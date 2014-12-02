Про покупки, свободу и процент у "нас" и у "них"

Вот что я заметил из "западных" фильмов, газет и личного общения. Не знаю, насколько это повсеместно, но как тенденция точно имеет место.



Для чего русский человек берёт ипотеку. Что он хочет? Купить дом. У него есть в ипотеке конечная цель — после годов мучений владеть личной квартирой, домом. Не выплатить, прервать ипотеку рассматривается как крайне негативный сценарий. И в рамках российских реалий это абсолютная правда. Этому способствуют следующие факторы: 1) Как правило, большой первый взнос, который ты теряешь 2) даже если ты отдаешь квартиру, то ты можешь быть должен банку 3) огромная часть регулярных отчислений идет в выплату цены дома. Чуть-чуть раскрою 3-й пункт, он частно не прозрачен, как и прочие инфляционные эффекты. Допустим инфляция составляет 9% годовых(похоже на правду последние годы). Это значит, что за 8 лет любая сумма обесценивается вдвое. То есть, берешь ли ты ипотеку на 10 лет или на 20 или на 50, в твоих выплатах будет заложена выплата как минимум половины суммы за 8 лет. Большие сроки растягивают только номинальные, а не реальные выплаты. Реальный срок всегда сопоставим с 8 годами.

Но эти факторы нормальны и приемлемы в рамках цели купить дом. Зато маленькие налоги на недвижимость. Ведь это святое.



Как я вижу, в западной культуре цель — проживать в доме. Его окончательная покупка рассматривается, как теоретически возможный позитив, но совсем не обязательный. По сути это не покупка в русском смысле слова, а аренда, проведенная как финансовый кредит. Допустим условия жизни улучшаются или ухудшаются. Старый дом сдаётся и берётся новый дом, худшего или лучшего качества. Досрочные выплаты? На вас посмотрят как на идиота, решившего выкинуть деньги. Под этот же образ жизни адаптированы законодательство и финансовые реалии. У тебя есть доход и по этому доходу ты арендуешь не только дом, но и весь образ жизни: машину, технику. Хотя формально ты владеешь этими вещами, но стоит пропустить платежи и понимаешь, что это была аренда. Итак, получается, идет отказ от настоящего владения собственностью в русском смысле слова.



Куда же идут свободные деньги на западе? На формирование этого денежного потока. Покупаются акции, облигации, пожизненные страховые программы, депозиты, векселя, недвижимость(не чтобы жить, а чтобы сдавать!), паи фондов различного типа и т.д. То есть владение идёт на инвестиции, а товары для жизни дефакто арендуются. Получается в России чувство независимости даёт наличие собственности, а на "Западе" — наличие стабильного денежного потока. Любопытно что ситуации, когда есть одно и нет другого покажутся этим культурам трагическими. Россия: "Хорошая зарплата, накопления, но нет квартиры? Лови момент, купи квартиру, человека нужно место где жить!" США: "У тебя есть личный дом, но ты потерял работу? Двойная беда, ведь дом потребуют дополнительных серьёзных трат. Срочно избавься от него"



И вот такая разница в менталитетах порождает, как следствие, конкретные самоподкрепляющие экономические реалии в странах. При текущих реалиях России НЕ НУЖНА малая инфляция и малый процент за ипотеку. Все равно для России деньги куда менее важны, чем материальная собственность.