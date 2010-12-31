Популярные сообщения

Друзья, Ведомости опубликовали интересный материал о среднем времени ожидания в очередях в банке. http://www.vedomosti.ru/pda/newspaper/articles/2010/10/07/247234.shtml Желание Сбербанка системно решать этот вопрос вызывает уважение. Но вот цифры, которые назвали представители других банков, вызывают у меня сомнение. Я клиент ВТБ-24 еще с тех пор, когда он был Гута-банком, и помню всего ОДИН случай, когда я провел в очереди меньше 10 минут. Чаще – минут 20-30. Ваше мнение?

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