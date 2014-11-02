Двуполярные системы

Сегодня осознал почему политические партии в двуполярных системах так похожи друг для друга. Рассмотрим такую игру, нужно оценить какое-то число например возраст человека, сначала один человек говорит свою прикидку, а потом другой. Кто ближе тот и победит. Допустим другой человек говорит 20, а вам-то кажется что 30. Тем не менее вам нужно говорить не 30, а 21, потому что так вы покроете не возраста от 25(середина между 20 и 30), а возраста от 21. Т.е. вам нужно максимально близко прижаться к первому, потому что те что больше 30 — и так ваши, а те что меньше 20 — в любом случае его, битва идет за серединку. Также и политические партии, какие бы ни были истинные взгляды их лидеров, в двуполярной системе они вынуждены "прижиматься" по риторике друг к другу.