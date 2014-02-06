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Герман Греф расширяет "географию"

06.02.2014 19:15 3 740 просмотров
В советские времена среди "валютчиков" всё, что не доллар США и не "бундесмарка", называли "географией".

В "географию" недавно ударился руководитель самого важного банка современной России.

Цитата
Герман Греф и мировые валюты
http://rbcdaily.ru/finance/562949990245062

Швейцарский франк, норвежская и шведская кроны, по мнению председателя правления Сбербанка РФ, являются самыми надежными мировыми валютами, считает председатель правления Сбербанка Герман Греф. При этом, подчеркнул он, россияне должны иметь накопления и в рублях.

«Это три страны, в которых сохранение валют с точки зрения их устойчивости, девальвации этих валют, разумности макроэкономической политики правительств, достаточности ресурсов по поддержанию устойчивости этих валют, являются доминирующими над всеми в мире», - передает ИТАР-ТАСС слова Грефа с форума. По его словам, самая высокая ликвидность у швейцарского франк — ежегодно примерно 80 млрд долл. Следующая группа - валюты Тайваня, Сингапура и Малайзии. «Сингапурский доллар является наиболее приоритетным в этой группе», - рекомендовал Греф.


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Герман Оскарович лукавит либо, как принято выражаться в США, дабы не обидеть характеризуемого до размеров подсудности, не обладает базовыми познаниями. Одно из двух. Третьего не дано.

Швейцарский франк - это такая валюта, эмитентом которой является Швейцарский национальный банк. И когда SNB видит, что его франк сильно дорог по отношению к валюте основного партнёра - ФРГ, - SNB делает следующее: выбрасывает свеженапечатанные франки (это то, чего не может делать, скажем, ЕЦБ в отношении своего евро) на рынок против евро и даёт франку навернуться вниз. Недавняя история с искусственной девальвацией SFr очень показательна. Поскольку, к примеру, франк, достигнувший уровня 40,27 рубля за франк, 13 августа 2011 резко подешевел к евро (и, соответственно, к рублю) в связи с тем, что SNB зафиксировал курс франка на уровне 1.2 франка за евро (накануне вечером было 1.04067 франка за евро). Единовременная девальвация франка к евро составила 14 процентов. Те, кто держал деньги во франках, соответственно, недосчитались этих четырнадцати процентов в одно мгновение - что к рублю, что к евро.

Шведская крона - это такая валюта, эмитентом которой является Шведский риксбанк. И когда SRB не нравится курс егойной кроны к евро, SRB делает то же самое, что делает SNB в отношении своего франка. SRB печатает кроны и раздаёт их своим коммерческим банкам под 0.01% годовых. Эти банки, ессно, не будучи дураками, покупают евро и отправляют их работать на рынки Прибалтики, Германии и Финляндии. Ну, и часть всё же достаётся шведской экономике.
И тогда шведская крона вместо, к примеру, 7.75 кроны за евро принимается стоить 10.20 кроны за евро. И, конечно же, дешевеет к рублю.

Норвежская крона - это такая валюта, которая ведёт себя менее игриво, чем шведская крона, но куда более волатильно, нежели крона датская, которая зафиксирована к евро на отметке 7.4500 DKK/EUR.

Но если норвежская крона 23.06.2012 была 7.4840 кроны за евро, то сегодня 8.3823 кроны за евро.

Скажите, имеет ли смысл (при наличии в природе такого предмета инвестиции как валюта евро) вкладываться в валюты, которые периодически капитально дешевеют к евро, но при этом "не ходят" в вашей стране (попробуйте найти ещё обменник, где б их меняли)?

Я ещё как-то понимаю привычку складывать рубли (всё-таки в них зарплата и в них же квартплата, в них пенсия, и в них же водка с селёдкой и проездной на метро), но, божья благодать, какой смысл приобрести шведские кроны, норвежские кроны, швейцарские франки, а потом наблюдать, как каждая из них подешевела к евро? У нас для подобных экспериментов есть наши родные рубли, можно наблюдать, как они дешевеют к евро, зачем нам кроны с франками на этот случай? smile:wall:

Герман Оскарович, не долбите публике мозги, она и так устала от макроэкономики Улюкаева и микрополитики Эльвиры Сахипзадовны.

И вот что ещё. Начните котировать в своём Сбербанке России малайзийский рингитт, раз вы его упоминаете в своих умозашибительных речах. Бабки по лавочкам вокруг подъездов уже, наверно, обсуждают.

Комментарии 3

Ольга Курочкина  (kha)
#
Вот если бы Греф перешёл от слов к делу и сделал в Сбербанке депозиты в швейцарских франках. Хотя бы с такими же процентами, как в евро. Я бы тогда тоже ударилась в географию. Тем более опыт уже есть. Был депозит в ОТП. И помню этот обвал 13 августа. У меня к тому времени только неснижаемый остаток на депозите оставался. Я, конечно, не по 40 всё продала, но тоже хорошо наварилась. smile:shuffle: Покупала от 29. Это была самая моя удачная инвестиция. smile:)
А так под подушкой держать все эти франки и кроны жаба душит. Я бы даже в ринггитах депозит открыла. Несмотря на ассоциации с ухо-горло-носом. smile:(
Anton Belikov
#
Я открывал депозиты в швейцарских франках и в фунтах стерлингов. В Мастер-банке. Чем кончилось, это хорошо известно. smile:D
Пока что в дебет счёта "операционные убытки" с кредитом счёта "резервы под обесценивание ликвидных вложений" приходится отнести все девятнадцать тысяч долларов.
Ольга Курочкина  (kha)
#
У меня в Мастер-банке плохо кончилось с долларами и евро. smile:(
Сейчас вот немножко усреднилась. smile:)
А в франках доходный счёт "Мастер-банк 20 лет" решила не открывать. Рассуждала точно как Вы. Что теперь когда SNB привязал его к евро, то достаточно иметь евро. Тем более процент чуть-чуть повыше.
Единственное - сейчас вот евро выросло и к рублю, и к доллару. А когда оно, наоборот, падает, то начинается: Евросоюз распадётся, евро исчезнет. Вроде и говоришь себе: это специально информационный фон создают, каждый раз одно и то же. А всё равно с франками и фунтами в этом отношении спокойнее. Ну и тем более с долларом. Но потом та же бодяга с долларом начинается. Ещё наш ЦБ, он за основной парой всё-таки следит. Предпринимает интервенции. А когда в 2011 году рос один франк, наш ЦБ этому росту не препятствовал. Это только Швейцарский НБ волнует.
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