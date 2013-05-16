СМС мошенничество с картами!

Добрый день! появился новый вид мошенничества! На мобильные рассылаются смс с текстом: "Ваша карта заблокирована. Служба безопасности". Мне лично вчера пришло такое сообщение. Я конечно сразу поняла фишку и решила позвонить узнать, сначала не брали, а потом взял молодой парень. Я спросила, куда я попала, он ответил служба безопасности сбербанка. Я спросила, что с моей картой, пришла смс о блокировке (у меня нет карты), он попросил назвать мои данные, на что я ответила с какой стати, и он бросил трубку. Прям так и хочется заявление накатать или поймать его самим как-то...но как. В полицию веры нет никакой, а как выйти на него, не знаю) В общем, люди, осторожно!!!! Этих гадов сейчас много, его телефон - 89003775520, может кто-то придумает, как его поймать)