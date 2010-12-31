Популярные сообщения

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Глеб Архангельский 31.12.2010 03:00 gleb_ar
С Новым годом!
Друзья, Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Желаю всем читателям блога и посетителям Банки.ру – и зарабатывать больше денег, и, что не менее важно, всегда находить достаточно Времени, чтобы получать от заработанных денег максимум удовольствия и пользы! Пусть ваше Время всегда будет наполненным, насыщенным, приносящим радость и удовольствие! Читать далее
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Глеб Архангельский 11.10.2010 12:41 gleb_ar
Cреднее время ожидания очереди в банке
Друзья, Ведомости опубликовали интересный материал о среднем времени ожидания в очередях в банке. http://www.vedomosti.ru/pda/newspaper/articles/2010/10/07/247234.shtml Желание Сбербанка системно решать этот вопрос вызывает уважение. Но вот цифры, которые назвали представители других банков, вызывают у меня сомнение. Я клиент ВТБ-24 еще с тех пор, когда он был Гута-банком, и помню всего ОДИН случай, когда я провел в очереди меньше 10 минут. Чаще – минут 20-30. Ваше мнение?
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Глеб Архангельский 04.10.2010 15:18 gleb_ar
Продвинутая операционистка Сбербанка
Друзья, как-то раз мы открывали «юрлицовый» счет в ближайшем к нашему офису отделении Сбербанка. Прихожу я с комплектом учредительных документов, операционистка их проверяет и говорит – «я не могу открыть счет». – Почему?! – «Вот у вас Решение No1 – Я, Глеб Архангельский, решил создать компанию «Организация Времени». А вот у вас Решение No2 - я, учредитель, принимаю на себя обязанности генерального директора». Это неправильное Решение – мало ли, кто принимает обязанности генерального, например его зам на время отпуска. Вы должны были написать «Вступаю в должность генерального директора». Читать далее
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Глеб Архангельский 20.07.2010 12:43 gleb_ar
Селигер – 2010. Пестики и тычинки
Друзья, провел мастер-класс на форуме Селигер – 2010, в предпринимательской смене. Поделюсь впечатлениями. Прошлый форум, на котором я также выступал, был скорее съездом «молодежи, подающей надежды», а задачей форума было – помочь довести надежды до проектов, для чего ребят учили управлению проектами и т.п. В этот раз, как мне рассказали организаторы, отбор был жестче, и на форум попали в основном те, кто уже что-то делает. Во всяком случае на моем выступлении из примерно 200-250 присутствующих около трети подняли руки на вопрос «у вас уже больше 6 млн руб годового оборота» и еще треть – «больше 3 млн» (у 3-4 человек годовой оборот больше $1 млн, еще около трети – бизнеса нет, есть проекты / идеи / задумки). Читать далее
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Глеб Архангельский 01.07.2010 16:43 gleb_ar
Съел лягушку – перевыпустил карту Альфа-банка
Друзья, делюсь первым в этом блоге впечатлением о банковском тайм-менеджменте. Некоторое время тому назад у меня закончилось действие карты Альфа-банка. (вопрос 1: почему карта ВТБ-24 у меня выдана на 5 лет, а Альфа-банка на 2 года, что от этого выигрывает банк???) Для восстановления карты потребовалось два визита в банк: сначала подать заявление, и затем через неделю – получить карту. По телефону запустить процесс с перевыпуском отказались. Вопрос 2: почему нельзя было принять запрос на перевыпуск карты по телефону или в интернет-банке? Читать далее
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Глеб Архангельский 22.06.2010 13:15 gleb_ar
Банки продают время...
Друзья, банки «продают» и «покупают» деньги – это очевидно. Но банки еще и «продают» время. Благодаря ипотечному кредиту человек может начать жить в своей квартире на много лет раньше, чем без него. Благодаря хорошему интернет-банкингу, человек может не тратить время на стояние в очередях. Благодаря депозитам и инвестиционным услугам, человек может заставить свои деньги работать на себя, не тратя на это дополнительного времени и усилий. Читать далее
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