Копия обезличенного иска к ПАО Почтабанк

Ввиду того что предварительное заседание состоялось , ответчик предоставил на него возражение , которое я надеюсь полностью разнести в пух и прах в рамках судебного заседания выкладываю тут копию Обезличенного искового заявления к ПАО Почтабанк
Свои возражения на возражения Почтабанка выкладывать пока не буду чтобы если их представитель соизволит явиться на суд или решит пристутсвовать там по видеоконференц связи не давать ему повода парировать заготовленными шаблонными фразами
В …………………… суд
X Заявитель искового заявление …………………… X
X Ответчик: Публичное акционерное общество «Почта Банк»
X ИНН: 3232005484, КПП 997950001
X Юридический адрес 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8
X Почтовый адрес 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8
Исковое заявление о защите прав потребителя
…………………… 2018 года я заключил два договора с ПАО «Почта Банк» на оказание услуг по переводу денежных средств, в счёт оплаты услуг ЖКХ. Данные договоры по оказания услуг по переводу денежных средств, были заключены в рамках платежей, осуществленных на портале Государственной информационная система жилищно-коммунального хозяйства (далее ГИС ЖКХ). Адрес портала - https://dom.gosuslugi.ru.
Оба договора на оказание услуг по переводу денежных средств, идентичны по сумме перевода, равной 10 рублям, а также по реквизитам получателя платежа.
В случае первого договора оплата услуги была произведена с помощью Виртуальной Предоплаченной карты платежной системы МИР эмитированной ПАО «Почта Банк». Бин карты - 220077
В случае второго договора оплата услуги была произведена с помочью карты платежной системы МИР эмитированной сторонней кредитной организацией. Бин карты - 220071
Автоматизированная банковская система ПАО «Почта Банк» сформировала два платежных документа с идентичной суммой перевода, но с различной суммой комиссии, и соответственно с различной конечной стоимостью услуги для потребителя
Так в рамках первого договора комиссия составила – 0 рублей, и общая сумма оплаты по оказанию Услуги составила – 10 рублей. Скриншот формирование указанной стоимости по виртуальной карте ПАО «Почта Банк» и платежный документ находятся в приложении.
В рамках второго договора комиссия составила – 39 рублей, и общая сумма оплаты по оказанию идентичной Услуги составила – 49 рублей. Скриншот формирование указанной стоимости по карте, эмитированной сторонней кредитной организацией и платежный документ находятся в приложении.
Ранее я задавал вопрос ПАО «Почта Банк» о законности данной комиссии в свете Закона о Защите прав потребителей. Копия текста находится во вложении
На данное обращение мне был предоставлен ответ следующего содержания
Уважаемый …………………… В ответ на Ваше обращение №……………………, направляем Вам ответ на обращение №……………………, ПАО Почта Банк был выбран банком-эквайером по проведению платежей на портале ГИС ЖКХ, так как Почта Банк совместно с Почтой России реализовал сервис по приему платежей с использованием банковских карт на портале ГИС ЖКХ. Тарифы разработаны и согласованы руководством Банка и Почты России. Банк вправе самостоятельно устанавливать размер вознаграждения (в соответствии с Законодательством РФ) за предоставления своих услуг по проведению платежей. В соответствии с правилами оказания услуги, плательщик-физическое лицо дает банку распоряжение на перевод денежных средств с имеющегося у плательщика средства платежа (банковской карты, выпущенной любым банком), и банк осуществляет перевод в срок, установленный п.5 ст.5 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ О национальной платежной системе. Наличие такого сервиса от Почта Банка совершенно не означает, что клиент лишен права оплатить свои коммунальные платежи любым другим способом или с использованием услуг других банков. Дополнительно сообщаем, что МСС-код операции устанавливается платежной системой, а не лично Банком. Приносим свои извинения за возможные неудобства.
Копия ответа находится во вложении
Хочу заметить, что согласно Распоряжения Правительства РФ от 28 февраля 2018 г. N 329-р Об определении ФГУП "Почта России" оператором государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, ФГУП "Почта России" была определена оператором портала ГИС ЖКХ.
При этом согласно открытой отчетности ПАО «Почта Банк» список аффилированных лиц содержит Общество с ограниченной ответственностью «Почтовые финансы», которые владеют 49,999988% акций ПАО «Почта Банк».
В свою очередь согласно открытой информации учредителем ООО «Почтовые финансы» является ФГУП "Почта России" которой принадлежит 100 % данной компании
Таким образом видно, что ФГУП "Почта России" является бенефециарным владельцем ПАО «Почта Банк» через с ООО «Почтовые финансы» и напрямую заинтересована в увеличении прибыли ПАО «Почта Банк».
При этом при выборе ПАО «Почта Банк» в качестве банка-эквайера ФГУП "Почта России" не проводила конкурса среди кредитных организаций Российской федерации.
А также хочу заметить, что денежные средства, находящиеся на виртуальных Предоплаченных картах МИР ПАО «Почта Банк» не застрахованы Агентством по страхованию вкладов.
Как было выше указано в ответе ПАО «Почта Банк» ссылается на свои тарифы, размещенные на своём официальном сайте.
Согласно Приложение №1 к Приказу от 16.02.2018 №18-0092 - УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА САЙТЕ ГИС ЖКХ (РЕДАКЦИЯ 2) (Копия есть во вложении) следует, что
Карта – банковская карта Платежной системы, выпущенная Банком-эмитентом Клиенту
Услуга – действия Банка, обеспечивающие возможность совершения Клиентом Перевода с использованием реквизитов Карты, осуществляемые Банком по Распоряжению Клиента в порядке и в соответствии условиями, установленными Договором. Под действиями Банка понимается прием от Клиента Распоряжения, осуществление взаимодействия со сторонними кредитными организациями и ПС в том числе, когда Банк является посредником при Переводе с использованием реквизитов Карты, эмитированной сторонней кредитной организацией, перевод денежных средств Клиента в рамках применяемых форм безналичных расчетов и предоставление денежных средств Клиента Получателю.
Партнер Банка — Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», являющееся оператором ГИС ЖКХ и предоставляющее Клиенту возможность через специализированный раздел на Сайте ГИС ЖКХ обратиться в Банк, заключить с Банком Договор и воспользоваться Услугой.
Платежная система (ПС) – платежная система «Виза» (ООО «Платежная система «Виза»), «МастерКард» (ООО «МастерКард») или «Мир» (АО «НСПК»).
Согласно Приложения № 1 к Приказу от 20.03.2018 № 18-0141 Тарифы на совершение переводов денежных средств в целях оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства на сайте ГИС ЖКХ (Копия есть во вложении) указанно,
Комиссия за предоставление услуги по переводу денежных средств для оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства:
2.1 - по предоплаченным виртуальным картам «виртуальный мир»,
эмитированным ПАО «Почта Банк» - 0% от суммы перевода
2.2- по банковским картам, эмитированным сторонними банками и банковским
картам, эмитированным ПАО «Почта Банк», за исключением предоплаченных
виртуальных карт «виртуальный мир» - 1,1% от суммы перевода, мин. 39 руб.
При этом согласно статьи 16.1 Закона о Защите прав потребителей
Статья 16.1. Формы и порядок оплаты при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг)
4. При оплате товаров (работ, услуг) продавцу (исполнителю) запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные цены в зависимости от способа их оплаты посредством наличных расчетов или в рамках применяемых форм безналичных расчетов.
Согласно пункта 1 статьи 862 ГК Формы безналичных расчетов, а также согласно пункта 1.5 главы 1 Положения об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием" (утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П) (ред. от 14.01.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2005 N 6431) можно заключить что расчётные, кредитные и предоплаченные карты относятся к форме безналичных расчётов, а значит на них распространяется действие пункта 4 статьи 16.1 ЗоЗПП.
Таким образом ПАО «Почта Банк» устанавливает различные цены в отношении одного вида Услуг в зависимости от способа их оплаты в рамках применяемых форм безналичных расчётов, таким образом напрямую нарушая требование пункта 4 статьи 16.1 Закона о Защите прав потребителей.
Так же прошу суд учесть, что Первостепенным является нарушение ПАО Почта банк моих нематериальных прав в части противоречия их тарифов положениям статьи 16.1 ЗоЗПП. Об этом свидетельствуют следующие факты.
1)Мною был написан отзыв на портале banki.ru по факту разной комиссии взымаемой ПАО Почтабанк – от …………………… 2018 года - http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10144510/
2) …………………… 2018 года я направлял вопросы о противоречии тарифов ответчика действующему законодательству.
На что …………………… 2018 г. ответчик предоставил ответ с позицией, что его тарифы не противоречат действующему законодательству. Копии во вложении
3)Дата вступления с ответчиком в договор на оказание услуг это …………………… 2018 года.
Таким образом данные факты говорят о том, что я пытался выяснить причины, по которым он нарушает мои нематериальные права до причинения мне ответчиком материального ущерба.
Без вступления с ответчиком в договорные отношения у меня не было бы доказательств в виде платежных поручений о противоречии его тарифов статье 16.1 ЗоЗПП.
Таким образом первопричиной моего искового заявления является как раз нарушение ответчиком моих нематериальных прав, гарантированных мне ЗоЗПП.
Учитывая вышеизложенные факты, а также факт, что в исковом заявлении были поставлены вопросы нарушения как материального, так и не материального права, учитывая всё тот же Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за 1 квартал 2002 г.
Вопрос: Подсудны ли мировым судьям дела по искам о компенсации морального вреда?
Ответ: Если требование о компенсации морального вреда производно от имущественного требования, когда это допускается законом (например, по делам о защите прав потребителей), и цена иска не превышает 500 минимальных размеров оплаты труда, то в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 113 ГПК РСФСР такие дела подсудны мировым судьям.
Если требование связано с защитой неимущественных прав (нематериальных благ), дело рассматривается районным судом.
Можно заключить что, если хотя бы одно требование в иске связано с защитой неимущественных прав (помимо требований компенсации морального вреда) дело должно рассматриваться районным судом.
В моём исковом заявлении первое требование как раз связано с нарушением моих нематериальных прав и на основании этого иск целиком должен рассматриваться районным, а не мировым судом.
Так же согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" согласно которому
22. В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона о защите прав потребителей исковые заявления по данной категории дел предъявляются в суд по месту жительства или пребывания истца, либо по месту заключения или исполнения договора, либо по месту нахождения организации (ее филиала или представительства) или по месту жительства ответчика, являющегося индивидуальным предпринимателем. Суды не вправе возвратить исковое заявление со ссылкой на пункт 2 части 1 статьи 135 ГПК РФ, так как в силу частей 7, 10 статьи 29 ГПК РФ выбор между несколькими судами, которым подсудно дело, принадлежит истцу.
Согласно закона О защите прав потребителей Статьи 17. Судебная защита прав потребителей
2. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту:
нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель, - его жительства;
жительства или пребывания истца;
заключения или исполнения договора.
Согласно Статья 29 ГПК. Подсудность по выбору истца
7. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту жительства или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения договора.
Согласно Закона РФ от 25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 03.04.2017) "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"
место пребывания - гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация или другое подобное учреждение, учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, либо не являющееся местом жительства гражданина Российской Федерации жилое помещение, в которых он проживает временно;
Местом моего пребывания так же является ……………………что подтверждается Договором безвозмездного пользования жилым помещением. Копия находится во вложении.
Прошу копию Договора безвозмездного пользования жилым помещением не пересылать ответчику так как она не имеет отношения к сути данного иска и содержит персональные данные другого физического лица, а лишь удостоверяет для суда то, что место моего пребывания входит в территориальную подсудность ……………………городского суда.
На основании вышеперечисленного мой иск подсуден ……………………городскому суду как по территориальной подсудности, так и по уровню суда общей юрисдикции
Учитывая изложенные факты и прилагаемые доказательства и положения статьи 16.1 ЗоЗПП
Прошу суд
1) Признать, что действия ПАО «Почта Банк» по установлению различной цены в отношении одного вида Услуги в зависимости от способа их оплаты посредством применяемых форм безналичных расчетов (зависимость суммы Услуги от вида банковской карты) незаконны и противоречат положению статьи 16.1 ЗоЗПП
2) Взыскать с ПАО «Почта Банк» уплаченную мною, в качестве комиссии по второму договору, сумму в размере 39 рублей, ввиду противоречия данной комиссии положениям статьи 16.1 ЗоЗПП
3) Взыскать с ПАО «Почта Банк» компенсацию морального вреда в размере 35 000 рублей
Перечень прилагаемых к заявлению документов
1. Копия искового заявления
2. Извещение о совершении операции с использованием Виртуальной Карты ПАО Почта Банк
3. Извещение о совершении операции с использованием Карты эмитированной сторонней кредитной организацией
4. Скриншот стоимости услуги при совершении платежа с использованием Виртуальной Карты ПАО Почта Банк
5. Скриншот стоимости услуги при совершении платежа с использованием Карты эмитированной сторонней кредитной организацией
6. Копия Заявление о злоупотреблении Почта банком правом монопольного доступа к Государственному порталу ГИС ЖКХ
7. Ответ ПАО Почта Банк
8. Приложение №1 к Приказу от 16.02.2018 №18-0092 - Условия совершения оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства на сайте ГИС ЖКХ (редакция 2)
9. Приложение № 1 к Приказу от 20.03.2018 № 18-0141 Тарифы на совершение переводов денежных средств в целях оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства на сайте ГИС ЖКХ
10. Договор безвозмездного пользования жилым помещении
На основании положений статей 3 ГПК, 35 ГПК, 132 ГПК, Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27 декабря 2016 г. № 251, Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. № 36, пункта 11 Постановления Пленума Верховного суда №57 от 26 декабря 2017 года руководствуясь аналогией права прошу суд направить копии данного искового заявления ответчику в электронном виде на адрес электронной почты - welcome@pochtabank.ru.
Так как данный адрес электронной почты указан на официальном сайте ПАО «Почта Банк» в разделе Контакты расположенном по адресу https://www.pochtabank.ru/support/callback
Прикрепляю так же на обезличенный иск на Google Drive
Комментарии 2
Кстати, предлагаю идею еще одного громкого иска.
В сетях 5-ка и Магнит при оплате картой берут полную стоимость с копейками,
а при оплате наличкой - копейки отбрасывают.
Что нарушает принцип равных условий разных методов оплаты
(в частности, установленный правилами платежных систем)
Способы оплаты различные - услуга банка различная по существу ее исполнения, комиссия банка тож будет различная. Вполне логично.
Клиент волен самостоятельно выбрать способ оплаты - то есть вариант исполнения услуги, от этого зависит взимаемая банком комиссия.
Для сравнения...
Можно отправить посылку авиа, а можно простой бандеролью (можно в ГИС ЖКХ оплатить виртуальной/ картой стороннего банка...). Результат - доставка посылки адресату (оплата в ГИС ЖКХ) одинаковый, а стоимость услуги различная. Ибо доставка (оплата) реализована технически (по существу) - различными способами, по самостоятельному выбору клиента.