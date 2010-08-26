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«Достаточно улыбки, чтобы все стало возможным»

26.08.2010 16:44 33 2 479 просмотров
Обычно когда я еду в метро, читаю. Но в этот раз я спешила на встречу с клиентом и забыла книгу в офисе. Поэтому рассматривала рекламу в метро, одна из наклеек внутри вагона как раз продвигала услуги банка. Это был "Московский Кредитный Банк". Реклама была довольно лаконичной, простой, понятной обывателю, но вместе с тем и рассчитанной на человека, искушенного финансовыми услугами. Сейчас расскажу, почему.

Что мы с вами представляем себе, когда говорим о рекламе любого банка? Визуально это может быть нагромождение значков денег, процентов, а далее безумно счастливые лица людей, облеченных в белые рубашки и серые или зеленые костюмчики. Эта же реклама была иной. Она гласила: "Мы отменили все комиссии за кредиты". Далее стояла так любимая нашими банками звездочка. Все мы знаем, что за звездочкой обычно следует очень-очень много буковок в подписи, после прочтения которых складывается обратное впечатление, а именно: что кредит очень дорог, что комиссии не отменили, что существует тридцать три дополнительных условия, только при выполнении которых можно получить кредит подешевле и пр. Вообще говоря, для человека не финансового означает, что "точно обманут", "условия не выполнимы", "получить нереально".

Так вот, на рекламе "Московского Кредитного Банка" звездочка тоже была, но за ней следовала внизу только одна фраза. Следующая: "Мы действительно их отменили". Какая маркетинговая красота! Думаю, что и на потребителей произведет вечатление. Человек, создавший такую рекламу, безусловно, не лишен чувства юмора. Как там сказал Жильбер Сесброн? "Нужно немного, чтобы вызвать улыбку, и достаточно улыбки, чтобы все стало возможным".

Комментарии 33

Iriema  (Iriema)
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А я тоже обратила внимание именно на эту рекламу. Так просто - и так эффективно. smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
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Бываю в метро, но ничего подобного не видела - наверное, из-за зрения. smile:( В любом случае, ход очень нестандартный и пост я прочитала с большим интересом.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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И теперь интересно - действительно всё так гладко, как в рекламе?
Но надо отдать должное - молодцы. И да, именно своей нестандартностью на фоне остальных "самыхлучшихпроцентов". Главное заманить Клиента в Банк, а дальше и тяжёлой артиллерией обработать можно... smile;)
Инна Алексеева  (ialexeeva)
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Да, действительно интересно, все ли так хорошо? smile:) Насчет тяж. артиллерии - полностью согласна!
Том МакКваер  (Tommacq)
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"маркетинговая красота!" - звучит здорово!!)
serggio  (serggio)
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Классная реклама! Я сам сегодня читал. и заодно подумал, не вызовет ли она пристального интереса со стороны известным нам органов, как "несущая в себе заведомо ложную информацию" ? Особо меня манит в ней слово "ВСЕ", далее толкование слова "КОМИССИИ", без второй звездочки (т.е дополнительной расшифровки что подразумевается под словом комиссии) smile:)
@mike  (@mike)
#
Присединяюсь к позитивным отзывам. Я тоже эту рекламу, как только первый раз увидел, сразу же занёс в список-напоминание "кого отметить в следующем году в номинации Реклама". Действительно, замечательная банковская самоирония над всякими звёздочками, сносками и мелким текстом.

@.
serggio  (serggio)
#
А я присоединяюсь ко всем остальным гражданам Российской федерации и просто гостям столицы, на социальный статус которых ориентирована данная реклама, и что таким образом их пытаются заманить в банк, чтобы там рассказать о других звездочках smile:) Как там сказал "не помню кто уже" но звучит тоже восхитительно: "Граждане, ешьте г@вно, миллионы мух не могут ошибаться" smile:)
@mike  (@mike)
#
Хотите сразу бежать в банк? Пожалуйста! Я же лишь отметил оригинальную идею рекламы. Так до них не делали.

@.
serggio  (serggio)
#
Как "Так.." ?? Так не обманывали что-ли?
С чем сродни их реклама вам ответили постом ниже. И восторгаться тут увы нечему.
У меня есть свои понятия, если иное не толковано. Есть комиссия за выдачу кредита, комиссия за пользование кредитом и т.п. Все комиссии отменили - значит я иду с паспортом (Да, да,.. вы не ослышались. Только с паспортом! smile:) ), беру деньги, безвозмездно ими пользуюсь..
Что-то мне подсказывает что я буду выглядеть лохом.. или такового попытаются из меня сделать на месте.

Автору советую больше читать и думать, чтоб подобным не восторгаться.
@mike  (@mike)
#
Погодите, Вы смешиваете 2 совершенно разные ипостаси: услуги банка и рекламу банка. Между ними мало общего. Они могут существенно различаться удобностью, клинтоориентированностью, правдивостью и т.д. То есть реклама может, к примеру, излучать оптимизим и тепло. А сам банк и его клерки, после того, как клиент войдёт в здание, окажутся каменно-непробиваемыми.

Обсуждая тот факт, что реклама у банка использует удачный приём, мы не приравниваем это к тому, что банк в целом хорош, его услуги являются идеалом или выгодны большей части их клиентов и потенциальных клиентов. Порой даже, увы, наоборот. Хорошему банку не нужна выдающаяся реклама. Часто ли многолетний лидер Народного рейтинга - Авангард - номинировался за рекламные компании? А всё оттого, что качественная услуга "продаёт себя сама". А вот посредственным услугам нужен "двигатель торговли". Некоторым будет недостаточно даже вечного двигателя...

Приведу характерный пример: в прошлогоднем голосовании "Банк года" я голосовал за рекламу Альфы. Рекламная кампания "Честным быть выгодно" была сделана оригинально и профессионально. При это моё отношение к самому Альфа-банку и его услугам я не скрываю: второй раз мой голос за этот банк был в полушуточной теме про раздачу калош.

Если же есть объективные доказательства того, что реклама несёт заведомо ложную информацию, то можно обратиться в надзорные органы. Или наоборот - выполнив все условия, предписанные рекламой, явиться и обломится (документально это подтвердив), а потом через суд принудить банкиров к исполнению обещанного.

@.
Инна Алексеева  (ialexeeva)
#
Да, согласна с Вами! Я не обсуждаю в своем посте кредиты вообще, хотя и считаю, что это нормальный фин.инструмент, не призываю ими пользоваться. Я, как и Вы, отмечаю оригинальность самого хода.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Комиссии отменили, Штрафы и Тарифы сохранили и нарастили! А на сайте этого МКБ даже процент не узнаешь - мол решается в индивидуальном порядке! Так что "Закон бесплатного сыра" эмкабой этой не отменяется. К сожалению. А пока желющим взять кредит по адекватным ставкам и без подвохов - путь только один - в горячо нелюбимый сбер. Тоже, к сожалению. И восторг автора по поводу креативности автора рекламы не разделяю, это всё равно что восторгаться виртуозной работой карманника по сравнению с громилой с кирпичём в подворотне smile:(
Iriema  (Iriema)
#
Зашла на сайт МКБ, увидела комиссии по ипотечным кредитам: за выдачу, за "резервирование денежных средств"... Вот, ссылка. Не припомню, чтобы в рекламе было уточнение, по каким именно кредитам и какие именно комиссии отменены. Так что, видимо, пары "звездочек" с уточнением в рекламе всё же не хватает. smile:(
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
там потребы имелись в виду в рекламе в метро
Iriema  (Iriema)
#
Мне кажется, было написано "Мы отменили все комиссии за кредиты". Без уточнений - потребы-не потребы. Но могу ошибаться, конечно.
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Данная реклама – пример того, как могут расходиться мнения даже у профессионалов. ИМХО, это пример не вполне удачного использования приема «банк выше клиента». Креатив, безусловно, присутствует и ирония, конечно, тоже хорошо (все ли ее заметят?). А вот подсознательное внушение «а для непонятливых – повторяем…» не всякому понравится…
Инна Алексеева  (ialexeeva)
#
Конечно, Клиенты бывают разные, поэтому с каждым любому банку надо искать свой язык, а универсальной рекламы "аля для всех" не бывает. smile:)
Елена Пушникова  (Алёна))
#
мне кажется мы здесь обсуждаем маркетинговый ход банка. И именно в этом банк явно преуспел. Вы же обратили внимание на рекламу? Вот именно, а далее уже дело техники. Придете в банк, почитаете тарифы, изучите условия кредитного договора, вы же имеете на это право. А далее уже сами смотрите, нужен вам такой кредит или нет.
Том МакКваер  (Tommacq)
#
Самое интересное, что слышал до этого - "Проявление остроумия в архитектуре"!! Это сказал японец-архитектор!!

Когда он это сказал, он немного призадумался - такое ощущение, что задумался - не выдал ли я секрет...

smile;-)
Том МакКваер  (Tommacq)
#
Самое интересное, что слышал до этого - "Проявление остроумия в архитектуре"!! Это сказал японец-архитектор!!

Когда он это сказал, он немного призадумался - такое ощущение, что задумался - не выдал ли я секрет...

smile;-)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ход клевый.
Реклама блеск.
Кроме юмора и иронии присутствует и сарказм.
Особенно весело придти в банк и в полной мере ощутить на себе его издевательство.
Все четко повторяет рекламу Альфы полностью противоречащую действительному положению вещей. smile:D
bugnut  (bugnut)
#
Гога,
МКБ свернул офисы в центральной россии, сконцентрировавшись на москве и области, а уж в Челябинске его никогда и не было. Откуда Вы это всё взяли? Аналогия с Альфой совершенно не уместна. Альфа - ... (почитайте автоподпись Пурпоза).
Георгий Крюков  (Гога)
#
Да я ничего и ни где не брал.
Простые предположения.
В принципе условия можно на сайте посмотреть. smile;)
Не обязательно в Москве жить. Интернет великая сила.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Удивило отсутствие ТАРИФОВ МКБ на сайте! smile:o
Или я просто плохо искал?
Дайте ссылочку.
bugnut  (bugnut)
#
Кажется, я не видел у них сборника тарифов на сайте (в том виде, как Вы, вероятно, привыкли в ВТБ24 или Альфе).
Но к каждому продукту имеется подробное описание с условиями/тарифами.
Например, тарифы на РКО я брал в разделе "Текущие счета частных лиц".
Вообще, мы отклонились от темы.
Я только заметил, чтобы делать подобные выводы: "Все четко повторяет рекламу Альфы полностью противоречащую действительному положению вещей." нужно на чем-то основываться. Потому что в такой формулировке это выглядит не просто как предположение, но утверждение.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Цитата
"Все четко повторяет рекламу Альфы полностью противоречащую действительному положению вещей."

Нет. Немного не так. Четко повторяет именно хиповую рекламу Альфы.
А вот реклама Альфы уже противоречит действительному положению вещей в Альфе.
Рад если в МКБ не так.

Вообще 1 в 1 утверждение сбера про отмену всех комиссий.
Именно о ней сначала и подумал.
И лишь про сноску прочитав усомнился.

Вообще речь о КЛАССНОЙ рекламе, все остальное дело десятое.

У банка удивило автокредит с 18 лет и ставка по нему.
Прям не верится. smile;)
Иван Ларин  (ivl)
#
Инна, добрый день, опросил всех знакомых тпиарщиков от Мих и партнеры до Рим Портер Новелли, никто не слышал даже издалека ни о вас, ни о вашем агентстве... Врут завистники?
Инна Алексеева  (ialexeeva)
#
Иван, добрый день!
Провоцируете? smile:D
1. Мы пиарим своих клиентов, а не себя - у нас не так много времени, чтобы знакомиться со всеми многочисленными сотрудниками всех конкурентов, нас всего 18 в агентстве PR Partner. Хотя и странно слышать, что директор по развитию (Олег Полетаев) из "Рим Портер Новелли" забыл, что у меня за агентство, он учился на том же фак-те и вузе, что и я, только он помладше будет. smile:)
2. Мы не пиарим себя столь активно, как другие, у нас нет в этом нужды - нам хватает тех Клиентов, которые приходят к нам по рекомендации. Если говорить о банках, то по различным проектам мы работаем с DeltaCredit, UniCredit, "Абсолют Банком" и пр.
3. Ну, и последнее, если, как Вы говорите, другие агентства не слышали о нас, значит, ни один наш Клиент не ушел от нас к ним - хорошо работаем! smile:shuffle:
Иван Ларин  (ivl)
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Замечательный ответ, вы хорошая пиарщица smile:)
Александр Дорохов  (DorokhovGroup)
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На носу 2014 год, с опубликования поста прошло три года, что мы видим: Лето - пластмассовые часы в подарок, только вложите в наш банк. Осень - зонтик в подарок, с символикой банка это отлично, только выберите нас. Зима - горячие вклады, с вас вклад, с нас покрывало. Не удивлюсь если за пенсионные вклады банки будут раздавать бахилы. Хочется поинтересоваться, имеется какой либо отдел в банках, или ответственное ...цо контроля за рекламными материалами? И расскажите вкратце про "за кулисье" банковской рекламы, маркетингу и стратегии.
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