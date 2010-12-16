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Рад присоединиться к сообществу Banki.ru!

16.12.2010 14:15 14 1 625 просмотров
Прямым участником рынка финансовых услуг я стал сравнительно недавно, но с банкингом в профессиональной деятельности сталкивался всегда: это было связано и с моим участием в создании и руководстве Бизнес FM, и в работе, созданного вместе с Дмитрием Солоповым, рекламного синдиката «Идальго Имидж», основной пул клиентов которого уже долгие годы составляют ведущие банки и инвестиционные компании.
Мой приход в Мастер-Банк, в качестве Советника, стал для меня новым этапом не только карьерным. Всегда занимая проактивную жизненную позицию, мне стало интересно: что я могу сделать для банковского рынка и его участника в частности, не на стороне агентства или СМИ, а если я буду внутри? Итоги подводить рано, но уже сейчас точно могу сказать, что я уже не в начале очень интересного пути и на моем ориентире, уже оставшемся позади значится – курс на эффективный маркетинг.
На моем пути я вижу огромное количество интересных вещей, постоянно возникают мысли – о своем взгляде на маркетинговые коммуникации в банковской среде, о своих мыслях на это т счет я и буду писать в этом блоге.
Я не назову себя блогером, но общаться с друзьями и коллегами в социальных сетях начал пару лет назад, поэтому и здесь на banki.ru, надеюсь на интересную обратную связь.

Комментарии 14

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Добро пожаловать!
Мастер-Банк нечастый гость в наших краях, давайте менять тенденцию. smile:)
Егор Альтман  (altman)
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Филипп, приветствую!

Нет ничего постоянного - все временное. И если мы раньше бывали в Ваших "краях" редко, то теперь, уверен, зачастим.
Алексей Борякин  (Brein)
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Был вчера в одном из Ваших офисов в Москве. Висит огромный плакат формата А0, рекламирующий новую карту. А снизу плаката, крупно написано КАТРА.
Обратил внимание девушек-операционисток на это.

И таких плакатов наверно много напечали....
Егор Альтман  (altman)
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Большое спасибо за замечание. Продолжайте инспектировать наши отделения. Ошибку обязательно исправим.
Елена  (Koreybo)
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Маркетинг в банке - это отдельная тема)) Довольно забавная и где-то даже перспективная)) Радует, например, банк Траст.. который поменял рекламу зеленых шизиков на Брюса В.))) Только я не поняла или у маркетёров этого банка на столько все в порядке с чувством юмора или же его нет?..
Егор Альтман  (altman)
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Рекламная кампания Траста действительно не однозначна. Нельзя не учесть тот факт, что целевой аудиторией банковских депозитов является совсем не молодежь и использование образов милых уродцев в их продвижении, думаю, не оправдано с чисто маркетинговой точки зрения. Абсолютно не понятно, на кого она в итоги ориентирована и кого должна привлечь?

Один пример. В этом году Мастер-Банк запустил рекламную компанию, анонсирующую новое предложение о снижении на 20% ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса. Вдогонку, через некоторое время мы увидели большую рекламную кампанию банка ТРАСТ с той же информацией, только скидка на кредиты в банке была выше – 50%. Не знаем, но нам кажется, что с такими рекламными объемами ТРАСТ мог бы избежать вторичных ходов.

По Брюсу, не смотря, на исследование, которое было проведено для Банка, мне все-таки кажется, что те образы, которые он воплощал на экране, есть что-то агрессивно разрушительное, ассоциирующееся, прежде всего, с борьбой с криминалом. Поэтому не понятно, что думает об этом клиентский пул Банка и сработает ли его образ для его расширения.
Советник  (http://covetnik-1.blogspot.com/)
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Как вы думаете почему ни кто (из банков) не придумает такой маркетинговый ход, как оплата консультанта (своего) который приходит вместе с клиентом? Установили бы шкалу, допустим берешь кредит или ипотеку свыше такой то суммы и тебе оплачивают твоего консультанта в пределах какой то суммы. Ведь на самом деле качественный клиент это ответственный чел., собирается взять кредит - приходит в банк, чтоб узнать усл., а там договор на 15 листов. На юриста денег жалко, банковским работникам не доверяет. Сам не в состоянии его прочитать – разворачивается и уходит
Егор Альтман  (altman)
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Не могли бы Вы более конкретнее задать вопрос. Спасибо.
Елена Назаренко  (Артюх)
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Доброго часа,Егор!
Очень навязчиво интересует вопрос: ребята скажите, с какой категорией людей, банки будут работать завтра, когда их совсем не интересует развитие бизнеса в стране.Вот думаю, ну почему в нормальных странах и бизнесу помогают развиваться принимая участие от начало до конца, и за страну свою переживают и любят.Стал бизнес на ноги, банк рад и сотрудничает дальше.А у нас, простите за грубое ворожение, страна не пуганых идиотов.Вы молодой специалист,что вы в состоянии изменить в лучшую сторону для своих людей в своей Стране.
Егор Альтман  (altman)
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Конечно, есть большое количество недостатков, но позитивных моментов больше. Считаю, что мы сами строим мир вокруг себя и скажу, что за 20 лет моей трудовой деятельности - все изменилось: реклама двадцатилетней давности и сейчас - две разные вещи. Сейчас, хотим мы того или нет, мы движемся в сторону Запада, а не Востока. Идем пешком - медленно и трудно. Но, как известно, нельзя преодолевать расстояния, тем более пешим ходом, быстро, а "самолет" мы еще не построили.

Нет удовлетворения в результатах? Да потому что мы не привыкли отcлеживать тренды не в формате квартала, а в более долгосрочном. Мы живем здесь и сейчас и только в наших руках сделать так, чтобы все изменилось к лучшему.
Елена Назаренко  (Артюх)
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Лучше бы мы шли в сторону Востока. Там почему то, все движется со скоростью стрелы, и к лучшему.А мы пошли на Запад.А вернее, ни куда мы не пошли.Вы посмотрите, что делается в стране.Едим сплошное дерьмо, извиняюсь за грубость. Мясо поставляют из за границы, Австралия и т.д., а свое чистейшее, вкуснейшее не кому не надо.А овощи? Да, что я повторяюсь.Вы это и сами знаете.А на счет того, что надо все во круг себя делать своими руками, вполне согласна.
Но вот только один в поле не воен.Там где в месте там быстрее.
Дмитрий Мотовилов  (Dmitry Motovilov)
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Доброго дня, Егор.

В своем посте Вы указали, что Ваш ориентир - эффективный маркетинг.
Можете привести некоторые (доступные публике) примеры качественных изменений, произошедших в Мастер-банке с Вашим приходом? По какой методике Вы оцениваете эффективность проведенных рекламных кампаний? И, очень интересно, маркетинг для Мастер-банка - это все-таки философия бизнеса или поддержка продаж?

С Уважением,
Дмитрий Мотовилов
Егор Альтман  (altman)
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Я пришел в Мастер-Банк в апреле 2010 года.
Из достижений, если уже можно подводить какие-либо итоги, за прошлый год цитируемость Банка увеличилась в 2 раза. Из успешно реализованных проектов: весной прошлого года прошла кампания по продвижению программ кредитования малого и среднего бизнеса, прошел проект «Первополосные кадры» совместно с «КоммерсантЪ» в рамках ПЭФ, что усилило позиции Банка в корпоративной бизнес-среде и принесло ему, прежде всего, репутационные дивиденды .
Эффективность мы, Дмитрий, оцениваем с помощью различных инструментов. Например, по программе МСБ – мы получили порядка 2 000 входящих заявок. На мой взгляд, результаты вполне не плохие.
Дмитрий Мотовилов  (Dmitry Motovilov)
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Егор,

Понятно, что финансовые параметры кампании Вы не раскроете. Тем не менее, у меня следующий вопрос - возможность оформить кредит мсб существует во всех 107 (если не ошибаюсь) отделения Мастер-Банка по России? И как долго она проводилась?

С Уважением,
Дмитрий Мотовилов

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