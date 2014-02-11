Тенге и девальвация

Этот обзор я опубликовал пять лет назад. Не находите, что он не потерял свою актуальность?!
4 февраля 2009 года в Казахстане случилась девальвация. Нежданно-негаданно. Нет, население, конечно, догадывалось, что если в соседней России доллар уже к 36 рублям, то и в Казахстане нечто подобное вполне прогнозируемо. Но в обменники побежали самые умные. Те, которые всегда готовятся к плохому.
Руководитель казахстанского Нацбанка Марченко, который как и наш Геращенко, раз в пять лет возвращается в главном банке страны ко власти, взял на вооружение российский опыт.
Девальвация казахстанского тенге вызвана девальвацией национальных валют в странах-торговых партнерах Казахстана. Для примера: за период с начала 2008 года по январь 2009 года девальвация национальных валют к доллару США составила в России 44%, в Беларуси – 28%, на Украине – 53%, в Великобритании – 38%, Еврозоне – 13%, в Норвегии – 28%, в Бразилии – 31%, Австралии – 27%, в Канаде – 26%. В результате за 11 месяцев 2008 года укрепление реального эффективного обменного курса тенге по отношению к валютам стран-торговых партнеров составило 13%, а с учетом предварительных данных января 2009 года – 16%. С 2000 года укрепление реального курса тенге составило 30%.
Ой, хочу знать, сколько продукции поставляет Казахстан за казахстанские тенге в Белоруссию, Украину, Великобританию, но больше всего волнуют меня Австралия, Канада, Норвегия и Бразилия. Эти четыре страны просто-таки обязаны держать смертельные запасы тенге в своих закромах для расчётов с Республикой Казахстан и её экспортёрами.
"Для обеспечения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей необходима соответствующая корректировка обменного курса. Опыт Казахстана 1998 года и начала 1999 года, а также других стран, столкнувшихся с ухудшением конкурентоспособности, свидетельствует о неэффективности других мер поддержки товаропроизводителей, кроме девальвации национальной валюты. Уровень одномоментной девальвации тенге не превысит 23% к текущему уровню, что ниже среднего уровня девальвации национальных валют в других странах региона. С одной стороны, это позволит восстановить конкурентоспособность, с другой - послужит дополнительным фактором, ограничивающим дальнейшее ослабление курса тенге", - отмечает Нацбанк Казахстана.
Неужели Норвегия и Австралия вместе с Канадой и Бразилией являются отмеченными Нацбанком Казахстана т.н. "другими странами региона", с девальвацией нацвалют которых Нацбанк проводит своё сравнение? Может, Великобритания - регион? Еврозона?
Можно, конечно, было померяться с Исландией, - там девальвация вовсе зашкалила. За последние несколько лет она вообще составила разы по отношению к евро, про доллар и говорить не приходится. Но причиной девальвации исландской кроны являются исландские хедж-фонды. Каковые заодно подорвали и британский фунт стерлингов.
Какая уж тут конкуренция.
Глупо, совершенно идиотски говорить о том, что вы вынуждены ходить с голой задницей по той причине, что сосед с утра чистых трусов не нашёл, и вы не хотите от него сильно отличаться.
Причины девальвации в каждой стране свои собственные.
В Бразилии - неудержимая внутренняя эмиссия нацвалюты.
В России - бегство иностранных портфельных инвесторов.
В Исландии - необеспеченность рисков, взятых на себя национальными хедж-фондами в фунтах стерлингов.
В Великобритании - исландская болезнь (см. выше).
В Украине - бюджетные проблемы.
Везде общим является одно: отрицательное сальдо текущего счёта, e.g. превалирование импорта над экспортом.
Поэтому участие России и Казахстана в девальвации нацвалют с этой точки зрения несколько странное, выбивающееся из общепринятых оснований, ведущих к ослаблению курса валюты.
И Россия, и Казахстан решили, что им позарез нужно сохранить столь дорогие сердцу золотовалютные резервы, в управлении которыми в предыдущие десять лет они не показали ни талантов, ни умений. Хотя на самом деле ЗВР нужны именно для стабильности курса национальной валюты. Ни для чего другого они не нужны.
И всё же не только в России и Казахстане многочисленные аналитики-предсказатели ратовали за резкую девальвацию валюты, но только в России и Казахстане сумели промывкой мозгов населению преподнести явный провал (каковым является падение курса национальной валюты вне обычных рамок их колебаний) как величайшее достижение, как неслыханное благо, как уникальную и ценнейшую терапию, панацею от всех болезней в экономике: "мы сделаем девальвацию, и - ух! заживём!"
Про аналитиков и экспертов скажу отдельно и позже, пока что хотел бы дорисовать портреты монетарных властей: узкоспециальные и высоковалифицированные в этой специальности вруны.
Казахстанские власти умудрились войти в затяжной виток вранья, из которого им уже никогда не выбраться.
Ключевым вопросом для всех остается недопущение безработицы. Девальвация тенге и есть мера против массовой безработицы. Именно она позволит отечественной промышленности потеснить на казахстанском рынке иностранные компании. В этой ситуации повысятся цены на импортные товары, что в свою очередь приведет к росту потребления отечественных.
/Карим Масимов, премьер-министр/
Товарищу Масимову меры протекционистской политики в виде таможенных пошлин и налогов на потребление, конечно же, неизвестны. Хотя я допускаю, что товарищ Масимов закончил, в отличие от меня, Гарвард, Оксфорд или Кембридж.
Но я после подобных высказываний вряд ли бы пошёл по магазинам и обменным пунктам инспектировать потёмкинские деревни - не задрали ли цены и курс обмена. А премьер-министр пошёл.
Объяснять "недопущением безработицы" девальвацию нацвалюты - ну даже российские и белорусские руководители не догадались.
Я тщательно просмотрел баланс Банка России и баланс Национального банка Республики Казахстан.
Если взять денежную массу М2 (меня не интересуют мультипликаторы коммерческих банков) да поделить её на ЗВР России, то курс доллара США, по которому Банк России мог бы вывести из обращения абсолютно все рубли в экономике, равнялся в начале ноября 29.66 рубля за доллар. Нынешние 36 обозначают то, что Банку России дана команда печатать ничем не обеспеченные рубли. Именно ими будет страна расплачиваться с бюджетниками и пенсионерами.
Денежная масса М2 Казахстана ещё пару лет назад "кричала" о том, что курс тенге завышен как минимум втрое. Что говорит одно: кому-то было выгодно импортировать всё подряд, какие-то лоббисты накачивали экономику дешёвыми иностранными ресурсами. Пришёл час расплаты.
В мире есть только одна страна, которая может позволить себе безнаказанно печатать ничем не обеспеченные деньги и вбухивать их в налично-денежный и безналичный обороты. Это Соединённые Штаты. Сколько ни пусти долларов, всем им найдётся применение.
Что бы ни говорили великие политики, к которым я питаю высочайшее уважение и доверие, мир остаётся однополярным...
"Дефолта не будет", - заявил сегодня аким Актюбинской области Елеусин Сагиндиков на пресс-конференции журналистам, комментируя ситуацию вокруг девальвации национальной валюты"
Казинформ http://www.inform.kz/showarticle.php?la … ;id=227614
Я не знаю, кто такой "аким" и что это слово обозначает, - наверно, это какой-то имам, шахиншах или бай, - кто они там у них, но, видимо, человек наделён полномочиями комментировать "ситуацию вокруг".
Я не могу комментировать "ситуацию вокруг", я могу только откомментировать саму девальвацию. При чём тут "дефолт", я не понимаю. Видимо, вся связь в том, что оба слова на "де" начинаются. И комментарии льются как из рога изобилия сами собой, by default.
"Аким посоветовал населению ... менять деньги на доллары, однако обязательно в официальных точках - обменниках, банках, благо, запас доллара в республике обеспечен"
Совет умный и опоздавший. Умный для населения, но сильно поздно. Менять надо было до девальвации, а не после.
Совет глупый и своевременный. Глупый для государства, потому что если все поменяют деньги на доллары, то зачем тогда девальвация? Своевременный - да, для государства. Менять надо сегодня, чтоб принести государству как можно больше тенге за один доллар, ведь вчера их надо было бы отдать на 25% меньше.
Девальвация - это способ одновременно обобрать всех. Тех, кто на бюджетной игле, тех, кто хранил деньги в нацвалюте, тех, кто не успел обменять на доллары. Это способ надуть население в пользу экспортёров. Они, эти экспортёры, не умея организовать свои финансовые потоки, наняв финансовых директоров по 600,000 долларов США в год, имели непозволительную роскошь в расходах, а теперь они будут платить гроши своим работникам, чтоб суметь продолжать экспортировать с прибылью для себя.
А можно ли вообще обойтись без девальвации? Да. Успешный опыт Эстонии, Латвии, Литвы и Болгарии - тому подтверждение.
А что же казахстанцы?
На второй день девальвации тенге стоимость товаров, в том числе и продуктов питания, в минувший четверг подскочила на 20-30%. Большая часть магазинов в четверг закрылась на переоценку. А население бросилось скупать крупы, масло, спички и соль.
Казинформ
Прошло пять лет
Сегодня на дворе февраль 2014 года, а события всё те же. Действующие лица немного поменялись, но главное действующее лицо осталось - пожизненный президент Нурсултан Абишевич. Я вас могу заверить, что приближённые к особе лица знали о предстоящей сегодня девальвации заранее и обзавелись иностранной валютой по курсу 150 тенге за доллар ещё вчера.
Ходить с голой задницей положено мартышке. А те, кто в мехах, они всегда в мехах ходят, - и лисица, и песец, и куница, и ондатра. Правда, мартышек в данной истории оказалось больше. Главное, чтоб им достался в итоге дежурный банан.
Комментарии 7
Сейчас масса М2 составляет 31404,7 млрд рублей
ЗВР составляют 498,926 млрд USD
Когда ждать 63 руб/USD?
Но вообще цифры настораживают. До январской девальвации путём деления больше 56 не выходило.
По идее, мы должны были бы, как в Штатах, начать сворачивание этой программы. Но вместо этого, в 4м квартале прошлого и январе нынешнего года ЦБ вбрасывал в банки ликвидность, пытаясь не допустить кризиса, который сам же и создал отзывами лицензий. В результате соотношение еще больше изменилось в сторону давления на курс - так как Вы отметили - с 56 до 63. Январь был последним месяцем проведения ежедневных аукционов РЕПО, на каждом из них спрос серьезно превышал предложение - куда шли эти деньги, можно догадаться. Кстати, сейчас на недельных аукционах (сужу по прошлому вторнику) спрос ненамного превысил предложение.
Еще момент. Декабрь - традиционный месяц закрытия этапов по госконтрактам и выплат по ним. Это косвенно подтвердила отчетность расчетного банка Ростеха - Новикомбанка: остатки на счетах юрлиц в декабре выросли на 20 млрд рублей, из них лишь 3 млрд - валютные остатки, остальное - рублевые. Важна, конечно, не абсолютная цифра, а то, что это треть от среднемесячного остатка. То есть в декабре предприятия получили столько денег, сколько не смогут израсходовать (в среднем) за следующие пару месяцев. Куда пошли эти средства в январе? Конечно же, на покупку валюты.
Это все меня не удивляет. Но отмеченное Вами изменение соотношения за декабрь-январь заставляет предположить, что для выплат по госконтрактам в декабре было проведено отдельное "количественное ослабление". Вульгарно говоря, деньги для этих выплат напечатали. В определенной части.
Вот и "плановая девальвация" вышла.
Кстати, заметили, что при этом нет бурной опережающей девальвации в Украине и Белоруссии? Видимо, скоро будет.
Насчет Украины пока не знаю. Там реально есть угроза дефолта. Причем сейчас правительству удобно списать его на майдан. А на самом деле у них уже несколько лет ЗВРы стабильно падают (по-моему, в два раза за два года упали), а госдолг стабильно растет. На графике эти две кривые расходятся в разные стороны просто как в учебнике - мой коллега называл такие графики "расползающиеся лыжи" Это очень меткое определение, поскольку так же как движущийся лыжник может свести расползающиеся лыжи, так и правительство может свести расходы с доходами - но только до определенного момента! После которого уже лыжи разъехались и наступил дефолт.
Но специально девальвировать гривну на Украине, думаю, не будут до последнего. Иначе на майдан выйдут и те, кто спокойно дома сидел. Могут также начаться волнения в силовых структурах - ведь сейчас их держит только "стабильность" и боязнь потерять работу.
Кстати, украинский пример для наших властей должен быть показательным. Народ ведь на майдане не по зову Госдепа - что ни массовая акция, меньше 50 тысяч не приходят, а бывало и миллион заявлялся - а потому что коррупция и рэкет достали уже всех. Реально крышуются ментами даже ларьки! При этом социалка в загоне - лечат никак, учат кое-как и везде поборы сверх налогов и страховок. По этому параметру, кстати, мы недалеко ушли - ОМС и даже ДМС чаще всего какая-то фикция! Про ДМС и жульничество работодателей с ним пишут все кому не лень.
А это же тоже качество экономики - эффективность госуслуг, эффективность бюджетных трат. Налоги собираются, но растрачиваются и разворовываются.
Поэтому нашим влястям на примере Украины надо срочно задуматься, куда идут, пока не поздно. Кстати, поэтому они так и боятся майдана - боятся увидеть, что становится с властью, которая завела страну в тупик.
На фоне этого всего я бы предостерег наше правительство от каких-то резких шагов, затрагивающих население. И девальвация относится к ним. Однако на мой взгляд наша девальвация вызвана во многом эффектом чистки банковской системы - банки придерживают ликвидность, рынок МБК почти застыл. На время остановки ликвидность перетекает в валюту. Поэтому с чисткой надо завязывать и переходить уже к каечственному надзору. К превентивному вмешательству в деятельность проблемного банка. А не подменять регулирующие функции контрольными, как сейчас делается.
О девальвации можно, конечно, спорить со многими умными решателями наших судеб, но я, на примере нашего предприятия, на котором имею честь трудиться, могу заметить, что девальвация никак не отразилась на работе организации.
Смотрите сами. Экспорт в Казахстан, Узбекистан, Украину, Белоруссию и Молдавию у нас осуществляется по контрактам, в которых цены прописаны в USD. Утверждать, что наш товар стал "конкурентоспособнее" по отношению к товарам из других стран и даже к товарам, которые производятся в этих странах, - неумно. Наш товар вздорожал только пока что для казахов, которые принудительно сделали девальвацию.
Экспорт в Италию, Францию, Нидерланды у нас за евро. Экспорт в Швецию - за шведские кроны, а в Великобританию у нас экспорт за фунты стерлингов. При этом мы также закупаемся за рубежом, но почти всё сырьё и технологии у нас за евро. Поэтому импорт, несомненно, вздорожал.
Зарплаты у нас у всех в евро. Аренда зданий, кроме склада, который в рублях, - вся в У.Е., приравниваемых к 1$ по курсу ЦБР на дату платежа. Можно считать, что с девальвацией стабильными расходы в рублях остались только на склад да на бензин. Командировочные расходы выросли, авиабилеты уже вздорожали, коммуналку нам подняли реализующие предприятия-партнёры.
Сбыт внутри России у нас почти весь за У.Е. Потребители постонали-постонали, покряхтели, пожаловались на нелёгкую судьбу да подписали новые контракты на очередные годы. И возросшие свои траты на закупку у нас они перенесут на конечных потребителей. Т.е. на народонаселение.
По сути для нас просто изменились рублёвые цифры в рублёвых балансах для налоговиков. И всё. Обороты стали выше, налогов, наверно, больше для Родины. Если кто и выиграл, - то это ЕКС 40101810800000010041 в МГТУ Банка России по г. Москве, БИК 044583001. Таможня и ИФНС получают с нас, несомненно, больше НДС, акцизов, сборов и налогов.
Говорить о благе девальвации для всего народа, для всей экономики не приходится. Выигравший у нас только федеральный бюджет.
Теперь сами знаете, кому от девальвации хорошо.