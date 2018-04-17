Заявление к генеральному Директору ФГУП Почта России и к Председателю правления ПАО Почтабанк

Цитата Сегодня системой пользуются уже более 2 млн граждан. В ГИС ЖКХ зарегистрировано более 89 тысяч поставщиков информации. Это все управляющие компании, 98% ТСЖ и ЖСК, 99% ресурсоснабжающих организаций, все органы власти. В ГИС ЖКХ размещена информация о 19 млн многоквартирных и жилых домов, 137 млн лицевых счетов, 140 тысячах тарифах, 500 тысячах проведенных контролирующими органами проверках, 660 тысячах договоров управления, более 1 млн общедомовых приборах учета, 81,3 млн индивидуальных приборах учета. С ГИС ЖКХ интегрировано 3700 ИТ-систем, а также все кредитные организации, которые ежедневно передают данные об оплате жилищно-коммунальных услуг (более 1,3 млрд фактов оплаты).

Цитата Комиссия за предоставление услуги по переводу денежных средств для оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства:

2.1 - по предоплаченным виртуальным картам «виртуальный мир», эмитированным ПАО «Почта банк» 0% от суммы перевода

2.2 - по банковским картам, эмитированным сторонними банками и банковским картам, эмитированным ПАО «Почта банк», за исключением предоплаченных виртуальных карт «виртуальный мир» 1,1% от суммы перевода, мин. 39 руб.

Цитата Статья 7. Права и обязанности участников информационного взаимодействия



1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, является государственным заказчиком, ответственным за координацию работ по созданию, эксплуатации и модернизации системы.

2. Оператор системы определяется Правительством Российской Федерации.

(часть 2 в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 485-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, устанавливают:

1) функциональные требования к системе;

Цитата 2. Функциональные возможности системы должны обеспечивать выполнение участниками информационного взаимодействия с использованием системы следующих действий:

2) размещение в системе платежных документов, на основании которых вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, оказанные собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее - платежных документов), а также передачи сведений и документов о внесении соответствующей платы;

3) внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с использованием системы;

Цитата Размещение осуществляет Заказчик

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА РОССИИ"

Наименование объекта закупки: выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, создание связанного платежного функционала (платежной системы), а также оказание услуг по сопровождению их прикладного программного обеспечения

Этап закупки Определение поставщика отменено

Цитата Статья 3. Принципы и основные положения закупки товаров, работ, услуг

При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами:

1) информационная открытость закупки;

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

Цитата Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением



1. Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе следующие действия (бездействие):



6) экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом;

7) установление финансовой организацией необоснованно высокой или необоснованно низкой цены финансовой услуги;

создание дискриминационных условий;

Цитата 2. В публичном договоре цена товаров, работ или услуг должна быть одинаковой для потребителей соответствующей категории. Иные условия публичного договора не могут устанавливаться исходя из преимуществ отдельных потребителей или оказания им предпочтения, за исключением случаев, если законом или иными правовыми актами допускается предоставление льгот отдельным категориям потребителей.

Цитата 1. Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.

Если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него возникли убытки, они подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме.

2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.

Цитата 1. Продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя.

Обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт распространяется на продавца (исполнителя), у которого выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год превышает сорок миллионов рублей.



4. При оплате товаров (работ, услуг) продавцу (исполнителю) запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные цены в зависимости от способа их оплаты посредством наличных расчетов или в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

5. Продавец (исполнитель) несет ответственность за возникшие у потребителя убытки, вызванные нарушением требований пункта 1 настоящей статьи.

Ввиду введения дифференцированной комиссии по оплате коммунальных услуг на портале ГИС ЖКХ и не зачёта моёго отзыва о ПАО Почта банк предлагаю копию своёго заявления которое было отправлено генеральному Директору ФГУП Почта России и к Председателю правления ПАО Почтабанк.ФГУП Почта России была назначена оператором государственной системы ГИС ЖКХ. При этом согласно слов Заместителя министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаила ЕвраеваПри этом платежный шлюз по проведению платежей портала ГИС ЖКХ на текущий момент обслуживает Почта банкПри этом согласно Приложение № 1 к Приказу от 20.03.2018 № 18-0141 Почта банк ввёл дифференцированную комиссию за оплату коммунальных услуг на гос. Портале ГИС ЖКХ. Так согласно тарифаВ связи с этим возникает сразу несколько вопросов к ФГУП Почта России и ПАО Почта банк.Так согласно Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"При этом согласно Приказа Минкомсвязи России N 85, Минстроя России N 200/пр от 23.03.2015 "Об утверждении функциональных требований к государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2015 N 37013) определены Функциональные требованияк государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, в частности пункт 2Учитывая тот фак что Оператор портала ГИС ЖКХ ФГУП Почта России находится в ведении Минкомсвязи России и является 100% государственным предприятием на неё распространяется действие Федерального закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"При этом летом 2017 года ФГУП Почта России разместила информацию о проведении закупки №0500400001217000628 целью которой было – выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, создание связанного платежного функционала (платежной системы), а также оказание услуг по сопровождению их прикладного программного обеспеченияСумма закупки составляла 1 417 987 600,00 руб.При этом согласно размещенным данным видно, чтоТаким образом данная закупка была отменена ФГУП Почта России без объяснения причин.При это учитывая положения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" согласно статьи 3Согласно открытой отчетности ПАО Почта Банк на 50% принадлежит ПАО ВТБ и на 50% принадлежит ООО Почтовые финансы, которые на 100% принадлежат ФГУП Почта РоссииТаким образом видно, что ФГУП Почта России является бенефициарным владельцем ПАО Почта Банк через ООО Почтовые финансы, владея 50% ПАО Почта банк.До 20.03.2018 ПАО Почта банк не взымал комиссию с граждан РФ при оплате коммунальных услуг на государственном портале ГИС ЖКХ.При этом при платеже с пластиковых карт данная кредитная организация присваивала корректный Merchant Category Code данной услуги, а именно код 4900.MCC-код 4900Название: Коммунальные услуги – электричество, газ, санитария, водаОписание: Прямое формирование, передача, или распространение электрической или газовой энергии, услуги по установке системы водоснабжения, или сбор и удаление отходов.На текущий момент единственным без комиссионным способом оплаты коммунальных услуг на данном Государственном портале является пополнение Виртуально предоплаченной карты ПАО Почта банка.Нужно заметить, что денежные средства на предоплаченных картах не застрахованы Агентством по страхованию вкладов.Кроме того, согласно тарифа – без комиссионное пополнение данных виртуальных карты возможно только от суммы в 3000 рублей. Кроме того, при пополнении данной карты ПАО Почта банк присваивает этой операции Merchant Category Code 6536, то есть квази-кеш. Хотя гражданин в дальнейшем будет оплачивать коммунальные услуги.Так как портал ГИС ЖХК был создан и прописан в Федеральном законе 209 как портал по сбору информации о коммунальных услугах, а не как портал для продвижения предоплаченных дебетовых карт Почта банка!, рекламма которых теперь висит на главной странице портала ГИС ЖКХ.Кроме того, данный MCC код приводит к тому что пополнение виртуальной карты Почта банка с кредитной карты будет приводить к вылету из грейс периода по данной кредитной карте.Так же стоит учесть, что эквайринг Виртуальных предоплаченных карт МИР Почта банка с экономической и технологической стороны ничем не отличается от эквайринга карт МИР сторонних кредитных организаций, а также от эквайринга карт платежных систем Visa и Mastercard.Таким образом выше обозначенные тарифы Почта банка создают дискриминационные условия для граждан РФ пользователей портала ГИС ЖКХ в виде дискриминации всех платежных карт кроме виртуальных карт Почта банка.При этом Почта банк имеет монопольный доступ к государственному порталу ГИС ЖКХ на котором во исполнение Федерального закона 209 собрана большая часть информации о коммунальном хозяйстве Российской федерации.При этом Почтабанк нарушает статью 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", где говорится чтоТак же согласно статьи 426 ГКА согласно Статьи 16 Закона о Защите Прав потребителейНедействительность условий договора, ущемляющих права потребителяИ согласно Статьи 16.1. Формы и порядок оплаты при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг)Учитывая вышесказанное можно заключить что ФГУП Почта России1)намеренно пользуясь своим положением оператора Государственного портала ГИС ЖКХ отменила конкурс на закупку №05004000012170006282)в дальнейшем без проведения конкурса ФГУП Почта России в нарушение ФЗ 44 и ФЗ 223 выбрала Почта банк как банк обслуживающий платежную систему портала ГИС ЖКХ3)при этом ФГУП Почта России напрямую аффилирована с ПАО Почта банк через ООО Почтовые финансы и является Бенефициаром ПАО Почта банк4)ПАО Почта банк в свою очередь комиссию за проведение платежей за коммунальные услуги5)При этом размер комиссии разнится для карт разных банков по непонятным причинам, не обусловленным ни технически, ни экономически, ввиду идентичности процесса эквайринга для карт разных платежных систем Visa, Mastercard, МИР.6)При этом ПАО Почта банк намеренно вводит минимальный порог пополнения своих виртуальных карт в 3000 при том что денежные средства на них не застрахованы АСВ7)Так же Почта банк подменяет услугу оплаты коммунальных платежей с MCC кодом 4900 на услугу пополнения виртуальной карты с MCC 6538, что есть подмена понятий и сути предназначения портала ГИС ЖКХ, цель которого предоставления информации по коммунальному хозяйству РФ и предоставление платежного сервиса по оплате коммунальных услуг, а не продвижения виртуальных пластиковых карт Почта банка8)Таким образом введя данную дифференцированную комиссию ПАО Почта банк нарушает положения ФЗ 135, статьи 426 ГК, статей 16 и 16.1 ЗоЗППУчитывая статью 6 ФЗ 223 и статью 102 ФЗ 44 прошу ответить на следуюшие вопросы1)На каком основании оператор систему ГИС ЖКХ – ФГУП Почта России выбрала на безальтернативной основе, без проведения конкурса ПАО Почта банк как банк, который будет проводить платежи за коммунальные услуги?2)На каком основании была отменена ЗАКУПКА №0500400001217000628?3)Каким образом Почта банк можешь пояснить экономическую обоснованность минимального размера комиссии в 39 рублей?4)Каким образом Почта банк обосновывает разные тарифы при платежах с Виртуальной карты, которая является предоплаченной картой системы Visa средства на которой не застрахованы АСВ?Учитывая то, что технологически эквайринг карт системы Visa и Mastercad и платежной системы МИР идентичен.Кроме того, идентичен процесс эквайринга как карт Visa Почта банка, так и карт Visa сторонних кредитных организаций5)Кроме того портал ГИС ЖКХ принимает платежи за коммунальные услуги. При этом Merchant Category Code данной услуги равен 4900. При пополнении же виртуальной карты Почта банка банк выставляет MCC код 6538 - Денежные переводы MasterCard MoneySend FundingЧто не отражает экономической сути операций, проводимых на портале в качестве оплаты услуг ЖКХЧем вызвана данная смена MCC кода?6)Готов ли оператор систему ГИС ЖКХ – ФГУП Почта России вновь открыть конкурс на выбор, банка, который будет обслуживать систему проведения платежей за коммунальные услуги с минимальной для граждан РФ комиссией либо вообще без неё?Особенно учитывая тот факт, что ФЗ 209 говорит о значимости системы ГИС ЖКХ для граждан РФ.1)На каком основании оператор систему ГИС ЖКХ – ФГУП Почта России выбрала на безальтернативной основе, без проведения конкурса Вашу кредитную организацию ПАО Почта банк как банк, который будет проводить платежи за коммунальные услуги?2)Каким образом Почта банк можешь пояснить экономическую обоснованность дифференцированности тарифов при оплате на портале ГИС ЖКХ.? В частности повышенный комиссионный сбор при оплате картами сторонних эммитентов?И нулевой комиссионный сбор при оплате с Виртуальной карты, которая является предоплаченной картой системы Visa средства на которой не застрахованы АСВ.Учитывая то, что технологически эквайринг карт системы Visa и Mastercad и платежной системы МИР идентичен. Кроме того, идентичен процесс эквайринга как виртуальных предоплаченных карт МИР Почта банка, так и карт Visa сторонних кредитных организаций.3)Видит ли ПАО Почта банк в данном тарифе нарушение статей 16, 16.1 ЗоЗПП, статьи 426 ГК и Федерального закона N135?4)Каким образом Почта банк можешь пояснить экономическую обоснованность минимального размера комиссии в 39 рублей?5)Кроме того портал ГИС ЖКХ принимает платежи за коммунальные услуги. При этом Merchant Category Code данной услуги равен 4900. При пополнении же виртуальной карты Почта банка банк выставляет MCC код 6538 - Денежные переводы MasterCard MoneySend Funding, что не отражает экономической сути операций, проводимых на портале в качестве оплаты услуг ЖКХ. Чем вызвана данная смена MCC кода?