. кредитных решений, в лайт-режиме, я бы сказал, например сведение лимитов по 2-3 картам одного банка в 1 лимит и на одну карту. Или вот закрытие пары карт разных банков с твердым обещанием третьего банка открыть мне кредлинию на такую же сумму примерно. Процедуры как бы такой нет, и приходится договариваться индивидуально, часто удается, но не всегда (когда нет выхода на человека, имеющего полномочия на такие решения).
Елена  (Koreybo)
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Я за индивидуальное принятие решений (понятно здесь одно - это гораздо сложнее, чем общий подход). И оценка должна быть какой-то более личной, если хотите..В особенности это касается клиентов (здесь в большей степени - физ. лица), которые попали в статус неблагонадежного плательщика по вине банка или же на самом деле.
Шарухин Антон  (toshik80)
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По-моему не важно кто принимает решение человек или скоринг
Лишь бы процедура была прозрачной и хоть чуть-чуть понятной заемщику.
Не так давно подавали заявку аж председателю правления банка (как говорят пользователи "Приятная во всех отношениях дама", да и записей в блоге по-моему больше всех)
В заявке написали страшную правду про бизнес: как к нам ходят приставы, как нас "кинул" инвестор, про то что долги были созданы не нами, при этом бизнес работает и загибаться не собирается. И вышли с предложением "Дайте кредит, чтобы покрыть долги и мы в течение 7 лет спокойно его погасим". "Мои коллеги перезвонят и предложат конкретный план финансирования" ответила председатель правления. Сама при этом предложила сначала протестировать нас на небольшом кредите, а потом выдать большой.
Потом скинула заявку в наш местный филиал, они связались с нами и попросили учредительные документы. Неделю мы ждали результата, а потом пришел отказ, так как мы - это огромный риск для банка!!!!! smile:o
Спрашивается: сразу нельзя было об этом сказать??? Или сказать сделайте то-то и то-то для нормализации ситуации. Нееее надо было промурыжить неделю. Другой банк так и сказал "Ребята, ничего Вам не светит раз к Вам приставы ходят", а тут все мило улыбались а в итоге ФИГА!
Шарухин Антон  (toshik80)
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Алексей, раз уж Вы риск-менеджер высшего звена, не будете против если я скину Вам заявку? А в ответ хотелось бы подробного и мотивированного ответа по ней. А также ответа на вопрос, а пойдет ли банк на повторное рассмотрение если условия улучшились?
Банк24 отсутствует в Архангельске, а Пробизнесбанк кредитов бизнесу не выдает, посотрудничать нам вряд ли удастся, но компетентного мнения хотелось бы.
Из заявки следует, что мы сможем платить, а если применить вашу модель оценки рисков? Каким критериям мы не соответствуем?
Ярослав Алексеев  (yalexeev)
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Председатель правления, как правило, кредитами не занимается )
Скиньте, заявку, если будет время - посмотрю
Шарухин Антон  (toshik80)
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Правильно говорите! Для этого есть специальные люди. Только эти люди прочитали ту же самую информацию которую прочла председатель. Не более... Председатель сказала "предложат план финансирования", а люди сказали "идите лесом", причем как обычно... без комментариев... Зачем раздавать обещания спрашивается???
Ладно... это лирика...
Алексей e-mail не скинете? А то можно конечно сообщение Вам скинуть как пользователю, но файл не вложить и здесь на блогах тоже не вижу возможности вложить файл smile:(
Елена  (Koreybo)
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Алексей, а Вы в Архангельске в БалтИнвестБанк не обращались? Я работала одно время в Питере в этом банке (и со всей сетью тоже общалась). Решение конечно принимаются долго.. с чувством, с толком, с расстановкой.. но люди вполне отзывчивые, особенно, если вы сразу все проблемы раскрываете.
Елена  (Koreybo)
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Ой.. извините.. имя перепутала))) Антон!! это сообщение для Вас)
Елена  (Koreybo)
#
Антон, а Вы в Архангельске в БалтИнвестБанк не обращались? Я работала одно время в Питере в этом банке (и со всей сетью тоже общалась). Решение конечно принимаются долго.. с чувством, с толком, с расстановкой.. но люди вполне отзывчивые, особенно, если вы сразу все проблемы раскрываете.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Нас интересуют длинные сроки (до 7 лет), да и проблем хватает поэтому пока пробежались по банкам на сайтах которых есть программы с такими длинными сроками. В БалтИнвесте на сайте никакой конкретики, поэтому его пока отставили, но попробуем обратиться. Спасибо
Сергей Янпольский  (fdsa)
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Что одному хорошо, другому - смерть.
На мой взгляд, индивидуальное принятие решений возможно только в том случае, если человек, которому делегированы эти полномочия, находится в соответствующей среде. Если корпоративная культура в Банке создает человеку условия для принятия адекватного решения, это хорошо.
Другое дело, что создать человеку такие условия довольно непросто. Ведь помимо корпоративной культуры внутри Банка есть еще и гражданско-правовые отношения в обществе. В договор между работодателем и работником всего не впишешь, обязательно придется делать ссылку на действующее законодательство. А оно у нас, как обезьяна с гранатой..
Поэтому, на мой взгляд, идеальный вариант - как всегда, золотая середина: Банк задает критерии принятия решения, человек на месте принимает индивидуальное решение в спорных ситуациях.
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