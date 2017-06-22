9,46% годовых по вкладу: онлайн осенний, в Русском ипотечном банке. подойдет не всем!

раньше существовала возможность получить 11% годовых по вкладу онлайн бонус в Русском ипотечном банке даже без строительства лесенок, носейчас можно получить только 9,46% годовых что тоже не плохо по сегодняшним меркам. как же так? задаются вопросом многие вкладчики, ведь ставка в банке по вкладу онлайн бонус на 366 дней для суммы до 1,4 ляма, 7,7% годовых + 0,61 % за внесение денег на вклад межбанковским переводом и начинают складывать % годовых и % за межбанковский перевод, не понимая, что это разные %. чтобы привести % за межбанковский перевод к % годовых нужно понимать какой срок будет лежать на вкладе переведенная межбанковским платежом сумма. если сумма будет лежать весь срок вклада (366 дней), то так и останется примерно 0,61% (0,7-13%) т.к. 0,61% / 366 дней (срок нахождения денег на вкладе) х 365 дней в году =0,61% годовых. итоговая ставка 7,7+0,61=8,31% годовыхесли сумма будет лежать пол года (183 дня) то 0,61% / 183 дней (срок нахождения денег на вкладе) х 365 дней в году =1,22% годовых итоговая ставка 7,7+1,22=8,92% годовыхи самый выгодный вариант это если сумма лежит 120 дней (это минимальный срок до окончания вклада, когда возможно пополнение вклада и получение 1% за межбанковское пополнение), то 0,61% / 120 дня (срок нахождения денег на вкладе) х 365 дней в году =1,85% годовых итоговая ставка 7,7+1,85=9,55% годовыхоптимальный срок 126 дней (18 недель) есть запас 6 дней на межбанковское пополнение, т.к. не всегда переводы доходят за 1 день.если сумма лежит 126 дней, то 0,61% / 126 дней (срок нахождения денег на вкладе) х 365 дней в году =1,76% годовых. итоговая ставка 7,7+1,76=9,46% годовыхкто не понимает как сделать чтобы деньги пролежали на вкладе например 126 дней, поясню: нужно открыть вклад онлайн бонус на 366 дней через ИБ на минимальную сумму (30 000р) и пополнить его на 30 000р межбанковским переводом и получаем 7,7+0,61=8,31% годовых и за 126 дней до окончания, пополнить вклад межбанковским переводом на основную сумму 1 370 000р и получаем 7,7+1,76=9,46% годовых. если есть желание высчитать сколько получится общая ставка, я препятствовать не буду. у меня получилось примерно 9,43% годовых, но для простоты восприятия предлагаю считать это двумя независимыми вкладами. расчет общей ставки нужен, когда основная сумма пополнения не такая большая и есть вклад в другом банке например 9% годовых и необходимо высчитать в каком банке будет больше доход.бесплатный и условно бесплатный межбанк: рокетбанк, тинькофф.дешевый межбанк 10 рублей за перевод в авангарде