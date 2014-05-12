Полезные ссылки

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Комментарии 5
А КПП обязателен? В квитке за электроэнергию он отсутствует в реквизитах, попробовал пробить по ИНН – надеюсь прокатит.
Из хотелок:
1. Не помешала бы валидация р/с – всё таки в 20 разрядах легко ошибиться (хотя, какую-то подсказку при вводе счетов а-ля 40817, что перевод не уйдёт – тоже можно давать ).
2. ИМХО, может пригодиться возможность масштабировать сам QR-код – для гаджетов с плохими камерами (если делать это средствами браузера картинка получается «размытой»).
2. Я код не генерирую. Масштабирование только средствами браузера и будет в любом случае.
Есть вопрос - для нового кабинета Кукурузы и для Бикарты нет планов написать скрипт, наподобие EAN-сэйвера для старого ЛК куки?
Очень не хватает такого скрипта...
Александр - спасибо за облегчение жизни, и, множество полезных скриптов!
Есть вопрос - для нового кабинета Кукурузы и для Бикарты нет планов написать скрипт, наподобие EAN-сэйвера для старого ЛК куки?
Очень не хватает такого скрипта...
Планов не было. Появится больше свободного времени - я подумаю