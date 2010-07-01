Съел лягушку – перевыпустил карту Альфа-банка

Друзья,
делюсь первым в этом блоге впечатлением о банковском тайм-менеджменте. Некоторое время тому назад у меня закончилось действие карты Альфа-банка. (вопрос 1: почему карта ВТБ-24 у меня выдана на 5 лет, а Альфа-банка на 2 года, что от этого выигрывает банк???)
Для восстановления карты потребовалось два визита в банк: сначала подать заявление, и затем через неделю – получить карту. По телефону запустить процесс с перевыпуском отказались.
Вопрос 2: почему нельзя было принять запрос на перевыпуск карты по телефону или в интернет-банке? Даже если какие-нибудь центробанковские инструкции требуют обязательно бумажного заявления на перевыпуск (в чем я совсем не уверен – жизнь показывает, что в банках достаточно внутренних ТМ-недоработок, безотносительно регулирующих органов), непонятно, почему бы не подписать бумажное заявление второй раз, при получении карты. Желательно заявление заранее заготовленное операционисткой, без вписывания большого количества подробностей руками лично в отделении.
PS: задача «перевыпустить карту Альфа-банка» висела у меня в Outlook в категории «ЛЯГУШКИ» месяца 4. Браться за нее очень не хотелось именно предвидя вышеописанные неудобства. Все это время Альфа-банк на мне недозарабатывал, а ВТБ-24, напротив, зарабатывал больше.
PPS: надо отдать должное, через 5 дней после подачи заявления из Альфа-банка мне позвонили сами и сообщили, что карта готова. Это было единственной тайм-менеджерской ложкой меда.
Комментарии 6
Однако есть и другие, кто или требует кучу бумаг, или наоборот принимает заявление на перевыпуск по телефону или через сайт. Есть те, кто перевыпускает карту без дополнительной просьбы, но только в случае, если остаток на счёте достаточен для оплаты нового срока пользования. Есть же те, кто выпускает "не глядя", и загоняет невнимательного клиента в долги. Что тоже потенциально приведёт к потере времени и денег.
@.
Если же клиент не пользуется картой по 4 месяца и более, возможно,банку и не стоит перевыпускать ему карту автоматически.
Старую карту раньше не сдавала, а сейчас, поскольку все счета закрыла - то и карты при мне порезали. Ну а насчет очередей, если сравнивать ВТБ и Альфу, так они равнозначны!
Поэтому, на мой взгляд, сроки действия карт должны зависеть в первую очередь от клиента - если вы собираетесь ее использовать часто, то хватит одного года, если редко - можно на 2-3 года.
У меня стиралась голограмма, пачкалась до нечитаемости подпись на обратной стороне карты, иногда происходило расслоение карты.