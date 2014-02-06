Герман Греф расширяет "географию"

Цитата Герман Греф и мировые валюты

http://rbcdaily.ru/finance/562949990245062



Швейцарский франк, норвежская и шведская кроны, по мнению председателя правления Сбербанка РФ, являются самыми надежными мировыми валютами, считает председатель правления Сбербанка Герман Греф. При этом, подчеркнул он, россияне должны иметь накопления и в рублях.



«Это три страны, в которых сохранение валют с точки зрения их устойчивости, девальвации этих валют, разумности макроэкономической политики правительств, достаточности ресурсов по поддержанию устойчивости этих валют, являются доминирующими над всеми в мире», - передает ИТАР-ТАСС слова Грефа с форума. По его словам, самая высокая ликвидность у швейцарского франк — ежегодно примерно 80 млрд долл. Следующая группа - валюты Тайваня, Сингапура и Малайзии. «Сингапурский доллар является наиболее приоритетным в этой группе», - рекомендовал Греф.

В советские времена среди "валютчиков" всё, что не доллар США и не "бундесмарка", называли "географией".В "географию" недавно ударился руководитель самого важного банка современной России.--------------------------------------------------------------------------------Герман Оскарович лукавит либо, как принято выражаться в США, дабы не обидеть характеризуемого до размеров подсудности, не обладает базовыми познаниями. Одно из двух. Третьего не дано.Швейцарский франк - это такая валюта, эмитентом которой является Швейцарский национальный банк. И когда SNB видит, что его франк сильно дорог по отношению к валюте основного партнёра - ФРГ, - SNB делает следующее: выбрасывает свеженапечатанные франки (это то, чего не может делать, скажем, ЕЦБ в отношении своего евро) на рынок против евро и даёт франку навернуться вниз. Недавняя история с искусственной девальвацией SFr очень показательна. Поскольку, к примеру, франк, достигнувший уровня 40,27 рубля за франк, 13 августа 2011 резко подешевел к евро (и, соответственно, к рублю) в связи с тем, что SNB зафиксировал курс франка на уровне 1.2 франка за евро (накануне вечером было 1.04067 франка за евро). Единовременная девальвация франка к евро составила 14 процентов. Те, кто держал деньги во франках, соответственно, недосчитались этих четырнадцати процентов в одно мгновение - что к рублю, что к евро.Шведская крона - это такая валюта, эмитентом которой является Шведский риксбанк. И когда SRB не нравится курс егойной кроны к евро, SRB делает то же самое, что делает SNB в отношении своего франка. SRB печатает кроны и раздаёт их своим коммерческим банкам под 0.01% годовых. Эти банки, ессно, не будучи дураками, покупают евро и отправляют их работать на рынки Прибалтики, Германии и Финляндии. Ну, и часть всё же достаётся шведской экономике.И тогда шведская крона вместо, к примеру, 7.75 кроны за евро принимается стоить 10.20 кроны за евро. И, конечно же, дешевеет к рублю.Норвежская крона - это такая валюта, которая ведёт себя менее игриво, чем шведская крона, но куда более волатильно, нежели крона датская, которая зафиксирована к евро на отметке 7.4500 DKK/EUR.Но если норвежская крона 23.06.2012 была 7.4840 кроны за евро, то сегодня 8.3823 кроны за евро.Скажите, имеет ли смысл (при наличии в природе такого предмета инвестиции как валюта евро) вкладываться в валюты, которые периодически капитально дешевеют к евро, но при этом "не ходят" в вашей стране (попробуйте найти ещё обменник, где б их меняли)?Я ещё как-то понимаю привычку складывать рубли (всё-таки в них зарплата и в них же квартплата, в них пенсия, и в них же водка с селёдкой и проездной на метро), но, божья благодать, какой смысл приобрести шведские кроны, норвежские кроны, швейцарские франки, а потом наблюдать, как каждая из них подешевела к евро? У нас для подобных экспериментов есть наши родные рубли, можно наблюдать, как они дешевеют к евро, зачем нам кроны с франками на этот случай?Герман Оскарович, не долбите публике мозги, она и так устала от макроэкономики Улюкаева и микрополитики Эльвиры Сахипзадовны.И вот что ещё. Начните котировать в своём Сбербанке России малайзийский рингитт, раз вы его упоминаете в своих умозашибительных речах. Бабки по лавочкам вокруг подъездов уже, наверно, обсуждают.