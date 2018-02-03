КК - Большой минимальный ежемесячный платеж

Есть "мнение", что жадный банк тот, у которого минимальный платеж по кредитке больше:



Nukolay 22.01.2018 2:34

За кредитную карту с лимитом в 130000р, и при ее использование исключительно для безналичных расчетов ежемесячный платеж составляет 9,5-10-11т.руб. Очень много. В [Банке А] при такой сумме кр.лимита, платеж - 5500, в [Банке Б] - 3500. Или [Банк В] неправильно рассчитывает платеж, или остальные банки не умеют рассчитывать. Или [Банк В] имеет аппетит не по рангу и дерет три шкуры.



Это, как всегда, неправда.



Больше ежемесячный платеж - выгоднее для клиента.



Смотрите:

Пусть по карте будет ставка 20% годовых, задолженность 100000 рублей.

За (первый) месяц процентов тогда будет 1667рублей (и эта цифра не зависит от банка, а только от ставки и долга).

Минимальный платеж обычно рассчитывается как "N% от суммы задолженности". Из этого минимального платежа сперва гасятся начисленные проценты, а остаток гасит основной долг.



Пусть [Банк А] устанавливает минимальный платеж на уровне 5% от задолженности.

Это будет 5000 руб. из которых (5000-1667) = 3333руб пойдут на погашение основного долга. Тогда после оплаты на следующий период перейдет долг в (100000-3333) = 96667руб. Значит в следующем периоде процентов набежит 96667 * 20%/12 = 1611 рублей.



Теперь посмотрим на [Банк Б], у которого минимальный платеж составляет 10% от задолженности.

Минимальный платеж будет 10000руб из которых также 1667руб погасят начисленные проценты, а вот на погашение основного долга пойдет уже 8333руб. Значит в следующем периоде долг будет 91667руб и проценты, соответственно, 1528руб.



Согласитесь, что 1528руб это меньше чем 1611руб. т.е. начиная уже со второго периода [Банк Б] будет вам более выгоден - переплата по процентам будет меньше. И так с каждым последующим периодом.



Чтобы вы лучше осознавали насколько существенна разница (выгода) посмотрим следующий пример:



Вы купили по вашей карте со ставкой 20% годовых товаров на 100000руб и более картой не пользуетесь, только гасите задолженность минимальными платежами. Минимальный платеж установлен [Банком А] в размере "5% от суммы задолженности, но не менее 300руб.", [Банком Б] - "10% от суммы задолженности, но не менее 500руб." Тогда:

в [Банке А] вы полностью погасите задолженность по карте за 109 месяцев и переплатите банку в виде процентов 48360руб;

в [Банке Б] вы полностью погасите задолженность по карте за 47 месяцев и переплатите банку в виде процентов 19790руб;

Таким образом ваша выгода составит 28570 рублей и рассчитаетесь с долгами вы на 5 лет быстрее.



В рассмотренном примере предполагается, что вы не допускаете просрочек платежей (вообще, ни одной, ни на один день), у вас отключены все платные услуги (смс-информирование, страхование задолженности и прочее). Если вы хоть раз за эти 5-10 лет выплаты долга допустите просрочку и/или у вас будут подключены допуслуги, то разница в переплате будет мнооого более ощутима...

