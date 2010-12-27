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Первоклассный «Кадровый отбор»

27.12.2010 12:16 4 1 465 просмотров
Идея этого календаря появилась в тот момент, когда "Мастер банк" совместно с Коммерсантом открывали выставку «Первополосные кадры»на Санкт Петербургском экономическом форуме. Выставка собственно и состояла из лучших кадров первых полос Коммерсанта за 20 лет существования газеты. В результате, после долгих дискуссий и всегда сопровождающего данные события нервяка, мы получили, как мне кажется, очень интересную работу - тираж этого произведения ограничен и не все желающие смогут его подержать в руках.

Но посмотреть полную версию календаря можно, КоммерсантЪ дал всем такую возможность…

Комментарии 4

Алексей Борякин  (Brein)
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Жалко, что такой ценный календарь выпущен ограниченным тиражом и не достался вкладчикам банка.
У меня на работе он бы смотрелся отлично и рекламировал бы Ваш банк.
Тем более, что отделение на Минской улице 14, совсем рядом с работой.....
smile:oops:
Алексей Борякин  (Brein)
#
Большое спасибо за подарок!
Завтра ДЕНЬ СУРКА и канун Нового года по-восточному!
Очень кстати!
smile:ura:
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