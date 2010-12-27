Первоклассный «Кадровый отбор»

Идея этого календаря появилась в тот момент, когда "Мастер банк" совместно с Коммерсантом открывали выставку «Первополосные кадры»на Санкт Петербургском экономическом форуме. Выставка собственно и состояла из лучших кадров первых полос Коммерсанта за 20 лет существования газеты. В результате, после долгих дискуссий и всегда сопровождающего данные события нервяка, мы получили, как мне кажется, очень интересную работу - тираж этого произведения ограничен и не все желающие смогут его подержать в руках.
Но посмотреть полную версию календаря можно, КоммерсантЪ дал всем такую возможность…
Комментарии 4
У меня на работе он бы смотрелся отлично и рекламировал бы Ваш банк.
Тем более, что отделение на Минской улице 14, совсем рядом с работой.....
Завтра – 2 февраля (вторая половина дня) Ваш экземпляр календаря будет ждать Вас в нашем допофисе «Филевский парк».
Завтра ДЕНЬ СУРКА и канун Нового года по-восточному!
Очень кстати!