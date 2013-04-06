Вопрос к представителям Сбербанка

Здравствуйте, люди!
Меня зовут Алла Тасиц. Возможно, кто-то помнит мою историю со Сбербанком. У меня в августе 2011 года через СБОЛ украли крупную сумму денег (425 тыс. руб). Когда я столкнулась с этой ужасно сложной ситуацией и поняла, что всем (СБ и полиции) параллельно на мои проблемы, я решили пойти другим путем. Он оказался верным. СМИ, создание Группы Жертв Мошенников Сбербанка (http://vk.com/club31356847), личные и коллективные письма во всевозможные инстанции, 9 месяцев борьбы... Я вернула свои деньги. Но многие люди - нет, а другие продолжают их терять каждый день. Я не могу оставить свое дело и всех, кто пришел в мою группу за помощью и поддержкой, потому что прошла всё на себе и знаю, как это сложно, особенно одному.
Уже полтора года я варюсь в этой каше, выслушиваю сотни пострадавших от мошенничества людей. И каждый раз удивляюсь и возмущаюсь. Да сколько же это будет продолжаться? Фишинг, скимминг, подделывание карт... и все по кругу, все одно и то же. Средства, схемы - те же! Неужели у СБ нет средств для налаживания своей системы безопасности!?
Обращаюсь конкретно к представителям Сбербанка на данном форуме. Хотелось бы услышать ответ на следующие вопросы:
1. Почему вы не предупреждаете клиентов об опасности СБОЛА и пластиковых карт при подписании договора? Только не надо ссылаться на галочку, которая означает, что клиент ознакомился с 200-ми страницами всех ваших приложений и внутренних правил, в таком случае нужно дать почитать весь материал и сказать: "Вы ознакомьтесь, а после приходите ставить подпись".
2. Почему вы не отслеживаете фишинговые сайты? И не надо говорить, что это не ваша проблема и эти сайты не имеют никакого отношения к Сбербанку. Ведь они используют ваше имя и прикрываются вашей организацией, а не хором Березки! Это же и есть обеспечение безопасности.
3. Очень важный вопрос!!! Почему вы не только не способствуете возбуждению уголовных дел (причем я считаю, что обращаться в правоохранительные органы должны вы, а не клиент, т.к. воруют именно у вас), но и препятствуете всеми способами ходу следствия??? От десятков людей я слышу одно и то же - следователь приостанови/закрыл уголовное дело или вообще отказал в возбуждении по причине не предоставления банком необходимых данных. Где же сотрудничество? И это не голословные слова, это реальные люди и факты.
4. Почему вы не сообщаете клиентам, что карта СБ завязана со всеми счетами, в том числе сберкнижками? Что делать пенсионерам, которые приходят снять деньги со сберкнижки, а им говорят, что денег нет, они сняты через СБОЛ, о котором те даже не слышали и карт не имели никогда? Кто и как допускает открытие карт по поддельным документам?
5. Почему вы не несете риски, которые должны нести по всем законам? Взяли деньги у клиента в пользование, обязались хранить, так храните! А если не получилось, несите ответственность в конце концов! Сами разбирайтесь с мошенниками, а людей не мучайте!
У вас есть хороший шанс поправить свою репутацию, вернув пострадавшим их украденные из вашего банка средства!
Хотелось бы увидеть ответ.
Комментарии 86
Это как недоукус комара, плевать им на всё с высокой колокольни
я предупреждаю об этом, правда в пределах этого сайта,
http://www.banki.ru/blog/KiraSoft/3115.php
да и ответ на этот вопрос прост - нет мотивации у сотрудников Сбербанка, более того, все ровно наоборот - система примирования напрямую зависит от выполнения плана от выдачи карт, подключения сберонлайна, мобильного банка и т.п.
Поэтому сотрудники вынуждены скрывать, уговаривать подключить, а иногда и врать и даже подключать самостоятельно
ну а тем, кто может повлиять на мотивацию, наплевать на нужды клиентов, у них план, отчеты и подковерная борьба за благосклонность вышестоящего начальства