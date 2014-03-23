Если раньше участие в капитале или руководстве банка друзей и родственников Президента, членов Правительства, Совета Федерации или Государственной Думы служило пусть и неприглядным, но фактором стабильности финансовой организации, то теперь рассчитывать на это уже не приходится. Так, двоюродный брат Владимира Путина в совете директоров Мастер-банка еще в прошлом году даже от ЦБ РФ не спас, как и в этом не помогло известное имя Русскому Земельному Банку. Теперь же появились списки Минфина США, ограничивающие возможности физических лиц и организаций РФ.
С одной стороны, налицо стремление финансового регулятора ввести равные правила игры для всех на банковском рынке, без оглядки на персоналии. С другой стороны, крымская кампания России подставляет под удар из-за океана всех чиновников, слишком рьяно взявшихся за пропаганду и конкретные действия, направленные на развал Украины. Достаточно вспомнить, что Совет Федерации единогласно поддержал предложение Президента о вводе российских войск на территорию соседнего независимого государства. А сколько банков и инвестиционных компаний принадлежит российским сенаторам?
«Пробным шаром» с банком «Россия» и санкциями в отношении близких друзей Владимира Путина Америка показала, не затронув ни одного системообразующего банка, к чему в принципе может привести эскалация конфликта на Украине. На пару дней были приостановлены платежи по картам VISA и MasterCard, выпущенным рядом других банков, даже не указанных Минфином США: системы международных платежей, похоже, просто перестраховались, так как тот же СМП-Банк принадлежит лицам из списка подвергнутых персональным ограничениям прав на территории Соединенных Штатов.
Вряд ли кому-либо, кроме Владимира Путина, хотелось бы оказаться на месте клиентов банков, платежные карточки которых вдруг перестали принимать в магазинах, интернете, а самое неприятное — за рубежом, во время туристической поездки, особенно если наличных денег с собой было припасено не очень много. Пострадали и сами банки, так как неспособность проводить платежи по поручению клиентов — это потери не только репутационные, ведущие к массовому исходу клиентов, но и финансовые, на недополученных комиссиях и сокращающейся пассивной базе. При отключении же банков от таких международных систем переводов, как SWIFT, пострадают и те корпоративные клиенты банков, работа которых без валютных операций не представляется возможной. Недаром ЦБ РФ в создавшейся ситуации вынужден был пообещать поддержку затронутым санкциями банкам России.
Приходится признать, что россияне оказались между молотом и наковальней: санкции с одной стороны могут в один момент вывести из строя банки российских «государственников», а возможные ответные санкции против иностранных банков в России нивелируют преимущества последних. По-видимому, всем придется заняться поиском «золотой середины» нейтралитета, или переходить на наличные, а то и вовсе «под матрас», когда дело касается личных сбережений.
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