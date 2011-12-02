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Банк потерял 25 миллионов в силу чрезвычайной экономности

02.12.2011 12:53 2 2 689 просмотров
Этой осенью в Электростали произошло ограбление, которое заставило сильно обеспокоиться владельцев крупных банков, а также бизнесменов, предпочитающих хранить ценности у себя дома. Один из коммерческих банков упомянутого города лишился содержимого сейфов на общую сумму около 25 миллионов рублей. Сигнализация банка была отключена злоумышленниками, дверь в хранилище просто вышибли кувалдой, а сейфы третьего класса вскрыли буквально за несколько минут.

Прибывшие на место преступления полицейские, осмотрев сейфы, были сильно удивлены. Дальнейшее расследование показало, что хозяева банка решили сэкономить деньги и приобрели сейфы, хоть и соответствующего требованиям класса, но не озаботились о подлинности его сертификации.

Как отметил генеральный директор компании ДВК, занимающейся производством средств для защиты банков, Федор Мендель, банки пытаются сократить затраты на собственную безопасность. Поэтому, как правило, закупается не то, что качественнее, а то, что дешевле. «Единственное, что интересует собственника – наличие сертификата, - говорит Мендель. – Банку все равно, соответствует он заявленным свойствам или нет». Если сертификат был выписан на фирменном бланке производителя, с надлежащими подписями и печатями, то его невозможно оспорить. Даже если он и не соответствует заявленному в момент продажи качеству.

Специалисты утверждают, что приобретать этот дорогостоящий необходимо у компаний, являющихся членами Ассоциации производителей сейфов (НПП «Модуль», ДВК, «Промет»). Сейф должен иметь сертификацию, проведенную органом, рекомендованным упомянутой ассоциаций (ОС СЗБ «Нева», ОС «Вымпел-Тест», ООО «Научно-испытательный центр безопасности»). Если сейф прошел сертификацию в этих учреждениях, это легко выявить по наличию на нем маркировки «Одобрено Ассоциацией производителей сейфов». Другой вариант – приобретать сейф, сертифицированный в Европейской ассоциацией систем безопасности (ECB-S).

Некоторые склоняются к тому, что европейский сертификат соответствия даже более качественный, чем российский. Генеральный директор компании «Промет» Евгений Петров рассказал, что за границей сейфы при испытаниях вскрывают несколько раз, а во многих российских компаниях – только один. Помимо этого два раза в год европейские производители сейфов подвергаются аудиту, что защищает покупателей от риска приобрести не ту модель сейфа, которая подвергалась экспертизе, а более упрощенную, но по той же цене.

Комментарии 2

Алексей Кор.  (andiks)
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Кстати, теперь на банковское оборудование компании могут оформить сертификат таможенного союза. Это дает право реализовывать банковское оборудование не только на территории РФ, но и в странах Таможенного союза.
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