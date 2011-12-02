Популярные сообщения

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Алексей Кор. 02.12.2011 12:53 andiks
Банк потерял 25 миллионов в силу чрезвычайной экономности
Этой осенью в Электростали произошло ограбление, которое заставило сильно обеспокоиться владельцев крупных банков, а также бизнесменов, предпочитающих хранить ценности у себя дома. Один из коммерческих банков упомянутого города лишился содержимого сейфов на общую сумму около 25 миллионов рублей. Сигнализация банка была отключена злоумышленниками, дверь в хранилище просто вышибли кувалдой, а сейфы третьего класса вскрыли буквально за несколько минут. Прибывшие на место преступления полицейские, осмотрев сейфы, были сильно удивлены. Дальнейшее расследование показало, что хозяева банка решили сэкономить деньги и приобрели сейфы, хоть и соответствующего требованиям класса, но не озаботились о подлинности его сертификации. Как отметил генеральный директор компании ДВК, занимающейся производством средств для защиты банков, Федор Мендель, банки пытаются сократить затраты на собственную безопасность. Поэтому, как правило, закупается не то, что качественнее, а то, что дешевле. Читать далее
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