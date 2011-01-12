Есть ли жизнь на Марсе? Банковские впечатления от поездок за рубеж

Буквально позавчера вернулась из Италии, ездила кататься на лыжах. Маааалюсенький очаровательный городок Бормио, ничего особенного в плане финансовой привлекательности, город живет за счет туризма.
Но поразило меня вот что в этом оазисе тишины и снега: число банкоматов на квадратный метр. Только на той узенькой улочке, на которой стоял мой отель, их было пять. При этом все они работали круглосуточно. Согласитесь, удобно? Вот это конкуренция за Клиентов!
Интересно, когда у нас, чтобы снять с карты деньги, не надо будет ехать в другой район? Если до сих пор некоторые крупные банки гордятся наличием более 30 банкоматов в Москве и одного в области. Кстати, если перенестись из зимы в лето, то тут же вспоминаю свои летние мучения со снятием средств (все лето жила в 25 км по Киевскому), единственное, что спасало - банкоматы Ситибанка на заправках BP. Если б не они, то кажется, что банковской жизни на Марсе (за МКАД) вообще нет...
Зато! Что нравится у нас: банки работают более-менее полный рабочий, не прерываясь на сиесту и прочие радости. Вот такие наблюдения на зимных каникулах.
Комментарии 9
по теме у нас в городе Белгороде банк Авангард имеет один банкомат и офис работающий с 9:30 до 17:30 а жаль