Популярные сообщения

Сегодня ужинала с университетским приятелем, который сейчас работает в одном крупном банке, входящем в топ-10 по уровню прибыльности, советником предправления. Он рассказывал, как пытался весь прошлый месяц пристроить 1 млн долларов в доверительное управление, как встречался с различными банковскими работниками и как они рассуждали о том, что деньги очень важны в нашей жизни и прочее. Говорит, было немного странно слышать это все из уст тех, кто пока еще не заработал свой первый. Но дело не в этом. Это я вам привела пример, чтобы вы поняли, что за тип финансиста перед нами.
Приятель этот интересен тем, что заработал он свой первый миллион долларов как раз где-то к 32 годам, причем, сколько я его помню, он постоянно был наемным, хотя быстро перестал быть менеджером среднего, а стал высшего.
Читать далее