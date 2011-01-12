Популярные сообщения

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Инна Алексеева 12.01.2011 18:10 ialexeeva
Есть ли жизнь на Марсе? Банковские впечатления от поездок за рубеж
Буквально позавчера вернулась из Италии, ездила кататься на лыжах. Маааалюсенький очаровательный городок Бормио, ничего особенного в плане финансовой привлекательности, город живет за счет туризма. Но поразило меня вот что в этом оазисе тишины и снега: число банкоматов на квадратный метр. Только на той узенькой улочке, на которой стоял мой отель, их было пять. При этом все они работали круглосуточно. Согласитесь, удобно? Вот это конкуренция за Клиентов! Читать далее
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Инна Алексеева 30.11.2010 03:33 ialexeeva
Деньги: как религиозная секта помогла моему приятелю стать богаче
Сегодня ужинала с университетским приятелем, который сейчас работает в одном крупном банке, входящем в топ-10 по уровню прибыльности, советником предправления. Он рассказывал, как пытался весь прошлый месяц пристроить 1 млн долларов в доверительное управление, как встречался с различными банковскими работниками и как они рассуждали о том, что деньги очень важны в нашей жизни и прочее. Говорит, было немного странно слышать это все из уст тех, кто пока еще не заработал свой первый. Но дело не в этом. Это я вам привела пример, чтобы вы поняли, что за тип финансиста перед нами. Приятель этот интересен тем, что заработал он свой первый миллион долларов как раз где-то к 32 годам, причем, сколько я его помню, он постоянно был наемным, хотя быстро перестал быть менеджером среднего, а стал высшего. Читать далее
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Инна Алексеева 30.08.2010 21:22 ialexeeva
Банк - огромный гипермаркет, в который каждый приходит со своей тележкой
На выходных я читала детективный роман Татьяны Гармаш-Роффе, один из главных героев в нем рассуждает: "...мир – это огромный гипермаркет, в который каждый приходит со своей тележкой. У одних тележка поменьше, у других побольше, но все равно пространство тележки бесконечно мало по сравнению с гипермаркетом. Поэтому люди могут выбрать только ограниченное число вещей. Вот каждый и выбирает: кто звезды на небе, кто звезд эстрады". Мне сразу в голову пришла аналогия с потребителями банковских услуг: кто-то пользуется целым набором финансовых услуг (от дебетовой карты до ипотеки), а кто-то до сих пор относит распечатанные платежки в банк, даже будучи руководителем компании. Читать далее
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Инна Алексеева 26.08.2010 16:44 ialexeeva
«Достаточно улыбки, чтобы все стало возможным»
Обычно когда я еду в метро, читаю. Но в этот раз я спешила на встречу с клиентом и забыла книгу в офисе. Поэтому рассматривала рекламу в метро, одна из наклеек внутри вагона как раз продвигала услуги банка. Это был "Московский Кредитный Банк". Реклама была довольно лаконичной, простой, понятной обывателю, но вместе с тем и рассчитанной на человека, искушенного финансовыми услугами. Сейчас расскажу, почему. Читать далее
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