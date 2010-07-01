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Съел лягушку – перевыпустил карту Альфа-банка

01.07.2010 16:43 6 3 960 просмотров
Друзья,

делюсь первым в этом блоге впечатлением о банковском тайм-менеджменте. Некоторое время тому назад у меня закончилось действие карты Альфа-банка. (вопрос 1: почему карта ВТБ-24 у меня выдана на 5 лет, а Альфа-банка на 2 года, что от этого выигрывает банк???)
Для восстановления карты потребовалось два визита в банк: сначала подать заявление, и затем через неделю – получить карту. По телефону запустить процесс с перевыпуском отказались.

Вопрос 2: почему нельзя было принять запрос на перевыпуск карты по телефону или в интернет-банке? Даже если какие-нибудь центробанковские инструкции требуют обязательно бумажного заявления на перевыпуск (в чем я совсем не уверен – жизнь показывает, что в банках достаточно внутренних ТМ-недоработок, безотносительно регулирующих органов), непонятно, почему бы не подписать бумажное заявление второй раз, при получении карты. Желательно заявление заранее заготовленное операционисткой, без вписывания большого количества подробностей руками лично в отделении.

PS: задача «перевыпустить карту Альфа-банка» висела у меня в Outlook в категории «ЛЯГУШКИ» месяца 4. Браться за нее очень не хотелось именно предвидя вышеописанные неудобства. Все это время Альфа-банк на мне недозарабатывал, а ВТБ-24, напротив, зарабатывал больше.

PPS: надо отдать должное, через 5 дней после подачи заявления из Альфа-банка мне позвонили сами и сообщили, что карта готова. Это было единственной тайм-менеджерской ложкой меда.

Комментарии 6

@mike  (@mike)
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Глеб, больше скажу: есть банки (не буду лишний раз рекламировать), которые вообще перевыпускают, основываясь на активности клиента. Среди тех, чьим клиентом я являюсь, таких двое. У первого, когда я позвонил уточнить насчёт перевыпуска, получил ответ "поскольку картой Вы пользуетесь, и она у Вас бесплатна (льгота за сумму покупок по карте), то банк уже без заявления выпускает новую. В течение ближайшей недели перевыпущенную карту можно будет забрать в том же отделении, в котором получали предыдущую, но можно сейчас изменить адрес, если неудобно". При получении новой карты мне дали уже заполненное в компьютере заявление на перевыпуск, которое оставалось только подписать. Второй принял решение о перевыпуске месяца за 3 до срока окончания, но там принцип немного другой: карта платная. Если клиент желает, то может придти, и за месяц до окончания старой карты продлённая уже будет дожидаться в отделении. Если не желает, то может не получать, а банк не станет в этом случае списывать стоимость годового обслуживания. Обе позиции вызывают уважение заботой о клиенте и его времени.

Однако есть и другие, кто или требует кучу бумаг, или наоборот принимает заявление на перевыпуск по телефону или через сайт. Есть те, кто перевыпускает карту без дополнительной просьбы, но только в случае, если остаток на счёте достаточен для оплаты нового срока пользования. Есть же те, кто выпускает "не глядя", и загоняет невнимательного клиента в долги. Что тоже потенциально приведёт к потере времени и денег.

@.
Scud  (Scud)
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Не понял, честно говоря. У меня есть Альфа-Аэрофлот, и она перевыпустилась в прошлом году "самостоятельно". Надо было только подъехать забрать. Или это нововведение?
iamvs  (iamvs)
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Получил в Альфе перевыпущенную карту в мае 2010. Уже второй раз перевыпускают. Даже поленился звонить в банк, хотя уточнить готовность карты было бы правильно. Просто пришел с паспортом и забрал карту. Старую карту операционистка порезала.
Если же клиент не пользуется картой по 4 месяца и более, возможно,банку и не стоит перевыпускать ему карту автоматически.
Татьяна Колычева  (Pingva)
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Мне как то странно, у меня тоже Альфа-Аэрофлот была с 2006 буквально до понедельника (сдала ввиду невыгодности тарифов), при этом перевыпуск был автоматом каждые раз и по кредитке и по дебетовой. Потому и сдать поторопилась, что опять бы в августе выпустили и платить пришлось.
Старую карту раньше не сдавала, а сейчас, поскольку все счета закрыла - то и карты при мне порезали. Ну а насчет очередей, если сравнивать ВТБ и Альфу, так они равнозначны!
FlamingWind  (FlamingWind)
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В случае с Альфа-банком я бы на вашем месте радовался, что "лягушка" не превратилась в "слона" со всякими прелестями баланса ушедшего в минус из-за услуг аля хранитель, несанкционированного овердрафта и сотрудниками типа "ничем не можем вам помочь, пишите претензию".
Сергей Валуев  (svaluev)
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Когда у меня была карта одного только банка - Петербургского Промстройбанка, который ныне скуплен ВТБ, она автоматом выдавалась на 2 года. Но от частого использования карта приходила у меня в негодность уже на 13-14-ый месяц, и ее приходилось перевыпускать. Просил всегда выпустить карту на год - говорили, что нельзя.
Поэтому, на мой взгляд, сроки действия карт должны зависеть в первую очередь от клиента - если вы собираетесь ее использовать часто, то хватит одного года, если редко - можно на 2-3 года.
У меня стиралась голограмма, пачкалась до нечитаемости подпись на обратной стороне карты, иногда происходило расслоение карты.
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