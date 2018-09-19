Решение суда первой инстанции. Глупое и противоречащее положениям о публичной офферте и ЗоЗПП

РЕШЕНИЕИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ……………………..городской суд :судьи ……………………рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по …………………… к ПАО «Почта Банк» о защите прав потребителей,установил:28.05.2018 истцом совершены операции по переводу денежных средств, в счет оплаты услуг ЖКХ на одну и ту же сумму(10 руб).Первая операция производилась с помощью виртуальной предоплаченной карты платежной системы МИР эмитированной ПАО «Почта Банк», комиссия за оказание услуги составила 0 рублей.Во-втором случае оплата услуги по договору производилась с помощью карты платежной системы МИР эмитированной сторонним Банком, комиссия за оказании услуги составила 39 рублей.Не согласившись с указанными действиями банка по списанию комиссии за оказание аналогичной услуги истец обратился в ПАО «Почта Банк» с заявлением об обосновании различий в сборе комиссии.В ответе от 08.05.2018 банк сообщил, что он вправе устанавливать размер вознаграждения за предоставление услуг по проведению платежей в соответствии с действующими тарифами.Не согласившись с действиями банка истец обратился в суд с иском, в котором просил признать действия ПАО «ПОЧТА Банк» по установлению различной цены в отношении одного вида услуги в зависимости от способа их оплаты по средствам применяемых форм безналичных расчетов (зависимость цены услуги от вида банковской карты) незаконными и противоречащими положению ст. 16.1 закона о защите прав потребителей; взыскать с ПАО «Почта Банк» уплаченную, в качестве комиссии по второму договору, сумму в размере 39 рублей; взыскать с ПАО «Почта Банк» компенсацию морального вреда в размере 35 000 рублей.Истец в судебном заседании исковые требования поддержал.Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещался надлежащим образом, направил в суд возражения, в которых в удовлетворении иска просил отказать. Пояснил, что истцом на сайте ГИС ЖКХ заключен договор с банком на оказание услуги по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. В обосновании позиции указал, что условия совершения оплаты услуг ЖКХ на сайте ГИС ЖКХ являются офертой банка заключить данный договор. Истец предоставив распоряжение в банк принял условия оферты. Дополнительно пояснив, что при заключении договора истец был ознакомлен с условиями предоставления услуг. Просил рассмотреть дело в свое отсутствие.Суд, заслушав истца, исследовав материалы дела, приходит к следующему.В соответствии со ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения права клиента распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению ( п. 3 ст. 845 ГК РФ).В случаях, предусмотренных договором банковского счета, клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете (ст. 841 ГК РФ).В соответствии с. п. 3.2 условий совершения оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства на сайте ГИС ЖКХ за предоставление услуги банк взимает с клиента комиссию в соответствии с тарифами, действующими на дату оказания услуги.Комиссия за оказание услуги рассчитывается в соответствии с тарифами и списывается в соответствии с распоряжением с карты в дату списания с карты суммы перевода. Сведения об уплачиваемой комиссии включаются в общую сумму авторизации (п. 3.3. условий).В приложении № 1 содержатся тарифы на совершение переводов денежных средств в целях оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства на сайте ГИС ЖКХ. Согласно п. 2.1 тарифов комиссия за предоставление услуги по переводу денежных средств для оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства по предоплаченным виртуальным картам «Виртуальный мир» эмитированным ПАО «Почта Банк» составляет 0% от суммы перевода, а по банковским картам, эмитированным сторонними банками и банковскими картам, эмитированным ПАО «Почта Банк», за исключением предоплаченных виртуальных карт «Виртуальный мир» - 1,1% от суммы перевода, но не менее 39 рублей.Истец с указанными условиями, ознакомлен.При производстве оплаты истец имел возможность отказаться от исполнения договора по оплате жилищно-коммунальных услуг, поскольку информация о взимании комиссии отражалась на странице оплаты.На основании изложенного, суд не находит оснований для удовлетворения требований о признании действий ПАО «ПОЧТА Банк» по установлению различной цены в отношении одного вида услуги в зависимости от способа их оплаты по средствам применяемых форм безналичных расчетов (зависимость цены услуги от вида банковской карты) незаконными.Суд не находит основания для удовлетворения требования о взыскании с ПАО «Почта Банк» уплаченной комиссии в размере 39 рублей, поскольку данная комиссия предусмотрена условиями совершения оплаты коммунальных услуг и тарифами банка.Ввиду отказа истцу в удовлетворении основной части исковых требований, оснований для компенсации морального вреда у суда не имеется.Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, судрешил:в удовлетворении исковых требований …………………… к ПАО «Почта Банк» о защите прав потребителей отказать в полном объемеРешение может быть обжаловано в апелляционном порядке в …………………… областной суд через …………………… городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.Судья XКак вы можете увидеть судья в своём решении считает что если я как гражданин могу отказаться от заключения договора то это автоматически делает его положения законнымиЧто есть глупость вышей степениМало того судья не учла мои замечания что договор на портале ГИС ЖКХ имеет статус публичной офферты и направлен негограниченному кругу лицТаким образом факт возможности отказа от заключения договора никак не влияет на законнность или не законность его положенийМало того - судя по логике судьи судя по всему если бы в договоре было прописано что подписавший его становиться рабом Почта банка то такой пункт судья судя по всему тоже признала бы законнымВ своём решении судья так же не пояснила как разная комиссия за оказание одной и той же услуги не противоречит ЗоЗПП?Естестественно я буду подавать аппеляцию на это на мой взгляд глупое и противоречащее ЗоЗПП и ГК решение