Популярные сообщения

Андрей
03.08.2017 23:57
and_ru_ha
Бонус за оформление карты РокетБанка
Оформите карту РокетБанка по ссылке https://rocketbank.ru/loves/andrey.dityatev и получите 500 баллов от банка
Андрей
27.07.2017 23:33
and_ru_ha
Промокод для карты Кукуруза
1. Оформите карту КУКУРУЗА в салоне Евросети
2. Скачайте приложение на мобильный КУКУРУЗА
3. В настройках приложения вводите промокод FR3CM6B0W
4. Вы получаете 3000 баллов на карту КУКУРУЗА (=300 рублей в Евросети/Перекрестке)
Андрей
15.06.2017 00:54
and_ru_ha
Бронирование на booking + бонус
Забронируйте отель на booking.com , пройдя по ссылке https://www.booking.com/s/webanr89, получите 1000 рублей от booking + 100 рублей от меня после того, как мне поступит вознаграждение за Ваше проживание.
1000 рублей поступит на Вашу карту после подтверждения отелем проживания
Напишите мне в личку после бронирования и после проживания в отеле (дату и время бронирования на букинге) для получения бонуса