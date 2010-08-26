Обычно когда я еду в метро, читаю. Но в этот раз я спешила на встречу с клиентом и забыла книгу в офисе. Поэтому рассматривала рекламу в метро, одна из наклеек внутри вагона как раз продвигала услуги банка. Это был "Московский Кредитный Банк". Реклама была довольно лаконичной, простой, понятной обывателю, но вместе с тем и рассчитанной на человека, искушенного финансовыми услугами. Сейчас расскажу, почему.
Что мы с вами представляем себе, когда говорим о рекламе любого банка? Визуально это может быть нагромождение значков денег, процентов, а далее безумно счастливые лица людей, облеченных в белые рубашки и серые или зеленые костюмчики. Эта же реклама была иной. Она гласила: "Мы отменили все комиссии за кредиты". Далее стояла так любимая нашими банками звездочка. Все мы знаем, что за звездочкой обычно следует очень-очень много буковок в подписи, после прочтения которых складывается обратное впечатление, а именно: что кредит очень дорог, что комиссии не отменили, что существует тридцать три дополнительных условия, только при выполнении которых можно получить кредит подешевле и пр. Вообще говоря, для человека не финансового означает, что "точно обманут", "условия не выполнимы", "получить нереально".
Так вот, на рекламе "Московского Кредитного Банка" звездочка тоже была, но за ней следовала внизу только одна фраза. Следующая: "Мы действительно их отменили". Какая маркетинговая красота! Думаю, что и на потребителей произведет вечатление. Человек, создавший такую рекламу, безусловно, не лишен чувства юмора. Как там сказал Жильбер Сесброн? "Нужно немного, чтобы вызвать улыбку, и достаточно улыбки, чтобы все стало возможным".
Комментарии 33
Но надо отдать должное - молодцы. И да, именно своей нестандартностью на фоне остальных "самыхлучшихпроцентов". Главное заманить Клиента в Банк, а дальше и тяжёлой артиллерией обработать можно...
@.
@.
С чем сродни их реклама вам ответили постом ниже. И восторгаться тут увы нечему.
У меня есть свои понятия, если иное не толковано. Есть комиссия за выдачу кредита, комиссия за пользование кредитом и т.п. Все комиссии отменили - значит я иду с паспортом (Да, да,.. вы не ослышались. Только с паспортом! ), беру деньги, безвозмездно ими пользуюсь..
Что-то мне подсказывает что я буду выглядеть лохом.. или такового попытаются из меня сделать на месте.
Автору советую больше читать и думать, чтоб подобным не восторгаться.
Обсуждая тот факт, что реклама у банка использует удачный приём, мы не приравниваем это к тому, что банк в целом хорош, его услуги являются идеалом или выгодны большей части их клиентов и потенциальных клиентов. Порой даже, увы, наоборот. Хорошему банку не нужна выдающаяся реклама. Часто ли многолетний лидер Народного рейтинга - Авангард - номинировался за рекламные компании? А всё оттого, что качественная услуга "продаёт себя сама". А вот посредственным услугам нужен "двигатель торговли". Некоторым будет недостаточно даже вечного двигателя...
Приведу характерный пример: в прошлогоднем голосовании "Банк года" я голосовал за рекламу Альфы. Рекламная кампания "Честным быть выгодно" была сделана оригинально и профессионально. При это моё отношение к самому Альфа-банку и его услугам я не скрываю: второй раз мой голос за этот банк был в полушуточной теме про раздачу калош.
Если же есть объективные доказательства того, что реклама несёт заведомо ложную информацию, то можно обратиться в надзорные органы. Или наоборот - выполнив все условия, предписанные рекламой, явиться и обломится (документально это подтвердив), а потом через суд принудить банкиров к исполнению обещанного.
@.
Когда он это сказал, он немного призадумался - такое ощущение, что задумался - не выдал ли я секрет...
Когда он это сказал, он немного призадумался - такое ощущение, что задумался - не выдал ли я секрет...
Реклама блеск.
Кроме юмора и иронии присутствует и сарказм.
Особенно весело придти в банк и в полной мере ощутить на себе его издевательство.
Все четко повторяет рекламу Альфы полностью противоречащую действительному положению вещей.
МКБ свернул офисы в центральной россии, сконцентрировавшись на москве и области, а уж в Челябинске его никогда и не было. Откуда Вы это всё взяли? Аналогия с Альфой совершенно не уместна. Альфа - ... (почитайте автоподпись Пурпоза).
Простые предположения.
В принципе условия можно на сайте посмотреть.
Не обязательно в Москве жить. Интернет великая сила.
Или я просто плохо искал?
Дайте ссылочку.
Но к каждому продукту имеется подробное описание с условиями/тарифами.
Например, тарифы на РКО я брал в разделе "Текущие счета частных лиц".
Вообще, мы отклонились от темы.
Я только заметил, чтобы делать подобные выводы: "Все четко повторяет рекламу Альфы полностью противоречащую действительному положению вещей." нужно на чем-то основываться. Потому что в такой формулировке это выглядит не просто как предположение, но утверждение.
Нет. Немного не так. Четко повторяет именно хиповую рекламу Альфы.
А вот реклама Альфы уже противоречит действительному положению вещей в Альфе.
Рад если в МКБ не так.
Вообще 1 в 1 утверждение сбера про отмену всех комиссий.
Именно о ней сначала и подумал.
И лишь про сноску прочитав усомнился.
Вообще речь о КЛАССНОЙ рекламе, все остальное дело десятое.
У банка удивило автокредит с 18 лет и ставка по нему.
Прям не верится.
Провоцируете?
1. Мы пиарим своих клиентов, а не себя - у нас не так много времени, чтобы знакомиться со всеми многочисленными сотрудниками всех конкурентов, нас всего 18 в агентстве PR Partner. Хотя и странно слышать, что директор по развитию (Олег Полетаев) из "Рим Портер Новелли" забыл, что у меня за агентство, он учился на том же фак-те и вузе, что и я, только он помладше будет.
2. Мы не пиарим себя столь активно, как другие, у нас нет в этом нужды - нам хватает тех Клиентов, которые приходят к нам по рекомендации. Если говорить о банках, то по различным проектам мы работаем с DeltaCredit, UniCredit, "Абсолют Банком" и пр.
3. Ну, и последнее, если, как Вы говорите, другие агентства не слышали о нас, значит, ни один наш Клиент не ушел от нас к ним - хорошо работаем!