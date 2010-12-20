Как внедрять плохие новости?

Изменения, касающиеся система мотивации, за исключением прямого роста зарплаты, обычно вызывают не самые приятные эмоции. У менеджеров обычно бонус зависит от целых списков индикаторов результативности, эффективности и прочих важностей. По умолчанию, данные индикаторы привязаны к «неизменной» координат – например, если бонус от прибыли, то изменение порядка расчета прибыли, по идее, должно вести к изменению контракта или изменению индикатора. Однако думаю далеко не у всех все порядки прописаны детально и исчерпывающе, и много изменений происходит на оснований суждений очень уважаемых лиц, которые не считают данные изменения принципиальными. Например, существенно переоценили стоимость актива, поменяли порядок расчета резервов на возможные потери, изменили принцип разнесения расходов головного офис на отделения и т.п.
Очень интересно, кто и как внедряет такие изменения? С нового года? В любой момент? Как это объяснить сотрудникам? Обязательно ли такие изменения влияют на систему мотивации, или это проблема компании, а не сотрудников? Что думаете?
Комментарии 2
Если винтики, то зачем на них вообще внимание обращать? Поменяли методику определения прибыли и поставили народ перед фактом.
А вот если это ключевая фигура... Тогда решение нужно комплексное и мотивацию его нужно пересмотреть так, чтобы он по новой методике в зарплате не потерял. Да и известить за 2 месяца до ввода изменений не помешало бы...
У меня другая проблема возникает... Как известить клиентов о повышении цен и не навлечь шквал возмущения. Обычно делаю это с 01 апреля и не потому, что это день смеха, а так как 1й квартал заканчивается. В течение 1-го квартала всегда наступает пик обращений ко мне и поднимать ценник с 01 января вроде бы не по-людски. А с 1 апреля интенсивность спадает и люди очень даже нейтрально относятся к подъему цен и мы продолжаем работать...
Весь вопрос хотите вы выстроить длинные отношения с человеком или нет...
О важности настроения людей в команде говорить думаю много не стоит...лояльные сотрудники- это фундамент компании...