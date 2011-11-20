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Сбербанк плюёт в лицо клиентам! (Мошенничество в СБОЛ)

20.11.2011 16:49 35 12 766 просмотров
Конечно вы уже наслышаны о массовых атаках мошенничества через Сбербанк Онлайн. Если нет, то рекомендую посмотреть передачу Про Жизнь на канале ТВЦ, которая совсем скоро (точную дату и время сообщу) выйдет в эфир. Дело в том, что я подверглась действиям мошенников во время посещения Сбербанка Онлайн (всю мою историю, а так же многие другие, можно увидеть тут http://vkontakte.ru/feed?section=upd...56847_25343188).
Я написала заявление в банк и полицию. За эти почти 3 месяца жуткой нервотрепки от полного безразличия и бездействия со стороны Сбербанка и полиции, я не имею на данный момент никаких результатов, кроме отказа из банка, который полностью снимает с себя всю ответственность и снятой передачи, благодаря которой много изменится для Сбербанка. По крайней мере в том, что он потеряет огромное количество клиентов, денег и репутацию, я не сомневаюсь! И это - уже хороший результат, даже если я и многие другие жертвы не вернём украденное.

Мне пришлось столкнуться с полным беспределом, который творится в нашей стране. Я понимаю своих сограждан, которые потеряли доверие к правоохранительным органам, к правительству. Такое ощущение, что полиция у нас только для вида. У всех жертв точно такая ситуация. Ни у кого из 20 человек не возбудили уголовное дело. А что уж можно сказать о самом СБ... То хамство, с которым я столкнулась, заставило мня объявить войну СБ и приложить массу усилий для того, чтоб рассказать людям всю правду и предостеречь их от подобных ситуаций.

Сбербанк никак и ничем не помогает своим клиентам, он не ценит их. Начиная с того, что они навязывают свои пластиковые карты и Онлайн Банкинг, не предлагая страховку и не рассказывая о необходимых мерах безопасности (зная, что большая часть людей - некомпетентны в данном вопросе), и заканчивая полным игнором на все заявления, вопросы и жалобы. Как оказалось, хранить наши деньги - не их обязанность, а дело самих клиентов. То есть, пока мы приносим в их дыру свои кровные накопления, будучи уверенными, что это самый надежный банк страны, что они помимо сохранности средств еще и проценты заплатят за пользование нашими деньгами, они обещают золотые горы, а когда случаются такие вот неприятные ситуации, СБ отмахивается от нас, как от пчёл, говоря о том, что они не виноваты и сваливая всю вину на нас! Кроме того, они никак не пытаются даже помочь справиться с проблемой возбуждения уголовных дел, словно это вовсе не в их интересах, будто они не теряют те же деньги, клиентов и репутацию. А может все это им неважно? Может они уверенны в том, что если они имеют государственную поддержку, их банк бессмертен? Я очень хочу верить, что они ошибаются и сделаю всё для того, чтоб доказать им обратное!

А то, что они увольняют своих сотрудников после случившегося (тех, кто нарушил права клиентов, предоставив ложную информацию об услуге), уже говорит о том, что они признают свою вину, но почему-то не хотят в этом признаться ни клиентам, ни всей стране. Во время личных разговоров с сотрудниками СБ, с управляющими отделений, где произошли инциденты, они рассказываю, как их наказали, как они нам сочувствуют и считают, что банк должен нести ответственность, просто лично от них ничего не зависит! Не это ли есть признание своей вины? Так почему бы в таком случае не понести ответственность и не вернуть деньги всем пострадавшим? Ведь для них это копейки по сравнению с тем, что они теперь потеряют, благодаря таким же обиженным и доведенным людям, как я! Тем более, что за последний период у СБ украли "всего лишь миллиард" (Тосунян Гарегин Ашотович - президент Ассоциации российских банков).

Все, кто стал жертвой сбербанка или является противником этого банка по другим причинам, прошу связаться со мной (ЛС или сразу по ссылке к нам в группу!)

Комментарии 35

Шарухин Антон  (toshik80)
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Алла а Вы оставили отзыв в "Народном рейтинге" этого портала.
По крайней мере там Вы, ну и мы, получим официальный ответ банка. Из первых рук.
Могу немного остудить ваш пыл. Сбер не шелохнется даже, от этой истории. Он слишком большой. Да и хамства меньше вряд ли станет. А мы задумаемся стоит ли связываться со СБОЛ. Мне её уже второй месяц подключают.
С другой стороны в разделе "Wiki банк" есть статья "Действия при несанкционированном списании средств с карты". Там даны рекомендации, как следует себя вести при получении смс о таком списании.

У нас в городе слышал историю о том что в местном отделении паника... Народ в массовом порядке закрывает счета и сбегает к конкурентам.

В любом случае Вам удачи. Сообщите в отдельном посте точное время эфира.
Грицевич Валентина  (gvp28)
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Грицевич Валентина
Алла, надо ли мне здесь осветить свою историю, полностью ограблен вклад "пенсионный+". 15 ноября далжны были дать ответ. Естественно ничего не получила, 19 ноября в ОСБ сказали, идите сами свой ответ ищите на почте, ни номера письма, ни даты отправления ничего не сказали. Сегодня, 21 ноября, утром до работы зашла опять в ОСБ, 40 мин отстояла в очереди, заведующая ко мне даже не вышла, сказали, что занята.
Тасиц Алла  (angel-oflove1)
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Антон, Сбер еще как качнется от моей и таких же историй, особенно после передачи, в этом я не сомневаюсь. Уже куча людей после наших рассказов пошли и забрали свои деньги, да еще и всем своим знакомым рассказали - это цепная реакция. А какой масштаб она приобретет после того, как миллионы увидят это? - Тут не стоит даже спорить о том, что сберу было бы на много выгоднее выплатить деньги всем пострадавшим (это для них копейки), нежели терять в 1000 раз больше, одновременно с рейтингом и клиентами. Неплохим выходом для них в данной ситуации было бы - исправить свои ошибки, а потом не допускать следующих (обезопасить клиентов).
Валентина, Алекс, спасибо за поддержку!
Шарухин Антон  (toshik80)
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Алла, поживем, увидим...
Я ни в коей мере сейчас не выгораживаю Сбер, не подумайте...
Но такие истории были и про Альфу и про Банк Москвы. И что? Стоят себе и падать не собираются.
Я упомянул, что в нашем городке работники сбера хватаются за головы, так как народ сбегает пачками, но наверху то все хорошо.
Оставьте отзыв в народном рейтинге. Если оставили то скиньте ссылку. Тут на портале есть официальное лицо, давайте посмотрим как отреагируют...
Можут быть в вашем случае низы не хотят, а верхи просто не в курсе?
Наталия  (Natali013)
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Товарищи! Старайтесь не кидать ссылки, а копираровать именно тексты и вставлять сюда. Это будет более показательно.
Тасиц Алла  (angel-oflove1)
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Антон, в курсе моей ситуации уже все, включая Грефа. Так как я дошла до телевидения, об этом узнает вся страна скоро. То, что Греф обеспечил сотни поколений вперед, в этом нет сомнения. То, что сбер как стоял, так и будет стоять, тоже факт. Но репутацию мы ему круто подпортим, да уже куча народа забрали свои деньги после моей и таких же историй...а что будет после программы и после того, как это видео буде размещено повсюду?! Несколько миллионов клиентов и их сбережений они точно потеряют)))) Легче было выплатить жертвам деньги и вложить сумму на улучшение безопасности их системы....это было бы на много дешевле. Но если они предпочитают тратить 15 млн на отмечание своего 170-летия, а так же на дорогую рекламу по тв, а жмут такие копейки (для них).... это неверная политика, которая ведет их в пропасть!
Шарухин Антон  (toshik80)
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Алла Когда уже эфир? Боюсь пропустить...
Тасиц Алла  (angel-oflove1)
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Антон, обязательно сообщу тут. На всякий случай вот ссылка на нашу группу - там первым делом все новости появятся - http://vkontakte.ru/feed#/club31356847 Так же все эфиры передачи Про жизнь остаются в архиве на сайте ТВЦ. Так что посмотреть всегда можно будет там, если даже пропустите. Естественно видео я выложу и в группе, и еще много где)
Светлана  (agata2010)
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Со мной случилась та же история - украли деньги через Сбербанк он лайн(эту услугу мне навязали в Сбере), я уже её описала на этом сайте, но здесь повторюсь. Это произошло 16 октября 2011г. Ни пароли ни телефон я мошенникам не называла, сделала отмену пароля, как было написано на сайте сбера. И мне стали приходить смс о снятии денег со счета. Кто ж знал, что нет такой операции как отмена пароля в сберб онлайн. Только 22 нояб 2011 пришла смс рассылка от сбербанка, о том что так действуют мошенники!!! Почему раньше никто не предупреждал, ни в отделении банка, ни по телефону? Если сбербанк сокращает операторов и переводит всех на пользование интернетом, то надо и озаботиться защитой своих клиентов. Я инвалид 1группы и у меня украли все деньги, кот я откладывала с пенсии на жизнь. На что мне теперь жить спрашивается? Уже больше месяца банк рассматривает моё заявление о возмещении средств. И ни один сотрудник не позвонил и не поинтересовался как и что произошло. Как работает служба безопасности? И работает ли она вообще? На мои звонки, операторы отвечают, что моё заявление все еще рассматривается. Стоит ли доверять свои деньги банку, который тебя любит если ты несешь ему деньги и отворачивается, когда он в тебе уже не заинтересован? А сколько инвалидов и пенсионеров, таких как я обслуживаются в сбербанке? Вся Россия. И всех будут оставлять без пенсии находчивые мошенники? А что же банк? А банк будет молчать?
Тасиц Алла  (angel-oflove1)
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Внимание всем!!!

В эту среду в 13.40 в эфир выйдет программа Про Жизнь, посвященная нашей проблеме!!!

В ней принимают участие: Алла Тасиц (я), Александра Чинякова (из нашей группы), представители СБ (Михаил Беляев - Служба заботы о клиентах и Сергей Николаевич из службы безопасности), Эксперты: А.Б. Коган - депутат партии Единая Россия, Ян Арт - главный редактор bankir.ru, Елена Ищеева - главный редактор banki.ru, Гарегин Ашотович Тусунян - президент Ассоциации российских банков, Ахундзянов Сергей Саидович - известный адвокат, председатель президиума. Ведущая - Ольга Бакушинская.

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