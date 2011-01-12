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Есть ли жизнь на Марсе? Банковские впечатления от поездок за рубеж

12.01.2011 18:10 9 1 635 просмотров
Буквально позавчера вернулась из Италии, ездила кататься на лыжах. Маааалюсенький очаровательный городок Бормио, ничего особенного в плане финансовой привлекательности, город живет за счет туризма.
Но поразило меня вот что в этом оазисе тишины и снега: число банкоматов на квадратный метр. Только на той узенькой улочке, на которой стоял мой отель, их было пять. При этом все они работали круглосуточно. Согласитесь, удобно? Вот это конкуренция за Клиентов!

Интересно, когда у нас, чтобы снять с карты деньги, не надо будет ехать в другой район? Если до сих пор некоторые крупные банки гордятся наличием более 30 банкоматов в Москве и одного в области. Кстати, если перенестись из зимы в лето, то тут же вспоминаю свои летние мучения со снятием средств (все лето жила в 25 км по Киевскому), единственное, что спасало - банкоматы Ситибанка на заправках BP. Если б не они, то кажется, что банковской жизни на Марсе (за МКАД) вообще нет...

Зато! Что нравится у нас: банки работают более-менее полный рабочий, не прерываясь на сиесту и прочие радости. Вот такие наблюдения на зимных каникулах. smile:)

Комментарии 9

Наталья Худякова  (НХудякова)
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За МКАД много чего нет... Потому и Москву не любят. К сожаленью, даже в Подмосковье цивилизация наблюдается местами. А чуть в сторону и вглубь - уже и не дорог, не электричества... Мрак - одним словом. smile:nunu: Какие уж тут банкоматы, кому они нужны...
Vlаd  (Vlаd)
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Да жителей первозастольной стоит принудительно вывозить в Россиию пожить на пару недель, сразу реальней станут смотреть на мир.
Сергей Савельев  (kev)
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Лучше уж остальную Россию тянуть до уровня "первопрестольной" неимоверными усилиями и чем быстрее, тем дальше smile:-)
Vlаd  (Vlаd)
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Нет я предпочитаю, что бы работали в моём городе корреные жители, а не завозились из средней азии, так как видите ли многи работы жителям первозастольной не престижны. Если будут работать свои, то не будет расти дисбаланс между бедными и богатами, как это происходит сейчас.
Сергей Савельев  (kev)
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Ваши предпочтения понятны, но если кроме Вас, в Вашем городе никто не захочет улицы подметать и мусор вывозить, Вы разве не измените свои предпочтения? Если нет, тогда придётся жить по горло в собственных отходах, а это не престижно...
Vlаd  (Vlаd)
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Финансовое мотивирование не даст возникнуть такой проблеме. А еси у нас девочка которая варит кофе шефу получает больше чем дворник который скалывает лёд на морозе, то и будет стоять проблема, кому подмести и вынести мусор.
Владимир Яворский  (vovka1200)
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предположим, что девочка варит не только кофе. хотя нет. даже так: не только варит кофе)))

по теме у нас в городе Белгороде банк Авангард имеет один банкомат и офис работающий с 9:30 до 17:30 а жаль
Сергей Савельев  (kev)
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Кто же финансово замотивирует вакансии дворников? Есть желающие? Аууу...
Vlаd  (Vlаd)
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Всё в руках медвепутов. В ТСЖ, ЖУЭ и подобные организации идёт достаточный поток денег, вопрос только в том, как он распределяется. В моём городе славяне работают дворниками, так что вполне можно им платитьименно зарплату, а не средства, что бы они как бы протянули от зарплаты до зарплаты. Об жителях средней азии пусть заботится их правительство.
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