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9,46% годовых по вкладу: онлайн осенний, в Русском ипотечном банке. подойдет не всем!

22.06.2017 00:00 10 5 668 просмотров
раньше существовала возможность получить 11% годовых по вкладу онлайн бонус в Русском ипотечном банке даже без строительства лесенок, носейчас можно получить только 9,46% годовых что тоже не плохо по сегодняшним меркам. как же так? задаются вопросом многие вкладчики, ведь ставка в банке по вкладу онлайн бонус на 366 дней для суммы до 1,4 ляма, 7,7% годовых + 0,61 % за внесение денег на вклад межбанковским переводом и начинают складывать % годовых и % за межбанковский перевод, не понимая, что это разные %. чтобы привести % за межбанковский перевод к % годовых нужно понимать какой срок будет лежать на вкладе переведенная межбанковским платежом сумма. если сумма будет лежать весь срок вклада (366 дней), то так и останется примерно 0,61% (0,7-13%) т.к. 0,61% / 366 дней (срок нахождения денег на вкладе) х 365 дней в году =0,61% годовых. итоговая ставка 7,7+0,61=8,31% годовых
если сумма будет лежать пол года (183 дня) то 0,61% / 183 дней (срок нахождения денег на вкладе) х 365 дней в году =1,22% годовых итоговая ставка 7,7+1,22=8,92% годовых
и самый выгодный вариант это если сумма лежит 120 дней (это минимальный срок до окончания вклада, когда возможно пополнение вклада и получение 1% за межбанковское пополнение), то 0,61% / 120 дня (срок нахождения денег на вкладе) х 365 дней в году =1,85% годовых итоговая ставка 7,7+1,85=9,55% годовых
оптимальный срок 126 дней (18 недель) есть запас 6 дней на межбанковское пополнение, т.к. не всегда переводы доходят за 1 день.
если сумма лежит 126 дней, то 0,61% / 126 дней (срок нахождения денег на вкладе) х 365 дней в году =1,76% годовых. итоговая ставка 7,7+1,76=9,46% годовых

кто не понимает как сделать чтобы деньги пролежали на вкладе например 126 дней, поясню: нужно открыть вклад онлайн бонус на 366 дней через ИБ на минимальную сумму (30 000р) и пополнить его на 30 000р межбанковским переводом и получаем 7,7+0,61=8,31% годовых и за 126 дней до окончания, пополнить вклад межбанковским переводом на основную сумму 1 370 000р и получаем 7,7+1,76=9,46% годовых. если есть желание высчитать сколько получится общая ставка, я препятствовать не буду. у меня получилось примерно 9,43% годовых, но для простоты восприятия предлагаю считать это двумя независимыми вкладами. расчет общей ставки нужен, когда основная сумма пополнения не такая большая и есть вклад в другом банке например 9% годовых и необходимо высчитать в каком банке будет больше доход.
ссылка на условия вклада онлайн осенний
некоторые вопросы уже были рассмотрены в этой теме.
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Комментарии 10

Eugene L  (EugeneL)
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И как же получить 11% без "строительства лесенок", когда то что Вы описываете, как раз и является строительством лесенок )
Андрей  (andreybit)
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Цитата
Евгений Лобанов пишет:
И как же получить 11% без "строительства лесенок", когда то что Вы описываете, как раз и является строительством лесенок )

один открытый вклад не является лесенкой.
Влад Бэй  (BAY)
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Цитата
Андрей пишет:
один открытый вклад не является лесенкой.

И куда потом, по истечении 134 дней девать полученные деньги, если предварительно не заготовить для них очередную "ступеньку"?
Тогда уж могу предложить вариант получше. Открыть ИИС 9 января, почти три года не трогать, 31 декабря положить на него 400 тыр., а 9 января Х+3-го года ИИС закрыть и получить налоговый вычет 52 000 руб. 52 тыр с 400тыр за 11 дней выходит где-то 430% годовых.
Андрей  (andreybit)
#
Цитата
Влад Бэй пишет:
И куда потом, по истечении 134 дней девать полученные деньги, если предварительно не заготовить для них очередную "ступеньку"?
не буду за вас решать этот вопрос, надеюсь сами справитесь. smile:)
Цитата
Влад БэйТогда уж могу предложить вариант получше. Открыть ИИС 9 января, почти три года не трогать, 31 декабря положить на него 400 тыр., а 9 января Х+3-го года ИИС закрыть и получить налоговый вычет 52 000 руб. 52 тыр с 400тыр за 11 дней выходит где-то 430% годовых.
спасибо, у меня уже есть два, приходится их использовать раньше намеченной даты.
InvestChel  (InvestChel)
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Тинькофф для постоянного межбанка (туда/сюда) подходит? Не вставляет он грабли, не требует доказывать, что он не баран?
Андрей  (andreybit)
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Цитата
InvestChel пишет:
Тинькофф для постоянного межбанка (туда/сюда) подходит? Не вставляет он грабли, не требует доказывать, что он не баран?
межбанк в РИБе появился не давно, поэтому опыт пока очень маленький, однозначно сложно сказать. больше 800тр ни разу не прогонял через ТБ.
sms1070  (sms1070)
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Цитата
InvestChel пишет:
Тинькофф для постоянного межбанка (туда/сюда) подходит? Не вставляет он грабли, не требует доказывать, что он не баран?

Совсем не подходит. Лимит моментом урежут до полтоса.
Андрей  (andreybit)
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Цитата
sms1070 пишет:

Совсем не подходит. Те еще уроды.Лимит моментом урежут до полтоса.

вы первый кто об этом написал. если вы еще подробно распишите, что предшествовало урезанию лимитов, это будет ценный опыт. ведь не из-за одного единственного перевода, ТБ так себя повел.
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