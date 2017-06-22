Популярные сообщения

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Андрей 22.06.2017 00:00 andreybit
9,46% годовых по вкладу: онлайн осенний, в Русском ипотечном банке. подойдет не всем!
раньше существовала возможность получить 11% годовых по вкладу онлайн бонус в Русском ипотечном банке даже без строительства лесенок, носейчас можно получить только 9,46% годовых что тоже не плохо по сегодняшним меркам. как же так? задаются вопросом многие вкладчики, ведь ставка в банке по вкладу онлайн бонус на 366 дней для суммы до 1,4 ляма, 7,7% годовых + 0,61 % за внесение денег на вклад межбанковским переводом и начинают складывать % годовых и % за межбанковский перевод, не понимая, что это разные %. чтобы привести % за межбанковский перевод к % годовых нужно понимать какой срок будет лежать на вкладе переведенная межбанковским платежом сумма. если сумма будет лежать весь срок вклада (366 дней), то так и останется примерно 0,61% (0,7-13%) т.к. 0,61% / 366 дней (срок нахождения денег на вкладе) х 365 дней в году =0,61% годовых. итоговая ставка 7,7+0,61=8,31% годовых если сумма будет лежать пол года (183 дня) то 0,61% / 183 дней (срок нахождения денег на вкладе) х 365 дней в году =1,22% годовых итоговая ставка 7,7+1,22=8,92% годовых и самый выгодный вариант это если сумма лежит 120 дней (это минимальный срок до окончания вклада, когда возможно пополнение вклада и получение 1% за межбанковское пополнение), то 0,61% / 120 дня (срок нахождения денег на вкладе) х 365 дней в году =1,85% годовых итоговая ставка 7,7+1,85=9,55% годовых оптимальный срок 126 дней (18 недель) есть запас 6 дней на межбанковское пополнение, т. Читать далее
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