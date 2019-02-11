Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP

Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt).
На картинке ниже показано, что меняется при установке скрипта в разделе Выписка по карте:
1 - Отображается MCC операции
2 - Отображается значение кэшбека за операцию (7% синим, операции без КБ - красным, остальные (1%) черным)
3 - Под списком операций показывается расчетный кэшбек по месяцам
В деталях операции также отображается MCC и размер планируемого кэшбека:
Установка
В браузере предварительно должно быть установлено расширение TamperMonkey:
Для Chrome и его родственников
Для Firefox.
Или смотрите на http://tampermonkey.net/.
После установки TamperMonkey необходимо перейти по ссылке и в открывшемся окне TamperMonkey нажать кнопку Установить. После чего войти в OTP Direkt или обновить его страницу. Все должно заработать автоматом.
Примечания
С GreaseMonkey скрипт работать не будет.
Яндекс.Браузер открывает OTP Direkt в защищённом режиме, в нем не работают установленные расширения. Во всяком случае, как их включить я не в курсе. Либо отключать защищённый режим для OTP Direkt, либо другой браузер.
Тестировалось только в последнем Chrome и последнем Firefox - гарантий работы для других браузеров нет и не будет.
Если карта была переименована и не содержит после этого наименования повышенной категории - работать не будет. Вернее не будет корректно определяться повышенный 7% КБ. Для корректной работы наименование карты должно содержать в себе следующее слово в зависимости от категории: семейная, ремонт, авто, путешествия, шопинг, развлечения (у меня в распоряжении только ремонт и семейная, возможно остальные по умолчанию тоже не так называются, пишите - исправлю)
В OTP Direkt MCC нигде не передается, скрипт определяет его по описанию, которое может отличаться от общепринятого. Например, для 4900 вместо "Electric, Gas, Sanitary and Water Utilities" выводится "Utilities - electric, gas, water, sanitary", для 4814 вообще с ошибками "Telecommunication srvice including local and long distance calls,...". Поэтому скрипт может не определять категорию. С какими-то операциями я столкнулся (как в примерах выше) и уже учёл это. Но все протестировать сам я, конечно, не могу. Если столкнулись с таким, пишите - исправлю При этом указывайте, что написано в "Категория торговой точки" из деталей операции.
Также для некоторых описаний может быть неоднозначное определение MCC - например, в путешествиях для "Airlines" могут быть разные MCC - для отображения берется первый, тут главное что сама повышенная категория определяется верно. Если нет - пишите.
MCC определяется только для повышенных 7%-ных категорий и для категорий без КБ вообще. Для 1%-ных не определяется.
Операций в валюте у меня нет - как будет считаться для них КБ не знаю. Хотя с версии 0.3 попытался это учесть.
КБ всегда отображается в рублях.
КБ за месяц рассчитывается только с учетом выведенных на экран операций. То есть если у вас диапазон с 15.01.2019 по 31.01.2019, а до 15 были операции, они в расчёт не войдут.
Сумма планируемого КБ может отличаться на копейки от того, что реально будет выплачено, поскольку принципы округления в банке мне неизвестны. Также может влиять, что в банке и в скрипте используются разные технологии. На скриншотах, как раз видно что КБ за январь отличается на копейку.
Суммарный КБ за месяц учитывает порог в 3000 (но только по выведенным на экран операциям), КБ для каждой операции лимит не учитывает - то есть это просто % от суммы операции, нарастающего итога нет.
Вопросы/предложения можно писать в комментариях к этому посту, в личку или через issue на GitHub. В теме по карте писать не стоит, из-за постоянного флуда я её читаю редко.
Кто захочет что-то исправить/доработать - исходники тут
Комментарии 21
"Miscallenous food stores-specialty markets, convenience"
"Miscellaneous food stores-specialty markets, convenience" - правильно
MCC 5499, бонусируется.
яндекс диск
Категорию шопинг скрипт посчитал не корректно.
[img]https://yadi.sk/i/vX6VQXVDmN8MWg[/img]
Пришлите пожалуйста, что в деталях по операциям для Wildberries, PAUTINKA, CHULKY_BELYO и в плате за ежемесячную выписку. Конкретно интересует что в Категория торговой точки, а для платы за выписку еще и Место
Еще вот такая опечатка от венгерских грамотеев:
"Miscallenous food stores-specialty markets, convenience"
"Miscellaneous food stores-specialty markets, convenience" - правильно
MCC 5499, бонусируется.
Поправил
категории Медицина (Medical services, health practitioners, not elsewhere classified) и Товары для детей (Hobby, toy and game stores) считает (точнее неучтён mcc) некорректно у Вас 1%, по факту - 7%.
МСС по категориям 1% было бы здорово отображать тоже, но для этого наверное слишком большой справочник надо делать. Может тогда вместо пустого поля MCC отображать то название, что есть в ИБ? У меня например была одна такая покупка мимо кассы с описанием "Package stores, beer, wine, liquor".
обновил скрипт все пофикшено уже