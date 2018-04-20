"Мелочность" и глупость в тарифах

Цитата
|Зачем в тарифах ТКС прописана комиссия 1 цент за пополнение валютного счета?
Что ТКС на том заработает и что вообще за мелочность?
и шаблонно-бездумный ответ ПБ:
Цитата
|Возможно, в дальнейшем пересмотрим условия тарифов
Очень сильно надеюсь, что разработкой тарифов у Тинькова занимаются люди умные (а не "программисты" ИБ) и потому условия не пересмотрят.
Зачем и почему сейчас расскажу на пальцах (правильный и полный ответ):
На сейчас курсы доллара: покупка 61,10 продажа 61,70
Если я хочу купить 1 (один) цент: 61,70*0,01 = 0,617 руб т.е. 61,7 коп., но 0,7 копейки заплатить нельзя поэтому сумма сделки будет округлена до 62 копеек.
Фактический курс доллара по этой сделке составит 0,62(руб)/0,01(долл.) = 62,00 руб при изначально заявленных 61,70...
Теперь попробуем пойти с другой стороны и поставим задачу сменять 1 руб в валюту.
Получается 1/61,70 = 0,016207 доллара т.е. 1,6207 цента но т.к. 0,6207 цента выплатить нельзя, то сумма будет округлена до 2 центов.
Фактический курс доллара по этой сделке составит 1,00(руб)/0,02(долл.) = 50,00 руб при изначально заявленных 61,70...
Нехитрый расчет показывает, что оптимально проводить сделки по 0,93 руб -> 0,02 доллара т.е. покупать доллары по фактическому курсу 46,50 руб
Теперь купленные 2 цента мы можем продать обратно за 61,10*0,02=1,22руб
Вот так наши 93 коп. превратились в пару кликов в 1 руб 22 коп. - чистая прибыль 31% за 1 минуту труда...
Наша чистая прибыль - чистый убыток банка, кстати.
Не допустить такого безобразия можно двумя путями:
1) запретить обменные операции на суммы меньшие чем Х долларов и/или YYY руб.
2) ввести комиссию за операцию, превышающую максимальный размер безобразия
Поскольку безобразие творится за счет округления, то максимальный его размер составляет 1/2 цента за операцию.
По первому варианту суммы выбираются из условия, что
а) максимальный размер безобразия будет меньше дохода банка от операции т.е. спреда между биржевым курсом и курсом продажи валюты
б) или так, чтобы максимальная выгода клиента при покупке валюты не превысила его потерь при продаже валюты
По второму варианту комиссия должна составить 1 цент (минимальная сумма которую можно выплатить/удержать, превышающая наши 1/2 цента)
Первый вариант (реализован у ряда банков) доставляет неудобства пользователям.
Второй мы, собственно, видим в обсуждаемых тарифах.
Кстати, изложенное выше не скучная сухая мертвая теория, а схема по которой уже кидали банки (ищущий найдет).
Комментарии 1
Потому что дело такое, что лишняя информация тут не нужна.
Описанная комиссия - это второй этап борьбы с "ловлей кругляков". Был ещё первый и есть третий-третий с половиной. Описанное округление при обмене внутри интернет-банка - это относится к первому этапу, который в ТКС был решён классически - выставлением минимальной суммы операции. Второй этап подразумевает участие сторонней силы (иного банка), и именно с этим бороться выставлением минималки невозможно; только тарифной затычкой. Третий этап подразумевает участие ещё более мощной сторонней силы. И на текущий момент ни ТКС, ни БКС не могут в полной мере противостоять этому варианту.
Засим желаю удачи!
P.S. Существует не 2, а по меньшей мере 5 реально применяемых разными банками способов бороться с ошибками округления при операциях конвертации средствами собственного интернет-банка.
@.