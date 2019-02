Я купил себе "шестой". Не то, чтобы "пятый s" меня меньше устраивал, просто хочется быть в тренде. Если есть у второго лица, почему не должно быть у меня?С помощью стандартных настроек Apple я отправил всё содержимое пятого в облачный сервис производителя, затем загрузил всё на шестой, включая, понятно, банковские и прочие полезные сервисы, среди которых оценку дам только тем приложениям AppleStore, которые позволяют войти в них с коротким кодом или специальным паролем iPhone, либо поддерживают функцию "Remember me":МКБ (Московский Кредитный Банк)Тинькофф Кредитные СистемыАльфа-банкАэрофлотТрансаэроBritish AirwaysMiles and More / LufthansaMarriott HotelsHilton HotelsIntercontinental HotelsAccorHotelsClubCarlson (Radisson Blu)Booking.com,а также один иностранный банк за пределами РФ.Итак, кто из них обнаружил подвох и не позволил мне с нового iPhone, введя короткий код, войти в свои профили или получить доступ к моим счетам (аккаунтам):Hilton предложил ввести все данные заново, не "узнав" меня.ClubCarlson сообщил, что "обнаружена ошибка", поэтому все учётные данные нужно ввести заново. То же самое "сказала" и British Airways. Booking.com также выдал ошибку. AccorHotels и Marriott предложили ввести пароль.Иностранный банк даже не дал открыть приложения. Его пришлось снести и переустановить заново из AppleStore!Из российских банков чудеса безопасности продемонстрировал только МКБ: всё в порядке, но короткий код не применим, потому что вы заходите с иного устройства. Введите все данные заново, полный логин и свой интернет-пароль, затем установите короткий код для этого устройства.Аэрофлот и Трансаэро автоматически открыли мне все новые апплеты на новом девайсе, даже не задавая вопросов - "Здравствуйте, Антон!"Тинькофф Кредитные Системы и Альфа-банк позволили войти с короткими кодами, ранее установленными на iPhone 5s и перенесёнными на iPhone 6 при помощи облачного сервиса iCloud корпорации Apple. Miles and More потребовала переустановки и инициализации заново.Выводы: профайлы отельных сетей и западных авиакомпаний (BA, LH) в более безопасном надзоре за перемещениями приложений Apple по различным девайсам, нежели профайлы ТКС и Альфа-банка.МКБ - зачёт! Равно как иностранному банку, который даже приложения не стал открывать или обслуживать. Молодцы и в букинг.ком (вроде как).Аэрофлоту и Трансаэро - привет от тех, кто периодически делает "хаки" из эппловских хранилищ.