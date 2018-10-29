Копия обезличенной апелляционной жалобы в Областной суд

Апелляционная жалоба на решение ……………… городского суда
11 сентября ……………….. городским судом было вынесено решение по гражданскому делу по иску ………………………….. к Публичному акционерному обществу «Почта Банк» о нарушении прав потребителя в части статьи 16.1 ЗоЗПП (Окончательное мотивированное решение изготовлено 14 сентября 2018).
28 мая 2018 года вступил в договорные отношения с ПАО «Почта Банк» на оказание услуг по переводу денежных средств, в счёт оплаты услуг ЖКХ на портале ГИС ЖКХ. В рамках заключенных договоров ПАО «Почта Банк» взымал разную комиссию за оказание одной и той же услуги.
На основании статьи 16.1 ЗоЗПП я обратился в ……………….. городской суд для защиты прав потребителя так как считаю, что своими действиями ПАО Почта банк нарушает мои права потребителя.
Решением суда в удовлетворении исковых требований было отказано.
Считаю, что судьёй ……………….. было принято решение, противоречащее действующему законодательству ввиду того что судья не учла в моих доводах множество фактов, которые были сообщены судье в рамках судебного заседания.
1. Так в своём решении судья пишет
В соответствии со ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.
Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения права клиента распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению ( п. 3 ст. 845 ГК РФ).
В случаях, предусмотренных договором банковского счета, клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете (ст. 841 ГК РФ).
Не совсем понятно каким образом данные положения относятся к сути дела так как при оплате коммунальных услуг через портал ГИС ЖКХ клиент вообще не заключает договор с ПАО Почта банк на открытие расчётного счёта.
При оплате картами сторонних банков клиент вообще может не иметь счетов в ПАО «Почта Банк».
При оплате же с Виртуальной карты МИР клиента так же не заключает договор на открытие банковского счёта с ПАО Почта банк так как карта является Предоплаченной и не имеет выделенного счёта
Как видим судья даже не учла тот факт, что Предоплаченные карты не имеют счетов.
2. Далее судья пишет
В соответствии с. п. 3.2 условий совершения оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства на сайте ГИС ЖКХ за предоставление услуги банк взимает с клиента комиссию в соответствии с тарифами, действующими на дату оказания услуги.
…..
……….. комиссия за предоставление услуги по переводу денежных средств для оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства по предоплаченным виртуальным картам «Виртуальный мир» эмитированным ПАО «Почта Банк» составляет 0% от суммы перевода, а по банковским картам, эмитированным сторонними банками и банковскими картам, эмитированным ПАО «Почта Банк», за исключением предоплаченных виртуальных карт «Виртуальный мир» - 1,1% от суммы перевода, но не менее 39 рублей.
Истец с указанными условиями, ознакомлен.
При производстве оплаты истец имел возможность отказаться от исполнения договора по оплате жилищно-коммунальных услуг, поскольку информация о взимании комиссии отражалась на странице оплаты.
На основании изложенного, суд не находит оснований для удовлетворения требований о признании действий ПАО «ПОЧТА Банк» по установлению различной цены в отношении одного вида услуги в зависимости от способа их оплаты по средствам применяемых форм безналичных расчетов (зависимость цены услуги от вида банковской карты) незаконными.
Как видим из данного текста судья почему-то решила, что если Потребитель вправе отказаться от заключения договора, то это автоматически делает любые положения такого договора не противоречащими закону. Аналогичной точки зрения придерживается и ответчик.
Мало того с точки зрения судьи, если потребитель НЕ отказался от заключения такого договора он не имеет права требовать восстановления своих прав, предоставленных ему статьёй 16.1 ЗоЗПП что является полнейшим нарушением логики.
Но судья так и не пояснила в своём решении, как отказ от акцептирования публичной оферты или согласие на акцепт данной публичной оферты, влияет на то, противоречат или нет положения данной оферты действующим законам Российской федерации
Хочу так же заметить, что судья ……………….. в своём решении так прямо и не ответила на главный вопрос иска
- противоречит или нет разная комиссия при оплате разными картами за оказание одной и той же услуги положению пункта 4 статьи 16.1 ЗоЗПП.
В ходе судебного процесса я акцентировал внимание что портал ГИС ЖКХ является не частной инициативой, а его создание регламентировано 21.07.2014 N 209-ФЗ. Согласно данного ФЗ – все организации в сфере ЖКХ обязаны передавать туда свои платежные реквизиты, а также в скором времени будут обязаны передавать на данный портал все данные по начисления для физических лиц.
То есть портал ГИС ЖКХ имеет значение главного федерального портала в сборе, обработке и систематизации информации в сфере ЖКХ для всей Российской федерации.
Хочу заметить, что согласно Распоряжения Правительства РФ от 28 февраля 2018 г. N 329-р Об определении ФГУП "Почта России" оператором государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, ФГУП "Почта России" была определена оператором портала ГИС ЖКХ.
При этом согласно открытой отчетности ПАО «Почта Банк» список аффилированных лиц содержит Общество с ограниченной ответственностью «Почтовые финансы», которые владеют 49,999988% акций ПАО «Почта Банк». В свою очередь согласно открытой информации учредителем ООО «Почтовые финансы» является ФГУП "Почта России" которой принадлежит 100 % данной компании
Таким образом видно, что ФГУП "Почта России" является бенефициарным владельцем ПАО «Почта Банк» через с ООО «Почтовые финансы» и напрямую заинтересована в увеличении прибыли ПАО «Почта Банк».
Выбор ПАО «Почта Банк» в качестве банка-эквайера портала ГИС ЖХК был сделан оператором портала ФГУП "Почта России" без проведения конкурса среди кредитных организаций Российской федерации в нарушение Федерального законодательства о закупках.
Данная информация так же была доведена до судьи в ходе судебного процесса.
Согласно ответа службы поддержки ГИС ЖКХ (копия во вложении)
Функциональные возможности системы должны обеспечивать внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с использованием системы (извлечение из подпункта 3 пункта 2 Функциональных требований к государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утвержденных совместным приказом Минкомсвязи России и Минстроя России от 23.03.2015 N 85/200/пр, подпункта "д" пункта 11 Требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства, в том числе требований к ее архитектуре, утвержденных совместным приказом Минкомсвязи России и Минстроя России от 23.03.2015 N 87/202/пр).
ПАО "Почта Банк" обеспечивает возможность безналичной оплаты жилищно-коммунальных услуг на официальном сайте ГИС ЖКХ в соответствии с имеющимися между ним и ФГУП "Почта России" договорными отношениями. По условиям договора между ПАО "Почта Банк" и ФГУП "Почта России" стороны обеспечивают конфиденциальность и защиту информации, полученной в соответствии с договором, при этом разглашение информации и использование ее в иных целях, чем требуется для решения задач, возложенных на стороны нормативными правовыми актами Российской Федерации, влекут ответственность, предусмотренную законодательством. При этом ПАО "Почта Банк" удовлетворяет требованиям Оператора ГИС ЖКХ, связанным с обеспечением бесперебойности технического функционирования платежной инфраструктуры ГИС ЖКХ, а также прозрачности и своевременности проведения расчетов с поставщиками услуг в соответствии с действующим законодательством РФ
Таким образом Государственное унитарное предприятие отказывается предоставить информацию на каком именно основании они выбрали в качестве банка партнера – банк бенефициарным владельцем которого является оператор портала ГИС ЖКХ и почему не было проведено конкурса по выбору банка партнёра
Так же хочу отметить тот факт что оператор ГИС ЖКХ – ФГУП Почта России без объяснения причин отменила закупку ЗАКУПКА №0500400001217000628 информация о которой размещена по адресу - http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0500400001217000628.
Наименование объекта закупки - выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, создание связанного платежного функционала (платежной системы), а также оказание услуг по сопровождению их прикладного программного обеспечения
Таким образом судья не учла те факты что оператор ГИС ЖКХ выбрал аффилированной себе банк в качестве банка партнёра обслуживающего федеральный портал ГИС ЖКХ, при этом попутно отменив размещенную ранее конкурсную закупку для реализации данного платежного функционала.
Здесь усматривается нарушение федерального законодательства в сфере закупок и наличие коррупционных схем между оператором портала ГИС ЖКХ и ПАО Почта банк.
В последствии ПАО «Почта Банк» начал использовать личный кабинет пользователя портала ГИС ЖКХ как бесплатную рекламную площадку для продвижения своих продуктов. Так он рекламирует свои кредиты, кредитные карты и вклады. Во вложении скриншот личного кабинета ГИС ЖКХ где ПАО Почта банк
При нажатии на представленные в скриншоте иконки происхоит переход на интернет ресурсы ПАО «Почта Банк» с страницами для оформления следующих продуктов
Кредиты - https://my.pochtabank.ru/cash?utm_source=giszkh&utm_medium=banner&utm_campaign=Pochta@Cash
Кредитные карты - https://my.pochtabank.ru/card?utm_source=giszkh&utm_medium=banner&utm_campaign=Pochta@Card
Вклады - https://www.pochtabank.ru/service/deposits/capital?utm_source=giszkh&utm_medium=banner&utm_campaign=Pochta@Depo
Таким образом в результате данной коррупционной схемы по отмене ранее запланированного конкурса ПАО «Почта Банк» получил бесплатную рекламную площадку с потенциальной аудиторией в размере всего населения Российской федерации.
Как я уже писал выше 28 мая 2018 года я заключил два договора с ПАО «Почта Банк» на оказание услуг по переводу денежных средств, в счёт оплаты услуг ЖКХ. Данные договоры по оказания услуг по переводу денежных средств, были заключены в рамках платежей, осуществленных на портале Государственной информационная система жилищно-коммунального хозяйства (далее ГИС ЖКХ). Адрес портала - https://dom.gosuslugi.ru.
Оба договора на оказание услуг по переводу денежных средств, идентичны по сумме перевода, равной 10 рублям, а также по реквизитам получателя платежа.
В случае первого договора оплата услуги была произведена с помощью Виртуальной Предоплаченной карты платежной системы МИР эмитированной ПАО «Почта Банк». Бин карты - 220077
В случае второго договора оплата услуги была произведена с помочью карты платежной системы МИР эмитированной сторонней кредитной организацией. Бин карты - 220071
Автоматизированная банковская система ПАО «Почта Банк» сформировала два платежных документа с идентичной суммой перевода, но с различной суммой комиссии, и соответственно с различной конечной стоимостью услуги для потребителя
Так в рамках первого договора комиссия составила – 0 рублей, и общая сумма оплаты по оказанию Услуги составила – 10 рублей. Скриншот формирование указанной стоимости по виртуальной карте ПАО «Почта Банк» и платежный документ находятся в приложении.
В рамках второго договора комиссия составила – 39 рублей, и общая сумма оплаты по оказанию идентичной Услуги составила – 49 рублей. Скриншот формирование указанной стоимости по карте, эмитированной сторонней кредитной организацией и платежный документ находятся в приложении.
Ранее я задавал вопрос ПАО «Почта Банк» о законности данной комиссии в свете Закона о Защите прав потребителей. Копия текста находится во вложении
На данное обращение мне был предоставлен ответ следующего содержания
Уважаемый Дмитрий Сергеевич В ответ на Ваше обращение №884347, направляем Вам ответ на обращение №865834 ПАО Почта Банк был выбран банком-эквайером по проведению платежей на портале ГИС ЖКХ, так как Почта Банк совместно с Почтой России реализовал сервис по приему платежей с использованием банковских карт на портале ГИС ЖКХ. Тарифы разработаны и согласованы руководством Банка и Почты России. Банк вправе самостоятельно устанавливать размер вознаграждения (в соответствии с Законодательством РФ) за предоставления своих услуг по проведению платежей. В соответствии с правилами оказания услуги, плательщик-физическое лицо дает банку распоряжение на перевод денежных средств с имеющегося у плательщика средства платежа (банковской карты, выпущенной любым банком), и банк осуществляет перевод в срок, установленный п.5 ст.5 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ О национальной платежной системе. Наличие такого сервиса от Почта Банка совершенно не означает, что клиент лишен права оплатить свои коммунальные платежи любым другим способом или с использованием услуг других банков. Дополнительно сообщаем, что МСС-код операции устанавливается платежной системой, а не лично Банком. Приносим свои извинения за возможные неудобства.
Копия ответа находится во вложении.
Хочу отметить, что денежные средства, находящиеся на виртуальных Предоплаченных картах МИР ПАО «Почта Банк» не застрахованы Агентством по страхованию вкладов.
Как было выше указано в ответе ПАО «Почта Банк» ссылается на свои тарифы, размещенные на своём официальном сайте.
Согласно Приложение №1 к Приказу от 16.02.2018 №18-0092 - УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА САЙТЕ ГИС ЖКХ (РЕДАКЦИЯ 2) (Копия есть во вложении) следует, что
Карта – банковская карта Платежной системы, выпущенная Банком-эмитентом Клиенту
Услуга – действия Банка, обеспечивающие возможность совершения Клиентом Перевода с использованием реквизитов Карты, осуществляемые Банком по Распоряжению Клиента в порядке и в соответствии условиями, установленными Договором. Под действиями Банка понимается прием от Клиента Распоряжения, осуществление взаимодействия со сторонними кредитными организациями и ПС в том числе, когда Банк является посредником при Переводе с использованием реквизитов Карты, эмитированной сторонней кредитной организацией, перевод денежных средств Клиента в рамках применяемых форм безналичных расчетов и предоставление денежных средств Клиента Получателю.
Партнер Банка — Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», являющееся оператором ГИС ЖКХ и предоставляющее Клиенту возможность через специализированный раздел на Сайте ГИС ЖКХ обратиться в Банк, заключить с Банком Договор и воспользоваться Услугой.
Платежная система (ПС) – платежная система «Виза» (ООО «Платежная система «Виза»), «МастерКард» (ООО «МастерКард») или «Мир» (АО «НСПК»).
Согласно Приложения № 1 к Приказу от 20.03.2018 № 18-0141 Тарифы на совершение переводов денежных средств в целях оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства на сайте ГИС ЖКХ (Копия есть во вложении) указанно,
Комиссия за предоставление услуги по переводу денежных средств для оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства:
2.1 - по предоплаченным виртуальным картам «виртуальный мир»,
эмитированным ПАО «Почта Банк» - 0% от суммы перевода
2.2- по банковским картам, эмитированным сторонними банками и банковским
картам, эмитированным ПАО «Почта Банк», за исключением предоплаченных
виртуальных карт «виртуальный мир» - 1,1% от суммы перевода, мин. 39 руб.
Как видим из документов ответчик взымает разную стоимость в виде комиссии за оказание одной и той же услуги по переводу денежных средств при оплате разными картами
При этом согласно статьи 16.1 Закона о Защите прав потребителей
Статья 16.1. Формы и порядок оплаты при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг)
4. При оплате товаров (работ, услуг) продавцу (исполнителю) запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные цены в зависимости от способа их оплаты посредством наличных расчетов или в рамках применяемых форм безналичных расчетов.
Согласно пункта 1 статьи 862 ГК Формы безналичных расчетов, а также согласно пункта 1.5 главы 1 Положения об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием" (утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П) (ред. от 14.01.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2005 N 6431) можно заключить что расчётные, кредитные и предоплаченные карты относятся к форме безналичных расчётов, а значит на них распространяется действие пункта 4 статьи 16.1 ЗоЗПП.
Таким образом ПАО «Почта Банк» устанавливает различные цены в отношении одного вида Услуг в зависимости от способа их оплаты в рамках применяемых форм безналичных расчётов, таким образом напрямую нарушая требование пункта 4 статьи 16.1 Закона о Защите прав потребителей.
Учитывая изложенные факты, в частности то что судья не пояснила как возможность отказа от акцептирования оферты влияет на законность положений самой оферты и прилагаемые доказательства, и положения статьи 16.1 ЗоЗПП
Прошу суд
1) Отменить решение судьи ……………….., принять по делу новое решение, которым исковые требования удовлетворить в полном объёме.
Перечень прилагаемых к заявлению документов
1. Копия апелляционной жалобы
2. Копия решения судьи ………………..
3. Копия искового заявления
4. Ответ поддержки ГИС ЖКХ о договоре между ФГУП Почта России и ПАО Почта банк - Обращение №465038.
5. Скриншот с рекламой ПАО Почта банк своих кредитов, кредитных карт и вкладов в личном кабинете пользователя портала ГИС ЖКХ (альбомная ориентация)
6. Извещение о совершении операции с использованием Виртуальной Карты ПАО Почта Банк
7. Извещение о совершении операции с использованием Карты эмитированной сторонней кредитной организацией
8. Скриншот стоимости услуги при совершении платежа с использованием Виртуальной Карты ПАО Почта Банк
9. Скриншот стоимости услуги при совершении платежа с использованием Карты эмитированной сторонней кредитной организацией
10. Копия Заявление о злоупотреблении Почта банком правом монопольного доступа к Государственному порталу ГИС ЖКХ
11. Ответ ПАО Почта Банк
12. Приложение №1 к Приказу от 16.02.2018 №18-0092 - Условия совершения оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства на сайте ГИС ЖКХ (редакция 2)
13. Приложение № 1 к Приказу от 20.03.2018 № 18-0141 Тарифы на совершение переводов денежных средств в целях оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства на сайте ГИС ЖКХ
На основании положений статей 3 ГПК, 35 ГПК, 132 ГПК, Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27 декабря 2016 г. № 251, Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. № 36, пункта 11 Постановления Пленума Верховного суда №57 от 26 декабря 2017 года руководствуясь аналогией права прошу суд направить копии данной апелляционной жалобы ответчику в электронном виде на адрес электронной почты - welcome@pochtabank.ru.
Так как данный адрес электронной почты указан на официальном сайте ПАО «Почта Банк» в разделе Контакты расположенном по адресу https://www.pochtabank.ru/support/callback
Надеюсь что после подачи данной апелляции всё таки увижу представителей Ответчика в зале судебного заседания для получения ответов на поставленные в данном апелляционном заявлении вопросы
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