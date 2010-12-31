Популярные сообщения

Друзья,
провел мастер-класс на форуме Селигер – 2010, в предпринимательской смене. Поделюсь впечатлениями.
Прошлый форум, на котором я также выступал, был скорее съездом «молодежи, подающей надежды», а задачей форума было – помочь довести надежды до проектов, для чего ребят учили управлению проектами и т.п.
В этот раз, как мне рассказали организаторы, отбор был жестче, и на форум попали в основном те, кто уже что-то делает. Во всяком случае на моем выступлении из примерно 200-250 присутствующих около трети подняли руки на вопрос «у вас уже больше 6 млн руб годового оборота» и еще треть – «больше 3 млн» (у 3-4 человек годовой оборот больше $1 млн, еще около трети – бизнеса нет, есть проекты / идеи / задумки).
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