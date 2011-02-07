Популярные сообщения

Прямым участником рынка финансовых услуг я стал сравнительно недавно, но с банкингом в профессиональной деятельности сталкивался всегда: это было связано и с моим участием в создании и руководстве Бизнес FM, и в работе, созданного вместе с Дмитрием Солоповым, рекламного синдиката «Идальго Имидж», основной пул клиентов которого уже долгие годы составляют ведущие банки и инвестиционные компании.
Мой приход в Мастер-Банк, в качестве Советника, стал для меня новым этапом не только карьерным. Всегда занимая проактивную жизненную позицию, мне стало интересно: что я могу сделать для банковского рынка и его участника в частности, не на стороне агентства или СМИ, а если я буду внутри?
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