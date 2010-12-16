Рад присоединиться к сообществу Banki.ru!

Прямым участником рынка финансовых услуг я стал сравнительно недавно, но с банкингом в профессиональной деятельности сталкивался всегда: это было связано и с моим участием в создании и руководстве Бизнес FM, и в работе, созданного вместе с Дмитрием Солоповым, рекламного синдиката «Идальго Имидж», основной пул клиентов которого уже долгие годы составляют ведущие банки и инвестиционные компании.
Мой приход в Мастер-Банк, в качестве Советника, стал для меня новым этапом не только карьерным. Всегда занимая проактивную жизненную позицию, мне стало интересно: что я могу сделать для банковского рынка и его участника в частности, не на стороне агентства или СМИ, а если я буду внутри? Итоги подводить рано, но уже сейчас точно могу сказать, что я уже не в начале очень интересного пути и на моем ориентире, уже оставшемся позади значится – курс на эффективный маркетинг.
На моем пути я вижу огромное количество интересных вещей, постоянно возникают мысли – о своем взгляде на маркетинговые коммуникации в банковской среде, о своих мыслях на это т счет я и буду писать в этом блоге.
Я не назову себя блогером, но общаться с друзьями и коллегами в социальных сетях начал пару лет назад, поэтому и здесь на banki.ru, надеюсь на интересную обратную связь.
Комментарии 14
Мастер-Банк нечастый гость в наших краях, давайте менять тенденцию.
Нет ничего постоянного - все временное. И если мы раньше бывали в Ваших "краях" редко, то теперь, уверен, зачастим.
Обратил внимание девушек-операционисток на это.
И таких плакатов наверно много напечали....
Один пример. В этом году Мастер-Банк запустил рекламную компанию, анонсирующую новое предложение о снижении на 20% ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса. Вдогонку, через некоторое время мы увидели большую рекламную кампанию банка ТРАСТ с той же информацией, только скидка на кредиты в банке была выше – 50%. Не знаем, но нам кажется, что с такими рекламными объемами ТРАСТ мог бы избежать вторичных ходов.
По Брюсу, не смотря, на исследование, которое было проведено для Банка, мне все-таки кажется, что те образы, которые он воплощал на экране, есть что-то агрессивно разрушительное, ассоциирующееся, прежде всего, с борьбой с криминалом. Поэтому не понятно, что думает об этом клиентский пул Банка и сработает ли его образ для его расширения.
Очень навязчиво интересует вопрос: ребята скажите, с какой категорией людей, банки будут работать завтра, когда их совсем не интересует развитие бизнеса в стране.Вот думаю, ну почему в нормальных странах и бизнесу помогают развиваться принимая участие от начало до конца, и за страну свою переживают и любят.Стал бизнес на ноги, банк рад и сотрудничает дальше.А у нас, простите за грубое ворожение, страна не пуганых идиотов.Вы молодой специалист,что вы в состоянии изменить в лучшую сторону для своих людей в своей Стране.
Нет удовлетворения в результатах? Да потому что мы не привыкли отcлеживать тренды не в формате квартала, а в более долгосрочном. Мы живем здесь и сейчас и только в наших руках сделать так, чтобы все изменилось к лучшему.
Но вот только один в поле не воен.Там где в месте там быстрее.
В своем посте Вы указали, что Ваш ориентир - эффективный маркетинг.
Можете привести некоторые (доступные публике) примеры качественных изменений, произошедших в Мастер-банке с Вашим приходом? По какой методике Вы оцениваете эффективность проведенных рекламных кампаний? И, очень интересно, маркетинг для Мастер-банка - это все-таки философия бизнеса или поддержка продаж?
С Уважением,
Дмитрий Мотовилов
Из достижений, если уже можно подводить какие-либо итоги, за прошлый год цитируемость Банка увеличилась в 2 раза. Из успешно реализованных проектов: весной прошлого года прошла кампания по продвижению программ кредитования малого и среднего бизнеса, прошел проект «Первополосные кадры» совместно с «КоммерсантЪ» в рамках ПЭФ, что усилило позиции Банка в корпоративной бизнес-среде и принесло ему, прежде всего, репутационные дивиденды .
Эффективность мы, Дмитрий, оцениваем с помощью различных инструментов. Например, по программе МСБ – мы получили порядка 2 000 входящих заявок. На мой взгляд, результаты вполне не плохие.
Понятно, что финансовые параметры кампании Вы не раскроете. Тем не менее, у меня следующий вопрос - возможность оформить кредит мсб существует во всех 107 (если не ошибаюсь) отделения Мастер-Банка по России? И как долго она проводилась?
С Уважением,
Дмитрий Мотовилов
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