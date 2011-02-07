Популярные сообщения

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Егор Альтман 07.02.2011 15:19 altman
Дети и банки
Встретил эту милую рекламу в аэропорту Ларнаки. Как мне кажется, очень правильная имиджевая реклама для банка. Но только боюсь, что в России не пройдет, в силу запрета использования детей в рекламе недетских товаров. Хотя, возможно, есть, какие- то способы обхода этого запрета?
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Егор Альтман 04.02.2011 17:37 altman
Галопом по банковской Европе
В декабре вернулся из Лондона, был там в деловой поездке. Была минутка и решил посмотреть, как выглядит банковский бизнес у них. Конечно, моя оценка касается именно точек продаж. По итогам сформировал некий топ-3, основываясь только на своих внутренних ощущениях. Потратил на мой личный анализ два дня – все офисы слились в один консервативный и чопорный образ, который, в принципе, и должен соответствовать финансовому институту, но в моем топе те банки, а точнее их офисы продаж, чья ярко выраженная индивидуальность мне запомнилась: Читать далее
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Егор Альтман 27.12.2010 12:16 altman
Первоклассный «Кадровый отбор»
Идея этого календаря появилась в тот момент, когда "Мастер банк" совместно с Коммерсантом открывали выставку «Первополосные кадры»на Санкт Петербургском экономическом форуме. Выставка собственно и состояла из лучших кадров первых полос Коммерсанта за 20 лет существования газеты. В результате, после долгих дискуссий и всегда сопровождающего данные события нервяка, мы получили, как мне кажется, очень интересную работу - тираж этого произведения ограничен и не все желающие смогут его подержать в руках. Но посмотреть полную версию календаря можно, КоммерсантЪ дал всем такую возможность…
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Егор Альтман 16.12.2010 14:15 altman
Рад присоединиться к сообществу Banki.ru!
Прямым участником рынка финансовых услуг я стал сравнительно недавно, но с банкингом в профессиональной деятельности сталкивался всегда: это было связано и с моим участием в создании и руководстве Бизнес FM, и в работе, созданного вместе с Дмитрием Солоповым, рекламного синдиката «Идальго Имидж», основной пул клиентов которого уже долгие годы составляют ведущие банки и инвестиционные компании. Мой приход в Мастер-Банк, в качестве Советника, стал для меня новым этапом не только карьерным. Всегда занимая проактивную жизненную позицию, мне стало интересно: что я могу сделать для банковского рынка и его участника в частности, не на стороне агентства или СМИ, а если я буду внутри? Читать далее
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