Популярные сообщения

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Андрей Гричик 02.12.2014 01:26 andreygrichik
Про покупки, свободу и процент у "нас" и у "них"
Вот что я заметил из "западных" фильмов, газет и личного общения. Не знаю, насколько это повсеместно, но как тенденция точно имеет место. Для чего русский человек берёт ипотеку. Что он хочет? Купить дом. У него есть в ипотеке конечная цель — после годов мучений владеть личной квартирой, домом. Не выплатить, прервать ипотеку рассматривается как крайне негативный сценарий. И в рамках российских реалий это абсолютная правда. Этому способствуют следующие факторы: 1) Как правило, большой первый взнос, который ты теряешь 2) даже если ты отдаешь квартиру, то ты можешь быть должен банку 3) огромная часть регулярных отчислений идет в выплату цены дома. Чуть-чуть раскрою 3-й пункт, он частно не прозрачен, как и прочие инфляционные эффекты. Допустим инфляция составляет 9% годовых(похоже на правду последние годы). Это значит, что за 8 лет любая сумма обесценивается вдвое. То есть, берешь ли ты ипотеку на 10 лет или на 20 или на 50, в твоих выплатах будет заложена выплата как минимум половины суммы за 8 лет. Читать далее
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Андрей Гричик 02.11.2014 00:00 andreygrichik
Двуполярные системы
Сегодня осознал почему политические партии в двуполярных системах так похожи друг для друга. Рассмотрим такую игру, нужно оценить какое-то число например возраст человека, сначала один человек говорит свою прикидку, а потом другой. Кто ближе тот и победит. Допустим другой человек говорит 20, а вам-то кажется что 30. Тем не менее вам нужно говорить не 30, а 21, потому что так вы покроете не возраста от 25(середина между 20 и 30), а возраста от 21. Т.е. вам нужно максимально близко прижаться к первому, потому что те что больше 30 — и так ваши, а те что меньше 20 — в любом случае его, битва идет за серединку. Также и политические партии, какие бы ни были истинные взгляды их лидеров, в двуполярной системе они вынуждены "прижиматься" по риторике друг к другу.
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