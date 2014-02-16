АСВ трудится и по выходным http://asv.org.ru/liquidation/news/312240/
15 февраля с.г. оно нам отчиталось о мерах конкурсного управляющего по реализации федерального закона "О банкротстве/несостоятельности кредитных организаций".
Это что же получается - если и вправду АСВ отодвинуть в любую очередь за вкладчиками-физическими лицами, то Мастер-Банк бы расплатился со всеми кредиторами первой очереди. Несколько непонятно, отчего конкурсное производство всегда генерирует миллиарды рублей расходов, если сама кредитная организация, успешно функционируя до самой своей смерти, столько денег на административно-хозяйственные и управленческие расходы не потребляла, ну да ладно. Должен же кто-то мотаться из Москвы в Омск и Ростов-на-Дону бизнес-классом Аэрофлота, а это всегда дорого, хотя и не очень оправданно: в Ростов летает Донавиа под флагом Аэрофлота, а там кресла узенькие, евробизнес, ну и питание лучшего желать оставляет.
АСВ несильно заботит сбор зависших активов. Из стейтмента следует, что на выплаты в мае конкурсный управляющий направит все деньги, находящиеся на счетах в ЦБР, за вычетом того, что зарезервировано на расходы нулевой очереди по смете на год вперёд. То есть зачем заморачиваться поиском сбежавших активов, когда можно просто уменьшить выплаты вкладчикам - кредиторам первой очереди.
Ни словом не обмолвился безальтернативный конкурсный управляющий и о том, собирается ли он до мая месяца реализовать надоевшие всем уже и набившие оскомину банкоматы Мастер-Банка, блистающие надписью "Временно не работает" в Шереметьеве, Домодедове и Внукове иностранцам на недоумение, остальным на потеху. Наверно, они ничегошеньки не стоят и никому не нужны. И вправду, кого в нашей стране могут заинтересовать банкоматы, принимающие швейцарские франки и фунты стерлингов Банка Англии?
Вкупе и в сухом остатке можно сконцентрироваться на мантре "Пятнадцать процентов за вычетом пятнадцати процентов от них в результате девальвации получить всё же удастся, но всё остальное, буде оно вернётся, надо считать подарком судьбы. Если он в принципе случится". Тупо запишите в потери 85% от зависшей суммы и не храните денег в негосударственных банках.
Вот такой банальный расклад.
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