Резидентам-вкладчикам иностранных банков придётся призадуматься

Виной всему желание депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации ограничить и всячески поразить в правах "пятую колонну" - тех, кому "дым Отечества ни сладок, ни приятен", раз они предпочитают хранить свои кровно заработанные в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. А всё, что за пределами Российской Федерации, - это, граждане, Гейропа, Пиндостан и прочие враги нашей бессмертной духовности.



Подпунктом "в" пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 218-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", конкретно в часть 7, а именно:



в части 7 слова "физических лиц - резидентов," исключить.



Это автоматически уравнивает физических лиц-резидентов, открывших счета за пределами Российской Федерации в установленном российским законом порядке, с юридическими лицами, предоставляющими ЕЖЕКВАРТАЛЬНУЮ отчётность о движении денежных средств по таким счетам за границей.



Всё бы ничего, но к отчётам, направляемым в налоговый орган по месту регистрации в Российской Федерации, гражданин этой Федерации будет обязан прикладывать аж в двух экземплярах выписки по счетам, которые нужно перевести с иностранного языка в присутствии нотариуса, и у него же, у этого нотариуса, заверить как выписку, так и перевод.



Ваш покорный слуга лишь однажды проделывал это, но это обошлось в $ 44 переводчику и в $ 81 нотариусу. И это в одном экземпляре.

Привожу цифры специально в американской валюте, чтоб было понятнее, поскольку тарифы в российских рублях у нотариусов с 2008 года сильно изменились не в меньшую сторону, как понимаете.



Чем больше операций по счёту, тем дороже будут и перевод, и его нотариальное заверение.



Я умудрился держать счета в нескольких странах проклятого загнивающего Запада, поэтому переводчики с норвежского, шведского, датского и финского языков обойдутся мне, по всей видимости, немало. Правда, пока неясно, примут ли наши налоговые органы перевод с английского языка, если выписка будет выдана на английском языке, хотя бы в силу того, что минимально несколько строк всё же окажется на государственном языке страны юрисдикции банка.



Меня, впрочем, к текущему дню уже посетила одна умная мысль, как можно не отказываться от счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации, и в то же время избежать предоставления этой ежеквартальной отчётности, но совесть моя пока что не позволяет так прямолинейно обманывать родную страну, которой я, к слову, ничего не должен: налоги с этих денег все уже сполна уплачены, и мне непонятно, зачем Родине столь подробные сведения о моей личной жизни.



Очевидно, что народные наши избранники озабочены идеей, как всех царских неверноподданных поставить под ружьё и засунуть под колпак наших доблестных органов. Правда, при этом они всё же должны бы учитывать, что широкие массы трудящихся давно научились не любить государство, а любить Родину отдельно от представляющего её государства.



Поэтому - прости, Россия, но деньги останутся в Норвегии. Хотя бы по той причине, что ещё один "Мастер-Банк" я не переживу.