Популярные сообщения

Вот что я заметил из "западных" фильмов, газет и личного общения. Не знаю, насколько это повсеместно, но как тенденция точно имеет место.
Для чего русский человек берёт ипотеку. Что он хочет? Купить дом. У него есть в ипотеке конечная цель — после годов мучений владеть личной квартирой, домом. Не выплатить, прервать ипотеку рассматривается как крайне негативный сценарий. И в рамках российских реалий это абсолютная правда. Этому способствуют следующие факторы: 1) Как правило, большой первый взнос, который ты теряешь 2) даже если ты отдаешь квартиру, то ты можешь быть должен банку 3) огромная часть регулярных отчислений идет в выплату цены дома. Чуть-чуть раскрою 3-й пункт, он частно не прозрачен, как и прочие инфляционные эффекты. Допустим инфляция составляет 9% годовых(похоже на правду последние годы). Это значит, что за 8 лет любая сумма обесценивается вдвое. То есть, берешь ли ты ипотеку на 10 лет или на 20 или на 50, в твоих выплатах будет заложена выплата как минимум половины суммы за 8 лет.
Читать далее