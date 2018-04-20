Популярные сообщения

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Alexander Churakov 20.04.2018 13:32 arch
"Мелочность" и глупость в тарифах
Не совсем НР, но близко... Вот где-то примерно тут прозвучал недоуменный вопрос: > Зачем в тарифах ТКС прописана комиссия 1 цент за пополнение валютного счета? > Что ТКС на том заработает и что вообще за мелочность? и шаблонно-бездумный ответ ПБ: > Возможно, в дальнейшем пересмотрим условия тарифов Очень сильно надеюсь, что разработкой тарифов у Тинькова занимаются люди умные (а не "программисты" ИБ) и потому условия не пересмотрят. Зачем и почему сейчас расскажу на пальцах (правильный и полный ответ): На сейчас курсы доллара: покупка 61,10 продажа 61,70 Если я хочу купить 1 (один) цент: 61,70*0,01 = 0,617 руб т.е. 61,7 коп., но 0,7 копейки заплатить нельзя поэтому сумма сделки будет округлена до 62 копеек. Фактический курс доллара по этой сделке составит 0,62(руб)/0,01(долл.) = 62,00 руб при изначально заявленных 61,70... Теперь попробуем пойти с другой стороны и поставим задачу сменять 1 руб в валюту. Получается 1/61,70 = 0,016207 доллара т. Читать далее
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Alexander Churakov 03.02.2018 08:14 arch
КК - Грейс закончился вчера, а уже сегодня я должен 5т.р. процентов
Есть "мнение", что если я не уложусь в льготный период на 1-2-3 дня, то процентов я буду должен за эти 1-2-3 дня: gsv80 13.12.2017 11:09 У меня кредитная карта по которой беспроцентный период составляет 4 месяца, а дальше 27,9% годовых, я в этот срок 4 месяца не уложилась и на 5-й месяц на оставшуюся сумму задолженности 20075₽ мне были начислены проценты в сумме 3100₽, а это получается аж 15% в месяц! Vjun 03.02.2018 5:00 Прошу разъяснить, каким образом по моей кредитной карте с процентной ставкой 23.99% за один день после окончания льготного периода было начислено более 2105 рублей процентов. При долге 79072 руб должно было быть начислено за один день чуть более 50 руб процентов. Это, как всегда, неправда. Беспроцентный период во всех банках действует (в данном аспекте) одинаково - по принципу "все или ничего". Проценты начисляются каждый день с даты операции по дату погашения задолженности. И вот если вы успели погасить всю задолженность до окончания этого беспроцентного периода, то начисленные проценты вам банк прощает. Читать далее
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Alexander Churakov 03.02.2018 07:54 arch
КК - Большой минимальный ежемесячный платеж
Есть "мнение", что жадный банк тот, у которого минимальный платеж по кредитке больше: Nukolay 22.01.2018 2:34 За кредитную карту с лимитом в 130000р, и при ее использование исключительно для безналичных расчетов ежемесячный платеж составляет 9,5-10-11т.руб. Очень много. В при такой сумме кр.лимита, платеж - 5500, в - 3500. Или неправильно рассчитывает платеж, или остальные банки не умеют рассчитывать. Или имеет аппетит не по рангу и дерет три шкуры. Это, как всегда, неправда. Больше ежемесячный платеж - выгоднее для клиента. Смотрите: Пусть по карте будет ставка 20% годовых, задолженность 100000 рублей. За (первый) месяц процентов тогда будет 1667рублей (и эта цифра не зависит от банка, а только от ставки и долга). Минимальный платеж обычно рассчитывается как "N% от суммы задолженности". Из этого минимального платежа сперва гасятся начисленные проценты, а остаток гасит основной долг. Пусть устанавливает минимальный платеж на уровне 5% от задолженности. Читать далее
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