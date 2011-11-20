Сбербанк плюёт в лицо клиентам! (Мошенничество в СБОЛ)

Конечно вы уже наслышаны о массовых атаках мошенничества через Сбербанк Онлайн. Если нет, то рекомендую посмотреть передачу Про Жизнь на канале ТВЦ, которая совсем скоро (точную дату и время сообщу) выйдет в эфир. Дело в том, что я подверглась действиям мошенников во время посещения Сбербанка Онлайн (всю мою историю, а так же многие другие, можно увидеть тут http://vkontakte.ru/feed?section=upd...56847_25343188).
Я написала заявление в банк и полицию. За эти почти 3 месяца жуткой нервотрепки от полного безразличия и бездействия со стороны Сбербанка и полиции, я не имею на данный момент никаких результатов, кроме отказа из банка, который полностью снимает с себя всю ответственность и снятой передачи, благодаря которой много изменится для Сбербанка. По крайней мере в том, что он потеряет огромное количество клиентов, денег и репутацию, я не сомневаюсь! И это - уже хороший результат, даже если я и многие другие жертвы не вернём украденное.
Мне пришлось столкнуться с полным беспределом, который творится в нашей стране. Я понимаю своих сограждан, которые потеряли доверие к правоохранительным органам, к правительству. Такое ощущение, что полиция у нас только для вида. У всех жертв точно такая ситуация. Ни у кого из 20 человек не возбудили уголовное дело. А что уж можно сказать о самом СБ... То хамство, с которым я столкнулась, заставило мня объявить войну СБ и приложить массу усилий для того, чтоб рассказать людям всю правду и предостеречь их от подобных ситуаций.
Сбербанк никак и ничем не помогает своим клиентам, он не ценит их. Начиная с того, что они навязывают свои пластиковые карты и Онлайн Банкинг, не предлагая страховку и не рассказывая о необходимых мерах безопасности (зная, что большая часть людей - некомпетентны в данном вопросе), и заканчивая полным игнором на все заявления, вопросы и жалобы. Как оказалось, хранить наши деньги - не их обязанность, а дело самих клиентов. То есть, пока мы приносим в их дыру свои кровные накопления, будучи уверенными, что это самый надежный банк страны, что они помимо сохранности средств еще и проценты заплатят за пользование нашими деньгами, они обещают золотые горы, а когда случаются такие вот неприятные ситуации, СБ отмахивается от нас, как от пчёл, говоря о том, что они не виноваты и сваливая всю вину на нас! Кроме того, они никак не пытаются даже помочь справиться с проблемой возбуждения уголовных дел, словно это вовсе не в их интересах, будто они не теряют те же деньги, клиентов и репутацию. А может все это им неважно? Может они уверенны в том, что если они имеют государственную поддержку, их банк бессмертен? Я очень хочу верить, что они ошибаются и сделаю всё для того, чтоб доказать им обратное!
А то, что они увольняют своих сотрудников после случившегося (тех, кто нарушил права клиентов, предоставив ложную информацию об услуге), уже говорит о том, что они признают свою вину, но почему-то не хотят в этом признаться ни клиентам, ни всей стране. Во время личных разговоров с сотрудниками СБ, с управляющими отделений, где произошли инциденты, они рассказываю, как их наказали, как они нам сочувствуют и считают, что банк должен нести ответственность, просто лично от них ничего не зависит! Не это ли есть признание своей вины? Так почему бы в таком случае не понести ответственность и не вернуть деньги всем пострадавшим? Ведь для них это копейки по сравнению с тем, что они теперь потеряют, благодаря таким же обиженным и доведенным людям, как я! Тем более, что за последний период у СБ украли "всего лишь миллиард" (Тосунян Гарегин Ашотович - президент Ассоциации российских банков).
Все, кто стал жертвой сбербанка или является противником этого банка по другим причинам, прошу связаться со мной (ЛС или сразу по ссылке к нам в группу!)
Комментарии 35
По крайней мере там Вы, ну и мы, получим официальный ответ банка. Из первых рук.
Могу немного остудить ваш пыл. Сбер не шелохнется даже, от этой истории. Он слишком большой. Да и хамства меньше вряд ли станет. А мы задумаемся стоит ли связываться со СБОЛ. Мне её уже второй месяц подключают.
С другой стороны в разделе "Wiki банк" есть статья "Действия при несанкционированном списании средств с карты". Там даны рекомендации, как следует себя вести при получении смс о таком списании.
У нас в городе слышал историю о том что в местном отделении паника... Народ в массовом порядке закрывает счета и сбегает к конкурентам.
В любом случае Вам удачи. Сообщите в отдельном посте точное время эфира.
Алла, надо ли мне здесь осветить свою историю, полностью ограблен вклад "пенсионный+". 15 ноября далжны были дать ответ. Естественно ничего не получила, 19 ноября в ОСБ сказали, идите сами свой ответ ищите на почте, ни номера письма, ни даты отправления ничего не сказали. Сегодня, 21 ноября, утром до работы зашла опять в ОСБ, 40 мин отстояла в очереди, заведующая ко мне даже не вышла, сказали, что занята.
Сбербанк - отстой!
Валентина, Алекс, спасибо за поддержку!
Я ни в коей мере сейчас не выгораживаю Сбер, не подумайте...
Но такие истории были и про Альфу и про Банк Москвы. И что? Стоят себе и падать не собираются.
Я упомянул, что в нашем городке работники сбера хватаются за головы, так как народ сбегает пачками, но наверху то все хорошо.
Оставьте отзыв в народном рейтинге. Если оставили то скиньте ссылку. Тут на портале есть официальное лицо, давайте посмотрим как отреагируют...
Можут быть в вашем случае низы не хотят, а верхи просто не в курсе?
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=2731504
продолжение:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=2941670
ну и это мелочь, но всё равно показательно:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=2946280
В эту среду в 13.40 в эфир выйдет программа Про Жизнь, посвященная нашей проблеме!!!
В ней принимают участие: Алла Тасиц (я), Александра Чинякова (из нашей группы), представители СБ (Михаил Беляев - Служба заботы о клиентах и Сергей Николаевич из службы безопасности), Эксперты: А.Б. Коган - депутат партии Единая Россия, Ян Арт - главный редактор bankir.ru, Елена Ищеева - главный редактор banki.ru, Гарегин Ашотович Тусунян - президент Ассоциации российских банков, Ахундзянов Сергей Саидович - известный адвокат, председатель президиума. Ведущая - Ольга Бакушинская.
Не пропустите! Расскажите всем своим друзьям и знакомым!