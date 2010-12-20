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Как внедрять плохие новости?

20.12.2010 22:31 2 1 137 просмотров
Изменения, касающиеся система мотивации, за исключением прямого роста зарплаты, обычно вызывают не самые приятные эмоции. У менеджеров обычно бонус зависит от целых списков индикаторов результативности, эффективности и прочих важностей. По умолчанию, данные индикаторы привязаны к «неизменной» координат – например, если бонус от прибыли, то изменение порядка расчета прибыли, по идее, должно вести к изменению контракта или изменению индикатора. Однако думаю далеко не у всех все порядки прописаны детально и исчерпывающе, и много изменений происходит на оснований суждений очень уважаемых лиц, которые не считают данные изменения принципиальными. Например, существенно переоценили стоимость актива, поменяли порядок расчета резервов на возможные потери, изменили принцип разнесения расходов головного офис на отделения и т.п.
Очень интересно, кто и как внедряет такие изменения? С нового года? В любой момент? Как это объяснить сотрудникам? Обязательно ли такие изменения влияют на систему мотивации, или это проблема компании, а не сотрудников? Что думаете?

Комментарии 2

Шарухин Антон  (toshik80)
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А Вы определитесь кто для вас эти самые менеджеры? Мелкие винтики в огромной машине или ключевые фигуры?
Если винтики, то зачем на них вообще внимание обращать? Поменяли методику определения прибыли и поставили народ перед фактом.
А вот если это ключевая фигура... Тогда решение нужно комплексное и мотивацию его нужно пересмотреть так, чтобы он по новой методике в зарплате не потерял. Да и известить за 2 месяца до ввода изменений не помешало бы...
У меня другая проблема возникает... Как известить клиентов о повышении цен и не навлечь шквал возмущения. Обычно делаю это с 01 апреля и не потому, что это день смеха, а так как 1й квартал заканчивается. В течение 1-го квартала всегда наступает пик обращений ко мне и поднимать ценник с 01 января вроде бы не по-людски. А с 1 апреля интенсивность спадает и люди очень даже нейтрально относятся к подъему цен и мы продолжаем работать...
Весь вопрос хотите вы выстроить длинные отношения с человеком или нет...
Елена Харченко  (elenaharchenko)
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Я считаю, что не важно, хотите ли вы выстроить длительные отношения или нет, в любом случае причину тех или иных решений необходимо объяснять сотрудникам, вне зависимости от того, ключевые ли они фигуры или так называемые "винтики". Для функционирования организации как единого механизма важны и те и другие. Для повышения лояльности необходимо общаться с сотрудниками напрямую, дать понять людям, что вы не просто злой дядя-начальник, а такой же сотрудник, пусть даже и с должностью чуть повыше)Ведь на самом деле, изменения производятся не из-за того, что вы хотите навредить сотрудникам, а по причинам, не всегда зависящим от вас. Это обязательно надо объяснять сотрудникам, потратьте на это немного свое времени и результат вас может удивить. На самом деле это не так уж сложно, а отношение у людей к вам сразу же меняется.
О важности настроения людей в команде говорить думаю много не стоит...лояльные сотрудники- это фундамент компании...
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