Популярные сообщения

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Андрей 03.08.2017 23:57 and_ru_ha
Бонус за оформление карты РокетБанка
Оформите карту РокетБанка по ссылке https://rocketbank.ru/loves/andrey.dityatev и получите 500 баллов от банка
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Андрей 27.07.2017 23:33 and_ru_ha
Промокод для карты Кукуруза
1. Оформите карту КУКУРУЗА в салоне Евросети 2. Скачайте приложение на мобильный КУКУРУЗА 3. В настройках приложения вводите промокод FR3CM6B0W 4. Вы получаете 3000 баллов на карту КУКУРУЗА (=300 рублей в Евросети/Перекрестке)
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Андрей 15.06.2017 00:54 and_ru_ha
Бронирование на booking + бонус
Забронируйте отель на booking.com , пройдя по ссылке https://www.booking.com/s/webanr89, получите 1000 рублей от booking + 100 рублей от меня после того, как мне поступит вознаграждение за Ваше проживание. 1000 рублей поступит на Вашу карту после подтверждения отелем проживания Напишите мне в личку после бронирования и после проживания в отеле (дату и время бронирования на букинге) для получения бонуса
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