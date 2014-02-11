Тенге и девальвация

Этот обзор я опубликовал пять лет назад. Не находите, что он не потерял свою актуальность?!4 февраля 2009 года в Казахстане случилась девальвация. Нежданно-негаданно. Нет, население, конечно, догадывалось, что если в соседней России доллар уже к 36 рублям, то и в Казахстане нечто подобное вполне прогнозируемо. Но в обменники побежали самые умные. Те, которые всегда готовятся к плохому.Руководитель казахстанского Нацбанка Марченко, который как и наш Геращенко, раз в пять лет возвращается в главном банке страны ко власти, взял на вооружение российский опыт.Ой, хочу знать, сколько продукции поставляет Казахстан за казахстанские тенге в Белоруссию, Украину, Великобританию, но больше всего волнуют меня Австралия, Канада, Норвегия и Бразилия. Эти четыре страны просто-таки обязаны держать смертельные запасы тенге в своих закромах для расчётов с Республикой Казахстан и её экспортёрами.Неужели Норвегия и Австралия вместе с Канадой и Бразилией являются отмеченными Нацбанком Казахстана т.н. "другими странами региона", с девальвацией нацвалют которых Нацбанк проводит своё сравнение? Может, Великобритания - регион? Еврозона?Можно, конечно, было померяться с Исландией, - там девальвация вовсе зашкалила. За последние несколько лет она вообще составила разы по отношению к евро, про доллар и говорить не приходится. Но причиной девальвации исландской кроны являются исландские хедж-фонды. Каковые заодно подорвали и британский фунт стерлингов.Какая уж тут конкуренция.Глупо, совершенно идиотски говорить о том, что вы вынуждены ходить с голой задницей по той причине, что сосед с утра чистых трусов не нашёл, и вы не хотите от него сильно отличаться.Причины девальвации в каждой стране свои собственные.В Бразилии - неудержимая внутренняя эмиссия нацвалюты.В России - бегство иностранных портфельных инвесторов.В Исландии - необеспеченность рисков, взятых на себя национальными хедж-фондами в фунтах стерлингов.В Великобритании - исландская болезнь (см. выше).В Украине - бюджетные проблемы.Везде общим является одно: отрицательное сальдо текущего счёта, e.g. превалирование импорта над экспортом.Поэтому участие России и Казахстана в девальвации нацвалют с этой точки зрения несколько странное, выбивающееся из общепринятых оснований, ведущих к ослаблению курса валюты.И Россия, и Казахстан решили, что им позарез нужно сохранить столь дорогие сердцу золотовалютные резервы, в управлении которыми в предыдущие десять лет они не показали ни талантов, ни умений. Хотя на самом деле ЗВР нужны именно для стабильности курса национальной валюты. Ни для чего другого они не нужны.И всё же не только в России и Казахстане многочисленные аналитики-предсказатели ратовали за резкую девальвацию валюты, но только в России и Казахстане сумели промывкой мозгов населению преподнести явный провал (каковым является падение курса национальной валюты вне обычных рамок их колебаний) как величайшее достижение, как неслыханное благо, как уникальную и ценнейшую терапию, панацею от всех болезней в экономике: "мы сделаем девальвацию, и - ух! заживём!"Про аналитиков и экспертов скажу отдельно и позже, пока что хотел бы дорисовать портреты монетарных властей: узкоспециальные и высоковалифицированные в этой специальности вруны.Казахстанские власти умудрились войти в затяжной виток вранья, из которого им уже никогда не выбраться.Товарищу Масимову меры протекционистской политики в виде таможенных пошлин и налогов на потребление, конечно же, неизвестны. Хотя я допускаю, что товарищ Масимов закончил, в отличие от меня, Гарвард, Оксфорд или Кембридж.Но я после подобных высказываний вряд ли бы пошёл по магазинам и обменным пунктам инспектировать потёмкинские деревни - не задрали ли цены и курс обмена. А премьер-министр пошёл.Объяснять "недопущением безработицы" девальвацию нацвалюты - ну даже российские и белорусские руководители не догадались.Я тщательно просмотрел баланс Банка России и баланс Национального банка Республики Казахстан.Если взять денежную массу М2 (меня не интересуют мультипликаторы коммерческих банков) да поделить её на ЗВР России, то курс доллара США, по которому Банк России мог бы вывести из обращения абсолютно все рубли в экономике, равнялся в начале ноября 29.66 рубля за доллар. Нынешние 36 обозначают то, что Банку России дана команда печатать ничем не обеспеченные рубли. Именно ими будет страна расплачиваться с бюджетниками и пенсионерами.Денежная масса М2 Казахстана ещё пару лет назад "кричала" о том, что курс тенге завышен как минимум втрое. Что говорит одно: кому-то было выгодно импортировать всё подряд, какие-то лоббисты накачивали экономику дешёвыми иностранными ресурсами. Пришёл час расплаты.В мире есть только одна страна, которая может позволить себе безнаказанно печатать ничем не обеспеченные деньги и вбухивать их в налично-денежный и безналичный обороты. Это Соединённые Штаты. Сколько ни пусти долларов, всем им найдётся применение.Что бы ни говорили великие политики, к которым я питаю высочайшее уважение и доверие, мир остаётся однополярным...Я не знаю, кто такой "аким" и что это слово обозначает, - наверно, это какой-то имам, шахиншах или бай, - кто они там у них, но, видимо, человек наделён полномочиями комментировать "ситуацию вокруг".Я не могу комментировать "ситуацию вокруг", я могу только откомментировать саму девальвацию. При чём тут "дефолт", я не понимаю. Видимо, вся связь в том, что оба слова на "де" начинаются. И комментарии льются как из рога изобилия сами собой, by default.Совет умный и опоздавший. Умный для населения, но сильно поздно. Менять надо было до девальвации, а не после.Совет глупый и своевременный. Глупый для государства, потому что если все поменяют деньги на доллары, то зачем тогда девальвация? Своевременный - да, для государства. Менять надо сегодня, чтоб принести государству как можно больше тенге за один доллар, ведь вчера их надо было бы отдать на 25% меньше.Девальвация - это способ одновременно обобрать всех. Тех, кто на бюджетной игле, тех, кто хранил деньги в нацвалюте, тех, кто не успел обменять на доллары. Это способ надуть население в пользу экспортёров. Они, эти экспортёры, не умея организовать свои финансовые потоки, наняв финансовых директоров по 600,000 долларов США в год, имели непозволительную роскошь в расходах, а теперь они будут платить гроши своим работникам, чтоб суметь продолжать экспортировать с прибылью для себя.А можно ли вообще обойтись без девальвации? Да. Успешный опыт Эстонии, Латвии, Литвы и Болгарии - тому подтверждение.А что же казахстанцы?Сегодня на дворе февраль 2014 года, а события всё те же. Действующие лица немного поменялись, но главное действующее лицо осталось - пожизненный президент Нурсултан Абишевич. Я вас могу заверить, что приближённые к особе лица знали о предстоящей сегодня девальвации заранее и обзавелись иностранной валютой по курсу 150 тенге за доллар ещё вчера.Ходить с голой задницей положено мартышке. А те, кто в мехах, они всегда в мехах ходят, - и лисица, и песец, и куница, и ондатра. Правда, мартышек в данной истории оказалось больше. Главное, чтоб им достался в итоге дежурный банан.