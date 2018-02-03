КК - Грейс закончился вчера, а уже сегодня я должен 5т.р. процентов

Есть "мнение", что если я не уложусь в льготный период на 1-2-3 дня, то процентов я буду должен за эти 1-2-3 дня:



gsv80 13.12.2017 11:09

У меня кредитная карта по которой беспроцентный период составляет 4 месяца, а дальше 27,9% годовых, я в этот срок 4 месяца не уложилась и на 5-й месяц на оставшуюся сумму задолженности 20075₽ мне были начислены проценты в сумме 3100₽, а это получается аж 15% в месяц!



Vjun 03.02.2018 5:00

Прошу разъяснить, каким образом по моей кредитной карте с процентной ставкой 23.99% за один день после окончания льготного периода было начислено более 2105 рублей процентов. При долге 79072 руб должно было быть начислено за один день чуть более 50 руб процентов.





Это, как всегда, неправда.



Беспроцентный период во всех банках действует (в данном аспекте) одинаково - по принципу "все или ничего".



Проценты начисляются каждый день с даты операции по дату погашения задолженности. И вот если вы успели погасить всю задолженность до окончания этого беспроцентного периода, то начисленные проценты вам банк прощает. А если не успели, то, соответственно, все начисленные проценты вам выставляются к уплате. Так что если имея 50 дней беспроцентного периода вы погасили долг через 51 день, то процентов вы должны за 51 день, а не только за 1 день.