Полезные ссылки

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12.05.2014 16:42 5 10 738 просмотров
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Сервис генерации QR-кода для PayQR

Комментарии 5

ketler  (ketler)
#
отличная подборка!
mr_simm  (mr_simm)
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> Сервис генерации QR-кода для PayQR

А КПП обязателен? В квитке за электроэнергию он отсутствует в реквизитах, попробовал пробить по ИНН – надеюсь прокатит.
Из хотелок:
1. Не помешала бы валидация р/с – всё таки в 20 разрядах легко ошибиться (хотя, какую-то подсказку при вводе счетов а-ля 40817, что перевод не уйдёт – тоже можно давать smile;) ).
2. ИМХО, может пригодиться возможность масштабировать сам QR-код – для гаджетов с плохими камерами (если делать это средствами браузера картинка получается «размытой»).
Alexandr Zhuravlev  (alezhu)
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1. Проверку счета добавил
2. Я код не генерирую. Масштабирование только средствами браузера и будет в любом случае.
k0nstantin  (k0nstantin)
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Александр - спасибо за облегчение жизни, и, множество полезных скриптов!
Есть вопрос - для нового кабинета Кукурузы и для Бикарты нет планов написать скрипт, наподобие EAN-сэйвера для старого ЛК куки?
Очень не хватает такого скрипта... smile:oops:
Alexandr Zhuravlev  (alezhu)
#
Цитата
k0nstantin пишет:
Александр - спасибо за облегчение жизни, и, множество полезных скриптов!
Есть вопрос - для нового кабинета Кукурузы и для Бикарты нет планов написать скрипт, наподобие EAN-сэйвера для старого ЛК куки?
Очень не хватает такого скрипта... smile:oops:

Планов не было. Появится больше свободного времени - я подумаю smile:)
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