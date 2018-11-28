Обл суд отклонил ходотайства и апелляционную жалобу

Так как Областной суд отклонил ходотайства и апелляционную жалобу выкладываю текст ходотайств ниже
Так же прошу всех заинтересованных обратиться в местные прокуратуры по факту нарушение ФГУП Почта России и ПАО Почта банк федерального законодательства в сфере закупок и намеренного нарушение ФГУП Почта России своих же положений регламентированных в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП "Почта России", утвержденное приказом ФГУП "Почта России" от 21.08.2015 № 404-п
Ссылка на данное Положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП Почта России .
Спасибо LR_ из ББ
Нашлось правда уже в процессе заседания
Текст первого ходатайство
В областной суд
Заявитель
Ответчик: Публичное акционерное общество «Почта Банк»
Ходатайство об истребовании доказательств
В производстве ……………... областного суда находится гражданское дело № ……………………………... по иску ……………………. к ПАО Почта банк о защите прав потребителя в сфере финансовых услуг.
В соответствии со статьей 35 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, имеют право заявлять ходатайства.
Юридически значимыми обстоятельствами по делу, бремя доказывания которых возложено судом на меня, являются
1.Доказательство незаконности тарифов применяемых ПАО Почта банк при оплате на портале ГИС ЖКХ
2. Доказательство незаконности выбора ПАО Почта банк в качестве банка обеспечивающего внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с использованием системы ГИС ЖКХ
3. Доказательство экономической необоснованности комиссии в 1,1% от суммы перевода минимум 39 рублей за платежи по картам эмитированным сторонними банками
В подтверждение указанных юридически значимых обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела необходимо представить следующие доказательства
1.Номер договора в рамках которого ФГУП Почта России выбрала ПАО Почта банк в качестве банка обеспечивающего внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с использованием системы ГИС ЖКХ
2.Ответ от ФГУП Почта России с текстом Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП "Почта России", утвержденное приказом ФГУП "Почта России" от 21.08.2015 № 404-п (с изменениями и дополнениями) и разработанное в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
3. Ответ от ФГУП Почта России как согласуется выбор ПАО Почта банк в качестве банка обеспечивающего внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с использованием системы ГИС ЖКХ, без проведения конкурса с положениями Федеральных законов 44-ФЗ, 223-ФЗ и Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП "Почта России", утвержденное приказом ФГУП "Почта России" от 21.08.2015 № 404-п, так как оператор ГИС ЖКХ – ФГУП Почта России без объяснения причин отменила закупку ЗАКУПКА №0500400001217000628 информация о которой размещена по адресу - http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0500400001217000628 . Тем самым возможно повлияв на выбор банка обеспечивающего внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с использованием системы ГИС ЖКХ в нарушение действующих НПА и ФЗ.
Однако самостоятельно, без помощи суда, я не имею возможности представить данные доказательства ввиду отказа как ПАО Почта банк так и ФГУП Почта России предоставить информации на каком основаннии и в соответсвии с какимим НПА и ФЗ оператор ГИС ЖКХ – ФГУП Почта России выбрала ПАО Почта банк в качестве банка обеспечивающего внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с использованием системы ГИС ЖКХ.
На мои запросы на оффициальный адрес электронной почты client@russianpost.ru ФГУП Почта России даже не ответила
ПАО Почта банк отказывается предоставить информацию по договору и по тому на каком основании он был выбран оператором портала ГИС ЖКХ в качестве банка обеспечивающего внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с использованием системы.
Перечисленные доказательства находятся у ФГУП Почта России (131000, Москва, Варшавское шоссе, 37) и ПАО Почта банк (107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. .
На основании изложенного, руководствуясь статьей 35 и статьёй 57 Гражданского процессуального кодекса РФ и
Прошу суд
1. Запросить в ФГУП Почта России (131000, Москва, Варшавское шоссе, 37) и ПАО Почта банк (107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. доказательства
а) Номер договора в рамках которого ФГУП Почта России выбрала ПАО Почта банк в качестве банка обеспечивающего внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с использованием системы ГИС ЖКХ
б) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП "Почта России", утвержденное приказом ФГУП "Почта России" от 21.08.2015 № 404-п (с изменениями и дополнениями) и разработанное в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
в)Ответ от ФГУП Почта России как согласуется выбор ПАО Почта банк в качестве банка обеспечивающего внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с использованием системы ГИС ЖКХ, без проведения конкурса с положениями Федеральных законов 44-ФЗ, 223-ФЗ и Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП "Почта России", утвержденное приказом ФГУП "Почта России" от 21.08.2015 № 404-п, так как оператор ГИС ЖКХ – ФГУП Почта России без объяснения причин отменила закупку ЗАКУПКА №0500400001217000628 информация о которой размещена по адресу - http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0500400001217000628 .
г)Ответ от ПАО Почта банк в экономической обоснованности комиссии в 1,1% от суммы перевода минимум 39 рублей за платежи по картам эмитированным сторонними банками при том что согласно Тарифов на услуги Банка России в платежной системе Банка России, действующие с 2 июля 2018 года - Тариф за исполнение распоряжения в электронном виде с начала операционного дня до 16:00 по местному времени составляет 8 рублей, а с признаком исполнения «на следующий день» всего 5 рублей . То есть минимальная комиссия ПАО Почта банк на портале ГИС ЖКХ превышает комиссию ЦБ в 5 …. 8 раз за одно платежное поручение.
2. Истребованные по запросу суда документы приобщить к материалам гражданского дела …………….. по иску …………………………..к ПАО Почта банк о защите прав потребителя в сфере финансовых услуг в качестве доказательств, исследовать их в ходе судебного разбирательства.
Перечень прилагаемых к ходатайству документов (копии по числу лиц, участвующих в деле):
1. Копия ходатайства об истребовании доказательств
2. Ответ службы поддержки портала ГИС ЖКХ.Обращение №465038 от 25.09.2018 Прошу предоставить номер и условия договора между ФГУП Почта России и ПАО Почта банк. В котором содержится отказ в предоставлении запрашиваемой мною информации.
3.Тарифы на услуги Банка России в платежной системе Банка России, действующие с 2 июля 2018 года
Дата подачи ходатайства "___"_________ ____ г. Подпись заявителя: _______
Текст второго ходатайство об отложении судебного заседания
В областной суд
Заявитель ходотайства
Ответчик: Публичное акционерное общество «Почта Банк»
Ходатайство об отложении судебного разбирательства
В производстве …………………………. областного суда находится гражданское дело № ………………………… по иску ………………………… к ПАО Почта банк о защите прав потребителя в сфере финансовых услуг.
В соответствии со статьей 169 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, имеют право заявлять ходатайства о истребования дополнительных доказательств, привлечения к участию в деле других лиц.
Однако самостоятельно, без помощи суда, я не имею возможности представить данные доказательства ввиду отказа как ПАО Почта банк так и ФГУП Почта России предоставить информации на каком основании и в соответствии с какими НПА и ФЗ оператор ГИС ЖКХ – ФГУП Почта России выбрала ПАО Почта банк в качестве банка обеспечивающего внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с использованием системы ГИС ЖКХ.
На мои запросы на официальный адрес электронной почты client@russianpost.ru ФГУП Почта России даже не ответила
ПАО Почта банк отказывается предоставить информацию по договору и по тому на каком основании он был выбран оператором портала ГИС ЖКХ в качестве банка обеспечивающего внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с использованием системы.
Перечисленные доказательства находятся у ФГУП Почта России (131000, Москва, Варшавское шоссе, 37) и ПАО Почта банк (107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. .
На их истребование мною было подано ходатайство в X областной суд.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 169 Гражданского процессуального кодекса РФ и X
Прошу суд
1. Рассмотреть настоящее ходатайство об отложении судебного заседания
2. Отложить судебное заседание по гражданскому делу ………………………… по иску ………………………… к ПАО Почта банк о защите прав потребителя в сфере финансовых услуг на более позднюю дату.
3. Не рассматривать указанное гражданское дело в отсутствие ответов ПАО Почта банк и ФГУП Почта России по истребованным доказательствам в части
а) Предоставления номер договора в рамках которого ФГУП Почта России выбрала ПАО Почта банк в качестве банка обеспечивающего внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с использованием системы ГИС ЖКХ
б) Предоставления Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП "Почта России", утвержденное приказом ФГУП "Почта России" от 21.08.2015 № 404-п (с изменениями и дополнениями) и разработанное в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
в)Предоставления Ответа от ФГУП Почта России как согласуется выбор ПАО Почта банк в качестве банка обеспечивающего внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с использованием системы ГИС ЖКХ, без проведения конкурса с положениями Федеральных законов 44-ФЗ, 223-ФЗ и Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП "Почта России", утвержденное приказом ФГУП "Почта России" от 21.08.2015 № 404-п, так как оператор ГИС ЖКХ – ФГУП Почта России без объяснения причин отменила закупку ЗАКУПКА №0500400001217000628 информация о которой размещена по адресу - http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0500400001217000628 .
г)Предоставления Ответа от ПАО Почта банк в экономической обоснованности комиссии в 1,1% от суммы перевода минимум 39 рублей за платежи по картам эмитированным сторонними банками при том что согласно Тарифов на услуги Банка России в платежной системе Банка России, действующие с 2 июля 2018 года - Тариф за исполнение распоряжения в электронном виде с начала операционного дня до 16:00 по местному времени составляет 8 рублей, а с признаком исполнения «на следующий день» всего 5 рублей . То есть минимальная комиссия ПАО Почта банк на портале ГИС ЖКХ превышает комиссию ЦБ в 5 …. 8 раз за одно платежное поручение.
, поскольку это может сильно сказаться на объективности судебного разбирательства и без получения данных доказательств нет возможности полноценно дать оценку правомерности тарифом ПАО Почта банк по оплате коммунальных услуг на портале ГИС ЖКХ
Дата подачи ходатайства "___"_________ ____ г. Подпись заявителя: _______
Так что ждём мотивированного решения и в бой. После получения опубликую его тут
Не дадим победить противоречащим закону РФ решениям судей нашей страны!!!
Комментарии 6
Только на нее и осталось уповать в этом прогнозируемо безнадежном деле
Удачи!
Только на нее и осталось уповать в этом прогнозируемо безнадежном деле
Ну прокурорская проверка закупки может всё таки помочь делу
Да и в Верховном суде надеюсь судьи не такие идиоты как местные
Удачи!
Только на нее и осталось уповать в этом прогнозируемо безнадежном деле
Ну прокурорская проверка закупки может всё таки помочь делу
Да и в Верховном суде надеюсь судьи не такие идиоты как местные
У Вас при первичном рассмотрении позиция истца обоснована не по закону, а ошибочно. Поэтому перспектив - ноль.
У Вас при первичном рассмотрении позиция истца обоснована не по закону, а ошибочно. Поэтому перспектив - ноль.
С чего Вы решили что не по закону ?
Ещё раз читайте документы. Услуга там в тарифе ОДНА . Слово ЭДС везде отсутствует
Кроме того сам выбор банка партнёра был в нарушение Закона и НПА
В своём ИБ пусть что угодно творят. Но не на гос портале
Опять же портал Государственный и не дело банка решать какая комиссия по каким ЭДС или нет
В своём ИБ пусть что угодно творят. Но не на гос портале
Вам видней...