Популярные сообщения

Не совсем НР, но близко... Вот где-то примерно тут прозвучал недоуменный вопрос:
> Зачем в тарифах ТКС прописана комиссия 1 цент за пополнение валютного счета?
> Что ТКС на том заработает и что вообще за мелочность?
и шаблонно-бездумный ответ ПБ:
> Возможно, в дальнейшем пересмотрим условия тарифов
Очень сильно надеюсь, что разработкой тарифов у Тинькова занимаются люди умные (а не "программисты" ИБ) и потому условия не пересмотрят.
Зачем и почему сейчас расскажу на пальцах (правильный и полный ответ):
На сейчас курсы доллара: покупка 61,10 продажа 61,70
Если я хочу купить 1 (один) цент: 61,70*0,01 = 0,617 руб т.е. 61,7 коп., но 0,7 копейки заплатить нельзя поэтому сумма сделки будет округлена до 62 копеек.
Фактический курс доллара по этой сделке составит 0,62(руб)/0,01(долл.) = 62,00 руб при изначально заявленных 61,70...
Теперь попробуем пойти с другой стороны и поставим задачу сменять 1 руб в валюту.
Получается 1/61,70 = 0,016207 доллара т.
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