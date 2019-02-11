Популярные сообщения

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Alexandr Zhuravlev 11.02.2019 11:21 alezhu
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при установке скрипта в разделе Выписка по карте: 1 - Отображается MCC операции 2 - Отображается значение кэшбека за операцию (7% синим, операции без КБ - красным, остальные (1%) черным) 3 - Под списком операций показывается расчетный кэшбек по месяцам В деталях операции также отображается MCC и размер планируемого кэшбека: Установка В браузере предварительно должно быть установлено расширение TamperMonkey: Для Chrome и его родственников Для Firefox. Или смотрите на http://tampermonkey.net/. После установки TamperMonkey необходимо перейти по ссылке и в открывшемся окне TamperMonkey нажать кнопку Установить. После чего войти в OTP Direkt или обновить его страницу. Все должно заработать автоматом. Примечания С GreaseMonkey скрипт работать не будет. Яндекс.Браузер открывает OTP Direkt в защищённом режиме, в нем не работают установленные расширения. Читать далее
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Alexandr Zhuravlev 02.01.2016 23:59 alezhu
Как посмотреть MCC операции без установки всяких «левых» скриптов в браузер.
Я являюсь автором и соавтором нескольких User.js – скриптов, которые, будучи установленными в браузер, расширяют возможности личного кабинета или интернет-банка некоторых банков. Как правило, это скрипты для показа MCC-кодов по совершенным операциям. Несмотря на предоставляемые возможности, многие все равно их не ставят, опасаясь за безопасность своих денег. Я прекрасно понимаю этих людей. Если бы я ничего не понимал в IT и в программировании, я бы, наверное, тоже не стал добавлять в свой браузер непонятно что. Для таких людей я решил рассказать в подробностях как посмотреть MCC-код операции вручную. Вначале будет рассмотрен способ с применением исключительно средств самого браузера. Я буду использовать Google Chrome (вернее, основанный на нем Яндекс.Браузер), но подобные средства есть во всех наиболее распространённых настольных браузерах и тут главное понять принцип. Это кстати поможет и тем, у кого написанный скрип в его браузере не работает. Читать далее
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Alexandr Zhuravlev 12.05.2014 16:42 alezhu
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