Популярные сообщения

Я являюсь автором и соавтором нескольких User.js – скриптов, которые, будучи установленными в браузер, расширяют возможности личного кабинета или интернет-банка некоторых банков. Как правило, это скрипты для показа MCC-кодов по совершенным операциям. Несмотря на предоставляемые возможности, многие все равно их не ставят, опасаясь за безопасность своих денег. Я прекрасно понимаю этих людей. Если бы я ничего не понимал в IT и в программировании, я бы, наверное, тоже не стал добавлять в свой браузер непонятно что.
Для таких людей я решил рассказать в подробностях как посмотреть MCC-код операции вручную. Вначале будет рассмотрен способ с применением исключительно средств самого браузера. Я буду использовать Google Chrome (вернее, основанный на нем Яндекс.Браузер), но подобные средства есть во всех наиболее распространённых настольных браузерах и тут главное понять принцип. Это кстати поможет и тем, у кого написанный скрип в его браузере не работает.
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