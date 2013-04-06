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Вопрос к представителям Сбербанка

06.04.2013 00:08 86 7 573 просмотра
Здравствуйте, люди!

Меня зовут Алла Тасиц. Возможно, кто-то помнит мою историю со Сбербанком. У меня в августе 2011 года через СБОЛ украли крупную сумму денег (425 тыс. руб). Когда я столкнулась с этой ужасно сложной ситуацией и поняла, что всем (СБ и полиции) параллельно на мои проблемы, я решили пойти другим путем. Он оказался верным. СМИ, создание Группы Жертв Мошенников Сбербанка (http://vk.com/club31356847), личные и коллективные письма во всевозможные инстанции, 9 месяцев борьбы... Я вернула свои деньги. Но многие люди - нет, а другие продолжают их терять каждый день. Я не могу оставить свое дело и всех, кто пришел в мою группу за помощью и поддержкой, потому что прошла всё на себе и знаю, как это сложно, особенно одному.

Уже полтора года я варюсь в этой каше, выслушиваю сотни пострадавших от мошенничества людей. И каждый раз удивляюсь и возмущаюсь. Да сколько же это будет продолжаться? Фишинг, скимминг, подделывание карт... и все по кругу, все одно и то же. Средства, схемы - те же! Неужели у СБ нет средств для налаживания своей системы безопасности!?

Обращаюсь конкретно к представителям Сбербанка на данном форуме. Хотелось бы услышать ответ на следующие вопросы:

1. Почему вы не предупреждаете клиентов об опасности СБОЛА и пластиковых карт при подписании договора? Только не надо ссылаться на галочку, которая означает, что клиент ознакомился с 200-ми страницами всех ваших приложений и внутренних правил, в таком случае нужно дать почитать весь материал и сказать: "Вы ознакомьтесь, а после приходите ставить подпись".

2. Почему вы не отслеживаете фишинговые сайты? И не надо говорить, что это не ваша проблема и эти сайты не имеют никакого отношения к Сбербанку. Ведь они используют ваше имя и прикрываются вашей организацией, а не хором Березки! Это же и есть обеспечение безопасности.

3. Очень важный вопрос!!! Почему вы не только не способствуете возбуждению уголовных дел (причем я считаю, что обращаться в правоохранительные органы должны вы, а не клиент, т.к. воруют именно у вас), но и препятствуете всеми способами ходу следствия??? От десятков людей я слышу одно и то же - следователь приостанови/закрыл уголовное дело или вообще отказал в возбуждении по причине не предоставления банком необходимых данных. Где же сотрудничество? И это не голословные слова, это реальные люди и факты.

4. Почему вы не сообщаете клиентам, что карта СБ завязана со всеми счетами, в том числе сберкнижками? Что делать пенсионерам, которые приходят снять деньги со сберкнижки, а им говорят, что денег нет, они сняты через СБОЛ, о котором те даже не слышали и карт не имели никогда? Кто и как допускает открытие карт по поддельным документам?

5. Почему вы не несете риски, которые должны нести по всем законам? Взяли деньги у клиента в пользование, обязались хранить, так храните! А если не получилось, несите ответственность в конце концов! Сами разбирайтесь с мошенниками, а людей не мучайте!

У вас есть хороший шанс поправить свою репутацию, вернув пострадавшим их украденные из вашего банка средства!

Хотелось бы увидеть ответ.

Комментарии 86

нина стефанюк
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Здравствуйте,Таисия!У меня ситуация похожа,сумма значительна меньше,но для меня имеет значение.Я получаю пенсию по карточке Сбербанка.Была проездом в Москве(сама из Оренбургской обл),решила снять пенсию через банкомат.Деньги сняли,а выдать забыли.Осталась я без денег,в чужом городе.Тут же позвонила в Сбербанк.Претензию приняли 18 янв 2013 г,сегодня уже 6 апр,а денег своих(пенсия у меня 9 т рубл) я так и не получила.Все проверяют,а что проверяют,не понятно.Что делать?Как вернуть свои деньги?Посоветуйте,пожалуйста!!!!!Очень жду вашего ответа.
нина стефанюк
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я ПРИСОЕДИНИЛАСЬ.Надеюсь на поддержку таких же обманутых как и я.Но что конкретно надо делать,чтобы деньги свои вернуть.Я звоню в банк каждую неделю,а толку........
Тасиц Алла  (angel-oflove1)
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да ничего))) присоединяйтесь к нам! Ссылка на группу выше, есть еще сайт moshennikamnet.ru Информации много и нас много.
Галина Белых  (Gvb66)
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Это серьезный вызов Сбербанку! Интересно, с достоинством ли он выдержит удар?
Александр Суворов  (sanhos31)
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К сожалению, у них с этим проблем нету. Мои коменты со сберблога удаляют регулярно хотя я не использую ненормативной лексики хотя очень хочется.)))
Андрей Семененко  (bogyman)
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Да какой это удар? ))))
Это как недоукус комара, плевать им на всё с высокой колокольни smile:D
Александр Суворов  (sanhos31)
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Пусть не отвечают. Мы только можем говорить и писать жалобы.. Но если Сбербанк , правительство , ГОС ДУМА, ПРЕЗИДЕНТ НЕ ПРИМУТ ВО ВНИМАНИЕ ТО , ЧТО ПРОИСХОДИТ ,ТО БЫТЬ БЕДЕ. МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ ТАК, ЧТО У КОГО ТО УКРАДУТ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ЖИЗНЕНО НЕОБХОДИМЫ, ЧТО БЫ ПОМОЧЬ КОМУТО ИЗ БЛИЗКИХ И ЭТОТ КТО ТО ПРИДЕТ В ОТДЕЛЕНИЕ С РУЖЬЕМ И БЕНЗИНОМ, ЭТО ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО.
Александр Суворов  (sanhos31)
#
Да,может кто и прочтет. Есть такой жанр обращения называется открытым " Это коллекция жалоб и обращений в электронном виде" незнаю как другие но Герман Греф явно не является читателем этих обращений, письмо похоже на "деревню к дедушке" Ни ответа ни привета.
Галина Белых  (Gvb66)
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Или когда поднимется большая волна по этому поводу, и пойдет большой отток денег из банка. И что, банковский КРИЗИС?
Elena Kalacheva  (kevelena)
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Жаль конечно, что нас обманутых так много. Я оказалась тоже в тупиковой ситуации по поводу мошенничества в интернет-банке, увели 41 т.р. Сбер мурыжил три месяца, написала в полицию, получила отказ, типа сама паролем подтвердила списание, а при каких обстоятельствах, это не наше дело. Возразила против отказа в возбуждении, прошу установить ту личность, которому я с какого-то перепуга "задолжала" свои деньги, но смех и грех вышел, так как я зашла в интернет, находясь в другой области, была в отпуске, то и дело спихнули туда, говорю какая разница в каком месте я нажала на кнопку, элементарно запрос в банк и крутить дальше, нет, у них порядок такой, привязка к месту совершения, понимаю если бы я там убила какого, то и выяснять на месте, а так интернет объект не материальный. Еще вопрос, почему когда дозвонилась по гор. линии до оператора Сбера, девушка выслушала, подтвердила что видит совершенную операцию, куда ушли мои средства и они еще не сняты, на мои рыдания по поводу мошенничества-тишина. ЧТО, ОНИ НЕ МОГУТ ОТМЕНИТЬ ЕЁ? Почему левые смс приходят с №900? От куда мошенники знают мой телефон? Какая-то слабенькая защита у банка. Тупик. Надежды вернуть деньги у меня конечно уже нет, так, для собственного успокоения принимаю какие-то меры, как в оправдание: я сделала все, что смогла....
Александр Суворов  (sanhos31)
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Когда банк выдает кредит, то обязательно выдает договор с графиком платежей, в договоре подписывается каждая страница, ставится печать и подписи с адресами сторон. Там поступают гораздо осмотрительнее по отношению к гражданам. А выдавая карту, достаточно подписать заявление, в котором мы соглашаемся с условиями и тарифами, а условия если вникнуть являются договором, а по этому так называемому договору банк не ненесет никакой ответсвенности. Так вот Сбербанк лукавит. Еще вдобавок берет коммисию за списание дс которое незаконно, а это прямое соучастие.
Кирилл Смирнов  (KiraSoft)
#
Цитата
Почему вы не предупреждаете клиентов об опасности СБОЛА и пластиковых карт при подписании договора?


я предупреждаю об этом, правда в пределах этого сайта,
http://www.banki.ru/blog/KiraSoft/3115.php

да и ответ на этот вопрос прост - нет мотивации у сотрудников Сбербанка, более того, все ровно наоборот - система примирования напрямую зависит от выполнения плана от выдачи карт, подключения сберонлайна, мобильного банка и т.п.
Поэтому сотрудники вынуждены скрывать, уговаривать подключить, а иногда и врать и даже подключать самостоятельно

ну а тем, кто может повлиять на мотивацию, наплевать на нужды клиентов, у них план, отчеты и подковерная борьба за благосклонность вышестоящего начальства
Александр Михайлович  (фордфокус)
#
Сбербанк не только ничего не делает,чтобы все это закончилось,но и способствует этому безобразию,если Алла более года назад сказала,что ее называл мошенник по имени-отчеству,почему же сбербанк не принял мер,чтобы убрать телефон и инициалы с личной страницы клиента,все как специально подстроено(я уже писал на сайте"Сбер-онлайн ---рай для мошенников"),да еще и брешут ,что будут помагать правоохранительным органам,а этот поступок вообще не поддается не какой критике,когда полиции только палки в колеса вставляют.Может хватит морочить людям головы,здесь уже никто не сомневается,что все это сподачи сотрудников сбера,а скорее всего и самими сотрудниками.Что вы обкрадываете простых людей?
Александр Суворов  (sanhos31)
#
Плюсанусь и здесь. Мне на днях пришел ответ о приостановлении уголовного дела и в этот же день в почтовом ящике нашел ответ от сбера. Постоновление от полиции от 3.04.13, отказ от банка с рекомендацией обратиться в полицию от 21.03 почтой получено 25.03.13 получено фактически 3.04.13 обыкновенным письмом. Т.е про что я обращался не известно или мне еще надо обратиться smile:D думаю письмо послать на тот адрес за разъяснениями. smile:D
Александр Михайлович  (фордфокус)
#
Господин Бон-рев,я как представитель мужской половины пострадавших,хочу вам заявить ,что мужик должен отвечать за свои слова,что было баламутить на всю страну о возврате денег пострадавшим,а потом засунуть голову в песок.http://www.youtube.com/watch?v=pxAxJUcdwWU. Я если что-то обещаю я делаю всегда во чтобы-то не стало,а если не смогу-не обещаю.Сделайте вывод сами.
Александр Суворов  (sanhos31)
#
100% согласен. Есть такой еще интересный человек Зам пред Сбербанка Станислав Кузнецов Который следит за тсотрудничеством МВД и службы безопасности банка. Кто нибудь получил от этого результаты????????????
Александр Суворов  (sanhos31)
#
Ну да, этот человек назвает карточку кошельком, а кошелек лучший способ потерять все деньги одновременно.. я смотрел этот ролик на Сберблоге, только мои коменты там куда то изчезают smile:D
Александр Суворов  (sanhos31)
#
Интересно получается, на открытые письма не отвечают, коментарии в блогах удаляют. Получается это все для отвода глаз.))
Александр Михайлович  (фордфокус)
#
Александр,я вас уверяю,что это все проделки сбера,никаких сторонних мошенников нет- это подставные лица,ну тут уже все понятно и так
Юлианна Барская  (kinder0507)
#
Алла приветствую!!!!У меня ровно такая же история как и у Вас и многих пострадавших! Спасибо Вам огромное за создание группы в контакте, за поддержку. Полностью подписываюсь под Вашими словами, хотелось бы услышать да и увидеть на карточке их ответы!!
Анастасия Вторыгина  (Nastrovia)
#
Алла, ты молодец, добилась возврата денег,не останавливаешься на достигнутом, объединила людей и продолжаешь добиваться справедливости. Сбербанк обязан вернуть все украденные деньги! Обманутых людей сотни! Это просто беспредел! Мне удалось вернуть деньги только спустя год, и то, если бы я постоянно не напоминала о себе и не писала в различные инстанции, Сбер бы благополучно забыл обо мне. Такая вот "забота" о клиентах.
Лилия  (Volkoval)
#
Полностью согласна с Аллой и тем, что написано в комментариях. Сама являюсь участников группы, поскольку пострадала от действий банка. Два месяца назад потеряла все свои сбережения и занимаюсь только тем, что вынуждена доказывать , что не "верблюд" и что я у себя деньги не воровала!!! Такого отношения к клиентам я не встречали ни в одном банке. Судьбу своего обращения не могу узнать месяц, в отделение банка хожу каждый день как на работу, звоню в службу поддержки и слышу обещания, сто мне позвонят, но естественно, что никто не звонит. А последнее общение с сотрудником банка меня вообще повергло в шок, специалист мне сказал прямым текстом, что никто мне ничего не вернет, виноваты сами и сто украденная у меня сумма 52 тысячи рублей ни такая уж и большая. Я для себя решила, сио бороться буду до конца!
Александр Суворов  (sanhos31)
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Я уже забил, на звонки на этот телефон это фильтр куда мы сливаем весь негатив. Я кое как стребовал от них письменный отказ по 2м притензиям, а также выудил копию своего заявления на открытие карты повис вопрос на счет копии договора,когда спрашиваю номер и дату заключения а также подписанных сторонами второго экземпляра слышу в ответ обыкновенное мычание.
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