Решение суда первой инстанции. Глупое и противоречащее положениям о публичной офферте и ЗоЗПП

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
……………………..городской суд :
судьи ……………………
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по …………………… к ПАО «Почта Банк» о защите прав потребителей,
установил:
28.05.2018 истцом совершены операции по переводу денежных средств, в счет оплаты услуг ЖКХ на одну и ту же сумму(10 руб).
Первая операция производилась с помощью виртуальной предоплаченной карты платежной системы МИР эмитированной ПАО «Почта Банк», комиссия за оказание услуги составила 0 рублей.
Во-втором случае оплата услуги по договору производилась с помощью карты платежной системы МИР эмитированной сторонним Банком, комиссия за оказании услуги составила 39 рублей.
Не согласившись с указанными действиями банка по списанию комиссии за оказание аналогичной услуги истец обратился в ПАО «Почта Банк» с заявлением об обосновании различий в сборе комиссии.
В ответе от 08.05.2018 банк сообщил, что он вправе устанавливать размер вознаграждения за предоставление услуг по проведению платежей в соответствии с действующими тарифами.
Не согласившись с действиями банка истец обратился в суд с иском, в котором просил признать действия ПАО «ПОЧТА Банк» по установлению различной цены в отношении одного вида услуги в зависимости от способа их оплаты по средствам применяемых форм безналичных расчетов (зависимость цены услуги от вида банковской карты) незаконными и противоречащими положению ст. 16.1 закона о защите прав потребителей; взыскать с ПАО «Почта Банк» уплаченную, в качестве комиссии по второму договору, сумму в размере 39 рублей; взыскать с ПАО «Почта Банк» компенсацию морального вреда в размере 35 000 рублей.
Истец в судебном заседании исковые требования поддержал.
Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещался надлежащим образом, направил в суд возражения, в которых в удовлетворении иска просил отказать. Пояснил, что истцом на сайте ГИС ЖКХ заключен договор с банком на оказание услуги по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. В обосновании позиции указал, что условия совершения оплаты услуг ЖКХ на сайте ГИС ЖКХ являются офертой банка заключить данный договор. Истец предоставив распоряжение в банк принял условия оферты. Дополнительно пояснив, что при заключении договора истец был ознакомлен с условиями предоставления услуг. Просил рассмотреть дело в свое отсутствие.
Суд, заслушав истца, исследовав материалы дела, приходит к следующему.
В соответствии со ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.
Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения права клиента распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению ( п. 3 ст. 845 ГК РФ).
В случаях, предусмотренных договором банковского счета, клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете (ст. 841 ГК РФ).
В соответствии с. п. 3.2 условий совершения оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства на сайте ГИС ЖКХ за предоставление услуги банк взимает с клиента комиссию в соответствии с тарифами, действующими на дату оказания услуги.
Комиссия за оказание услуги рассчитывается в соответствии с тарифами и списывается в соответствии с распоряжением с карты в дату списания с карты суммы перевода. Сведения об уплачиваемой комиссии включаются в общую сумму авторизации (п. 3.3. условий).
В приложении № 1 содержатся тарифы на совершение переводов денежных средств в целях оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства на сайте ГИС ЖКХ. Согласно п. 2.1 тарифов комиссия за предоставление услуги по переводу денежных средств для оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства по предоплаченным виртуальным картам «Виртуальный мир» эмитированным ПАО «Почта Банк» составляет 0% от суммы перевода, а по банковским картам, эмитированным сторонними банками и банковскими картам, эмитированным ПАО «Почта Банк», за исключением предоплаченных виртуальных карт «Виртуальный мир» - 1,1% от суммы перевода, но не менее 39 рублей.
Истец с указанными условиями, ознакомлен.
При производстве оплаты истец имел возможность отказаться от исполнения договора по оплате жилищно-коммунальных услуг, поскольку информация о взимании комиссии отражалась на странице оплаты.
На основании изложенного, суд не находит оснований для удовлетворения требований о признании действий ПАО «ПОЧТА Банк» по установлению различной цены в отношении одного вида услуги в зависимости от способа их оплаты по средствам применяемых форм безналичных расчетов (зависимость цены услуги от вида банковской карты) незаконными.
Суд не находит основания для удовлетворения требования о взыскании с ПАО «Почта Банк» уплаченной комиссии в размере 39 рублей, поскольку данная комиссия предусмотрена условиями совершения оплаты коммунальных услуг и тарифами банка.
Ввиду отказа истцу в удовлетворении основной части исковых требований, оснований для компенсации морального вреда у суда не имеется.
Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд
решил:
в удовлетворении исковых требований …………………… к ПАО «Почта Банк» о защите прав потребителей отказать в полном объеме
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в …………………… областной суд через …………………… городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Судья X
Как вы можете увидеть судья в своём решении считает что если я как гражданин могу отказаться от заключения договора то это автоматически делает его положения законными
Что есть глупость вышей степени
Мало того судья не учла мои замечания что договор на портале ГИС ЖКХ имеет статус публичной офферты и направлен негограниченному кругу лиц
Таким образом факт возможности отказа от заключения договора никак не влияет на законнность или не законность его положений
Мало того - судя по логике судьи судя по всему если бы в договоре было прописано что подписавший его становиться рабом Почта банка то такой пункт судья судя по всему тоже признала бы законным
В своём решении судья так же не пояснила как разная комиссия за оказание одной и той же услуги не противоречит ЗоЗПП?
Естестественно я буду подавать аппеляцию на это на мой взгляд глупое и противоречащее ЗоЗПП и ГК решение
Комментарии 54
Не совсем так..
Точнее, совсем не так.
Суд исходит из того, что клиент согласился со всеми предложенными/заявленными условиями (тарифы в том числе) и уведомлен о комиссии до совершения операции. Клиент имеет возможность самостоятельно выбрать способ оплаты (виртуальная карта либо карта стороннего банка и тп) и соответствующую ему комиссию.
Способы оплаты различные - услуга банка различная по существу ее исполнения, комиссия банка тож будет различная. Вполне логично.
Клиент волен самостоятельно выбрать способ оплаты - то есть вариант исполнения услуги, от этого зависит взимаемая банком комиссия.
Для сравнения...
Можно отправить посылку авиа, а можно простой бандеролью (можно в ГИС ЖКХ оплатить виртуальной/ картой стороннего банка...). Результат - доставка посылки адресату (оплата в ГИС ЖКХ) одинаковый, а стоимость услуги различная. Ибо доставка (оплата) реализована технически (по существу) - различными способами, по самостоятельному выбору клиента.
То есть иск был изначально составлен по неверному толкованию обстоятельств события. Ошибка в том, что в иске само основание ошибочно - услуга оплаты картой стороннего банка/банка-эмитента не должна быть приравнена к услуге оплаты предоплаченной виртуальной картой.
Способы оплаты различные - услуга банка различная по существу ее исполнения, комиссия банка тож будет различная. Вполне логично.
Клиент волен самостоятельно выбрать способ оплаты - то есть вариант исполнения услуги, от этого зависит взимаемая банком комиссия.
Вы бы сначала документы почитали что доступны на сайте Почтабанка
Для сравнения...
Можно отправить посылку авиа, а можно простой бандеролью (можно в ГИС ЖКХ оплатить виртуальной/ картой стороннего банка...). Результат - доставка посылки адресату (оплата в ГИС ЖКХ) одинаковый, а стоимость услуги различная. Ибо доставка (оплата) реализована технически (по существу) - различными способами, по самостоятельному выбору клиента.
Способ идентичен
Ибо эквайринг карт универсален и не зависит от типа пластика
То есть иск был изначально составлен по неверному толкованию обстоятельств события. Ошибка в том, что в иске само основание ошибочно - услуга оплаты картой стороннего банка/банка-эмитента не должна быть приравнена к услуге оплаты предоплаченной виртуальной картой.
Должна . Ибо читайте тариф
Там всё четко прописана
Услуга одна и та же вне зависимости от вида пластика используемого для оплаты
Иначе принимая вашу логику продуктовые магазины тоже могут установить столько цен на товар сколько существует карт на свете
Типа оплата картами Райффайзен банка цена 102 рубля,Тинькофф 103, Постабанка 101 и так далее
Это бред от слова совсем
Ибо эквайринг карт универсален и не зависит от типа пластика
Ошибаетесь.
Для начала нужно определиться - какой банк в Вашем случае является эквайрером и какой - эмитентом.
Условия/способ оплаты/перевода денежных средств различными картами (предоплаченными виртуальными, картами стороннего банка и тп) различны технически и финансово (как и различные способы транспортировки посылки)...
Клиент может самостоятельно их выбрать в соответствии с заранее заявленными тарифами банка (в случае посылки по тарифам почты или транспортной компании).
Там всё четко прописана
Заблуждаетесь.
В суде установлено иное....
Истец с указанными условиями, ознакомлен.
Иначе принимая вашу логику продуктовые магазины тоже могут установить столько цен на товар сколько существует карт на свете
Нет.
Услуга перевода денежных средств для оплаты поставщику услуг ЖКХ различна в зависимости от источника оплаты (см. тариф вышеизложенный в решении суда).
Пример с покупкой товара в магазине неудачен/неверен в принципе, тк в Вашем случае Вы покупаете не товары в магазине, а финансовую услугу банка по переводу денег... от Вас к Вашему поставщику услуг ЖКХ.
Издержки банка (в виде платы в карман МПС VISA, MC или МИР, за переводы через ЦБ РФ - в его карман) различны при технически различных способах перевода, поэтому такие различные комиссии/цены в тарифах.
Ибо эквайринг карт универсален и не зависит от типа пластика
Ошибаетесь.
Для начала нужно определиться - какой банк в Вашем случае является эквайрером и какой - эмитентом.
Условия/способ оплаты/перевода денежных средств различными картами (предоплаченными виртуальными, картами стороннего банка и тп) различны технически и финансово (как и различные способы транспортировки посылки)...
Клиент может самостоятельно их выбрать в соответствии с заранее заявленными тарифами банка (в случае посылки по тарифам почты или транспортной компании).
Это не важно в моём случае
Ибо ЗоЗПП четко говорит
Одна услуга - одна цена вне зависимости от средства платежа
По договорам публично оферты только так и никак иначе
Это есть Закон
Тарифы банка не имеют права противоречить закону
Заблуждаетесь.
В суде установлено иное....
Истец с указанными условиями, ознакомлен.
Ахахахаха
Сейчас помру от смеха
Конечно ознакомлен ибо я эти документы первый суду и предоставил
Уважаемый типа знаток юрисприденции зайдите на сайт Почтабанка и почитайте документы
Там в том и противоречие с ЗоЗПП что за одну и ту же услугу комиссия разная при использовании разных средств платежа, а это противозаконно ибо нарушает требование ЗоЗПП
Нет.
Услуга перевода денежных средств для оплаты поставщику услуг ЖКХ различна в зависимости от источника оплаты (см. тариф вышеизложенный в решении суда).
И? Услуга то одна а комиссия разная и это как раз нарушение положений ЗоЗПП
Поймите наконец что не только тариф в РФ существует
Пример с покупкой товара в магазине неудачен/неверен в принципе, тк в Вашем случае Вы покупаете не товары в магазине, а финансовую услугу банка по переводу денег... от Вас к Вашему поставщику услуг ЖКХ.
А какая разница ? Услуга она хоть перевод денег хоть стрижка в парикмахерской всё подчиняется ЗоЗПП ибо это услуга и договор публичной офферты
Издержки банка (в виде платы в карман МПС VISA, MC или МИР, за переводы через ЦБ РФ - в его карман) различны при технически различных способах перевода, поэтому такие различные комиссии/цены в тарифах.
Вот пусть они их и предоставят
А ПАО Почтабанк даже не удосужился номер договора предоставить с ФГУП Почта России по которому он вообще на сайте ГИС ЖКХ присутствует
Финансовая услуга по переводу денег от Вас Вашему поставщику, оказываемая Вам банком, может быть различная по ее стоимости для клиента, в зависимости от параметров/способов ее исполнения.
Вполне законно банк устанавливает за различную по исполнению услугу различную оплату (комиссию).
Клиент волен!!! выбрать любой удобный ему способ перевода - бесплатно или за деньги.
Вполне законно Вам светит проигрыш в любой судебной инстанции, включая ВС.
PS ждем-сс ...
Ошибка в том, что низззяяя приравнивать технически/финансово разные операции перевода....
Операция - ОДНА!!! И баста
Когда уже вы Камо прочтёте таки тариф а не будете свои выдумки постить
Вам цитата из тарифа нужна ?
Финансовая услуга по переводу денег от Вас Вашему поставщику, оказываемая Вам банком, может быть различная по ее стоимости для клиента, в зависимости от параметров/способов ее исполнения.
Вполне законно банк устанавливает за различную по исполнению услугу различную оплату (комиссию).
Клиент волен!!! выбрать любой удобный ему способ перевода - бесплатно или за деньги.
Вполне законно Вам светит проигрыш в любой судебной инстанции, включая ВС.
PS ждем-сс ...
Вы законы читали ?
Тогда и покупку бананов в Магните по картам Сбера и по карте Тинькофф или Росгостраха можно считать разными операциями
Ибо эквайринг то от СБера стоит и операции де факто разные
Вы свой бред вообще читали ?
Как УСЛУГА по оплате коммунальных начислений может отличаться в зависимости от средства платежа на ПУБЛИЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ САЙТЕ в зависимости от используемого для оплаты пластика?
Замените услугу по оплате начислений ЖКХ на товар и сайт на тот же Мвидео и получится что и Мвидео будет враве установить комиссию за оплату товара онлайн картами не того банка ?
Вполне законно Вам светит проигрыш в любой судебной инстанции, включая ВС.
PS ждем-сс ...
Жди дальше. Закон сначала почитай ЗоЗПП и ГК о публичной офферте . Доморощенные юристы тоже мне
п. 4 ст. 16.1 трактует запрет на различие цены на один товар/услугу при оплате налом/безналом.... и все.
Вы сравниваете две различные операции безналичного перевода денег от Вас => Вашему поставщику.
Одна операция - бесплатна (перевод с предоплаченной виртуальной карты), вторая - платная (с карты стороннего банка и тп). Ибо эти две услуги безналичного перевода различны...
Ваш пример неверен, тк бананы (допустим) одинаковые по цене и качеству, а вот перевод от Вас Вашему поставщику с предоплаченной виртуальной карты и с карты стороннего банка и тп. - различные услуги различного качества и различной стоимости....
Аналогично, можно сравнить переводы с кредитки и с дебетовой карты, переводы через Золотую корону и Контакт, межбанк и с2с.... Все указанное имеет различия.
Если Вам нужно еще раз убедиться в Вашей неправоте (одного проигранного суда было недостаточно) - судебная система поможет Вам в этом.