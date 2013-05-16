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СМС мошенничество с картами!

16.05.2013 16:58 8 4 796 просмотров
Добрый день! появился новый вид мошенничества! На мобильные рассылаются смс с текстом: "Ваша карта заблокирована. Служба безопасности". Мне лично вчера пришло такое сообщение. Я конечно сразу поняла фишку и решила позвонить узнать, сначала не брали, а потом взял молодой парень. Я спросила, куда я попала, он ответил служба безопасности сбербанка. Я спросила, что с моей картой, пришла смс о блокировке (у меня нет карты), он попросил назвать мои данные, на что я ответила с какой стати, и он бросил трубку. Прям так и хочется заявление накатать или поймать его самим как-то...но как. В полицию веры нет никакой, а как выйти на него, не знаю) В общем, люди, осторожно!!!! Этих гадов сейчас много, его телефон - 89003775520, может кто-то придумает, как его поймать) smile:achtung:

Комментарии 8

Эльдар  (Eldarka)
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В первую очередь сбербанк должен отреагировать
Тасиц Алла  (angel-oflove1)
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конечно должен, согласна) В общем-то я для этого и пишу информацию - для людей и для службы безопасности Сбербанка. Только будет ли ответ... а то они обычно игнорируют все обращения.
Андрей Семененко  (bogyman)
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Сбербанку на это плевать с высокой колокольни.
Под угрозой деньги обычных людей, подумаешь пострадают несколько.... людишек в Россеи мульёны... а держать дорогой штат безопасников, которые денег не приносят - не выгодно.
Грицевич Валентина  (gvp28)
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9 мая пришла СМС с таким же текстом, тел. мошенников 89003775540, естественно не звонила ! 28 апреля СМС такая же, тел. мошенников другой - +7-951-271-36-14. Выход пока вижу только в информационной борьбе, предупреждать друг друга, предавать огласке такие случаи
--- ---  (tsj)
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8900 - проверьте стоимость звонка, а то оператор может снять как за звонок в сферу интим-услуг по телефону!
Mephistophilus  (Desperado17)
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У такого рода мошенничества есть один жирный плюс-нет причин бояться наказания,точнее так сказать есть преступление,но нет наказания т.к. нет состава преступления,и не важно какой это банка,сбер или другой и что значит бороться,любое кредитное учреждение не в состоянии бороться с таким видом спама,а вот предупреждать на сайте это всегда пжл,да и на сайте ЦБ РФ есть к стати предупреждение подобного рода
К  (shlomo_chavez)
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Алла, хотите заставить мошенников понервничать?
Тогда записывайте smile:)
Если указанный в SMS номер телефона(неважно, с которого пришло сообщение или предлагаемый номер для звонка) имеет нормальный вид, идете по этой ссылке https://www.a-3.ru/a3_mobile
далее ниже выбирая для загрузки любую из мобильных платформ вбиваете номер мошенников. Усё.
Фишка в том что кроме sms на скачивание приложения, следует звонок работника сервиса с суровыми "допросами".
как-то так smile:uncap:
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