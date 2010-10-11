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Cреднее время ожидания очереди в банке

11.10.2010 12:41 17 10 447 просмотров
Друзья,

Ведомости опубликовали интересный материал о среднем времени ожидания в очередях в банке.
http://www.vedomosti.ru/pda/newspaper/articles/2010/10/07/247234.shtml

Желание Сбербанка системно решать этот вопрос вызывает уважение. Но вот цифры, которые назвали представители других банков, вызывают у меня сомнение. Я клиент ВТБ-24 еще с тех пор, когда он был Гута-банком, и помню всего ОДИН случай, когда я провел в очереди меньше 10 минут. Чаще – минут 20-30.

Ваше мнение?

Комментарии 17

Пенсионер  (Пенсионер)
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Мои ожидания в банках.
Сбербанк от 5-и до 40 мин.
Райффайзенбанк от 10 до 50.
Промсвязьбанк до 30.
Альфа 40.
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Я умудрилась себе найти "потайное" отделение ВТБ-24, сравнительно малоизвестное среди физлиц. Там всегда обхожусь вообще без очередей или с минимальным ожиданием в 1-3 минуты. Но мне всегда нужно было просто получить новую карту переменных кодов к телебанку. Однажды захотела положить деньги на счет и обнаружила весьма разветвленную очередь из сидящих полупенсионеров в кассовом зале. Ждать не стала. Однако, в других отделениях время ожидания в очереди за той же карточкой переменных кодов составляло 20-40 минут.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Очередь - реликт советской эпохи. И квинтэссенция её - легендарная фраза "Вас много, а я одна!"
Советские люди так много времени проводили в очередях, что они стали неотъёмлимой частью их жизни - в них общались, знакомились, ругались, дрались, рассказывали анекдоты и обменивались новостями и слухами, да что там, даже умирали и рождались! И тут бац, смена общественно-политического строя, всё есть кроме денег, очереди рассосались.. А куда податься пенсионеру, проведшему в очередях полжизни? К счастью, на выручку поспешили госучреждения, где во вполне себе кошерных очередях за какой-нибудь справкой можно очень даже достойно провести время!
Ну и опять же банки, пенсионеры умело ипользуют их для создания желанных очередей, дружно спеша в отделения при получении платёжек в самые часы-пик, изводя операторов расспросами о всяких там процентах. Так будем же милосердны к старшему поколению, да и вы тоже лишний раз передохнёте, подумаете о вечном smile:)
Дмитрий  (Dimon)
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Сильно зависит от расположения филиала, причем это касается как ВТБ-24, так и Сбербанка. С другой стороны, если филиал находится в таком месте, где через него проходит мало клиентов (и поэтому нет очередей), то и банку должно быть держать его не так выгодно, чем тот, который сильно загружен.

Что касается ВТБ-24, то я с некоторых пор перестал посещать офис на Мясницкой, хотя у меня там счет карты. Нашел филиал, где меньше очереди, обслуживание быстрее и приятней. В этом плане я с Ольгой Стелковой согласен. И у Сбербанка при желании такое отделение найти можно тоже, как мне кажется.
iamvs  (iamvs)
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Я редко бываю в отделениях СБ и ВТБ-24. В клиентоориентированных банках очередей, обычно, нет.
Перемены в СБ мне нравятся, думаю, уровень обслуживания должен, в итоге, вырасти значительно.
В ВТБ-24 меня всегда обслуживали медленно. Впечатления от банка, преимущественно, негативные. Нет никаких надежд, что банк изменится к лучшему в обозримом будущем. При прочих равных условиях, я, во всех случаях, воспользуюсь услугами другого банка.
Олег Трегубов  (TreOV)
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Во всех абсолютно банках и не только, жестко мониторится загруженность кассы, а также различных других сотрудников, работающих во фронте. И всегда лозунг "Черт с ней с очередью - главное не держать не работающих сотрудников!" имет место быть! Было я сам, чуть ли не поминутно, доказывал, что мне нужно, например, на одного кассира больше, т.к. образуются очереди до 20 человек и люди стоят более получаса, а некоторые уходят, не желая столько стоять. Эта проблема была (еще в начале 2000-х), есть и, скорее всего, будет!
На самом деле здесь вариантов несколько: искать более свобоный офис (вплоть до смены обслуживающего Вас банка), стараться не приходить в офис во время его пиковой загрузки (обычно вечером в будние дни), оптимизировать набор банковских услуг, которыми пользуешься (отказаться от затратных и молоэффективных для Вас), переходить на обслуживание через Интернет и т.д.
Татьяна Колычева  (Pingva)
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В Альфе - отделение Кузьминки , примерно 3 месяца назад прождала 50 минут с целью закрыть счета
ВТБ-24, для заполнения заявления на получение кредитки (уже после оформления на сайте) прождала больше 1 часа.
Сбер, оплачивала штраф и получала денежки со сберкнижки где то месяц назад, прождала минут 40.
Во всех случаях время посещения -вечер, около 6 часов.
Hipster  (Hipster)
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"10 мин в очереди — стандартное для розничных банков время ожидания, утверждают банкиры. «ВТБ 24» практически в каждой точке продаж ежедневно контролирует время ожидания".
- У меня соседу 85, а он говорит, что еще три раза за ночь может.
- Так в чем проблема, и вы тоже говорите... smile:D
Шарухин Антон  (toshik80)
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Добрый день всем!
5 минут, 10, 20, 30.....

0 минут в банке Авангард. НОЛЬ МИНУТ
Я сходил туда только для того, чтобы открыть р/счет и заказать карту. Больше не хожу. Все решается через интернет-банк. Даже кредитную карту оформил без обращения в банк через интернет
А на расчетную карту открыли аж шесть счетов. Текущие в RUR, EUR и USD, и депозитные в трех валютах. Покупай валюту продавай, открывай вклады, закрывай, рули как хочешь. Зачем нужен сбер, зачем ВТБ-24, тем более там тарифы золотые
И лично к Глебу Архангельскому. Глеб А вы действительно в восторге от ВТБ-24? У меня с ним только отказы одни, да и отзывы и клиентов и бывших работников говорят о сомнительном качестве работы этого учреждения? или я не прав
Шарухин Антон  (toshik80)
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Ждем!
А про Авангард мнение какое-нибудь имеете? Я вот попискиваю и очень доволен работой с ними...
Iriema  (Iriema)
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Согласна с мнением, что многое зависит от расположения офиса и времени посещения офиса. Мой последний по времени опыт:
Отделение Сбербанка на "Парке Культуры" (Зубовский Бульвар), суббота, 12:00 - время обслуживания 5 минут, очереди не было вообще (оформляла доверенность на счет до востребования).
Отделение Русского Стандарта на Бакунинской, вторник, 15:00 - полчаса ожидания в очереди + полчаса на оформление карты.
Константин  (jFinder)
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Ладно очереди, мне ровно полтора часа оформляли пакет "Сбербанк Онл@йн". Причем присесть предложили только после часу времени, проведённого у окошка.
Учитывая, что окно занимающееся пластиковыми картами было одно, представляете как меня чуть не разорвали следующие по очереди.
Iriema  (Iriema)
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Цитата
мне ровно полтора часа оформляли пакет "Сбербанк Онл@йн"

Эх, я полчаса получала карту "банк в кармане" в РС. Казалось бы. Бери карту, иди домой. Ан нет. А анкета? А "активируйте при мне, вдруг сразу не получится?" А копия паспорта (как-то у них небыстро этот процесс проходит)? А расписки "ознакомлен, уведомили, согласен"? Как-то непросто в банках с "дистанционными продуктами". smile:(
Лучший опыт в оформлении интернет-банка был у меня в Собинбанке. Скачиваешь анкету на получение карты на сайте, заполняешь, приносишь с копией паспорта в отделение. Через неделю приходишь, забираешь карту и пакет "Собиндирект" с инструкцией по активации. Подписываешь одну (!!) расписку о получении, на которой сразу и отмечаешь, нужно ли тебе, допустим, SMS-информирование (безо всяких "дополнительных заявлений"). Всё, свободен, наслаждайся.
Два похода в отделение по 5-10 минут.
Рена Мамедова  (Rena070186)
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Это просто ужас . Ожидание в банке ВТБ в Сочи ровно два часа ...как такое может быть и это при всём что передо мной всего 4 человека было....
Artem  (artem191283)
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Время ожидания в отделения БИН-банка, для открытия всего лишь счета для физического лица 40 минут и более, особенно в отделении на Новом Арбате 😡
Получается банку не нужны ни клиенты, ни их деньги...
Тимур Уразов  (8645378)
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ВТБ 24 Казань, Чистапольская среднее время ожидания для юрлиц 1,5-2,5 часа!!! Бывало и до 4! Блеск, так держать! Блестящий менеджмент! И это ежедневно на протяжении уже 2 месяцев!!
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