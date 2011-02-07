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Дети и банки

07.02.2011 15:19 4 2 962 просмотра
Встретил эту милую рекламу в аэропорту Ларнаки. Как мне кажется, очень правильная имиджевая реклама для банка. Но только боюсь, что в России не пройдет, в силу запрета использования детей в рекламе недетских товаров. Хотя, возможно, есть, какие- то способы обхода этого запрета?

Комментарии 4

Вадим Логинов  (vnloginov)
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Прямого запрета уже нет, сняли...
Свежий пример банковской рекламы с детьми - проказники под стихи Вишневского от СКБ-банка.
А эта реклама напоминает мне старую (еще до бывшего запрета) турецкого Гаранти-банка. Там мальчик тоже пускает кораблик, а его сзади, чтобы в реку не свалился, держит за штаны собака. Постараюсь найти - одна из моих любимых...
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