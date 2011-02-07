Популярные сообщения

Встретил эту милую рекламу в аэропорту Ларнаки. Как мне кажется, очень правильная имиджевая реклама для банка. Но только боюсь, что в России не пройдет, в силу запрета использования детей в рекламе недетских товаров. Хотя, возможно, есть, какие- то способы обхода этого запрета?

Идея этого календаря появилась в тот момент, когда "Мастер банк" совместно с Коммерсантом открывали выставку «Первополосные кадры»на Санкт Петербургском экономическом форуме. Выставка собственно и состояла из лучших кадров первых полос Коммерсанта за 20 лет существования газеты. В результате, после долгих дискуссий и всегда сопровождающего данные события нервяка, мы получили, как мне кажется, очень интересную работу - тираж этого произведения ограничен и не все желающие смогут его подержать в руках. Но посмотреть полную версию календаря можно, КоммерсантЪ дал всем такую возможность…