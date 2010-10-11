Cреднее время ожидания очереди в банке

Друзья,
Ведомости опубликовали интересный материал о среднем времени ожидания в очередях в банке.
http://www.vedomosti.ru/pda/newspaper/articles/2010/10/07/247234.shtml
Желание Сбербанка системно решать этот вопрос вызывает уважение. Но вот цифры, которые назвали представители других банков, вызывают у меня сомнение. Я клиент ВТБ-24 еще с тех пор, когда он был Гута-банком, и помню всего ОДИН случай, когда я провел в очереди меньше 10 минут. Чаще – минут 20-30.
Ваше мнение?
Комментарии 17
Сбербанк от 5-и до 40 мин.
Райффайзенбанк от 10 до 50.
Промсвязьбанк до 30.
Альфа 40.
Советские люди так много времени проводили в очередях, что они стали неотъёмлимой частью их жизни - в них общались, знакомились, ругались, дрались, рассказывали анекдоты и обменивались новостями и слухами, да что там, даже умирали и рождались! И тут бац, смена общественно-политического строя, всё есть кроме денег, очереди рассосались.. А куда податься пенсионеру, проведшему в очередях полжизни? К счастью, на выручку поспешили госучреждения, где во вполне себе кошерных очередях за какой-нибудь справкой можно очень даже достойно провести время!
Ну и опять же банки, пенсионеры умело ипользуют их для создания желанных очередей, дружно спеша в отделения при получении платёжек в самые часы-пик, изводя операторов расспросами о всяких там процентах. Так будем же милосердны к старшему поколению, да и вы тоже лишний раз передохнёте, подумаете о вечном
Что касается ВТБ-24, то я с некоторых пор перестал посещать офис на Мясницкой, хотя у меня там счет карты. Нашел филиал, где меньше очереди, обслуживание быстрее и приятней. В этом плане я с Ольгой Стелковой согласен. И у Сбербанка при желании такое отделение найти можно тоже, как мне кажется.
Перемены в СБ мне нравятся, думаю, уровень обслуживания должен, в итоге, вырасти значительно.
В ВТБ-24 меня всегда обслуживали медленно. Впечатления от банка, преимущественно, негативные. Нет никаких надежд, что банк изменится к лучшему в обозримом будущем. При прочих равных условиях, я, во всех случаях, воспользуюсь услугами другого банка.
На самом деле здесь вариантов несколько: искать более свобоный офис (вплоть до смены обслуживающего Вас банка), стараться не приходить в офис во время его пиковой загрузки (обычно вечером в будние дни), оптимизировать набор банковских услуг, которыми пользуешься (отказаться от затратных и молоэффективных для Вас), переходить на обслуживание через Интернет и т.д.
ВТБ-24, для заполнения заявления на получение кредитки (уже после оформления на сайте) прождала больше 1 часа.
Сбер, оплачивала штраф и получала денежки со сберкнижки где то месяц назад, прождала минут 40.
Во всех случаях время посещения -вечер, около 6 часов.
- У меня соседу 85, а он говорит, что еще три раза за ночь может.
- Так в чем проблема, и вы тоже говорите...
5 минут, 10, 20, 30.....
0 минут в банке Авангард. НОЛЬ МИНУТ
Я сходил туда только для того, чтобы открыть р/счет и заказать карту. Больше не хожу. Все решается через интернет-банк. Даже кредитную карту оформил без обращения в банк через интернет
А на расчетную карту открыли аж шесть счетов. Текущие в RUR, EUR и USD, и депозитные в трех валютах. Покупай валюту продавай, открывай вклады, закрывай, рули как хочешь. Зачем нужен сбер, зачем ВТБ-24, тем более там тарифы золотые
И лично к Глебу Архангельскому. Глеб А вы действительно в восторге от ВТБ-24? У меня с ним только отказы одни, да и отзывы и клиентов и бывших работников говорят о сомнительном качестве работы этого учреждения? или я не прав
А про Авангард мнение какое-нибудь имеете? Я вот попискиваю и очень доволен работой с ними...
Отделение Сбербанка на "Парке Культуры" (Зубовский Бульвар), суббота, 12:00 - время обслуживания 5 минут, очереди не было вообще (оформляла доверенность на счет до востребования).
Отделение Русского Стандарта на Бакунинской, вторник, 15:00 - полчаса ожидания в очереди + полчаса на оформление карты.
Учитывая, что окно занимающееся пластиковыми картами было одно, представляете как меня чуть не разорвали следующие по очереди.
Эх, я полчаса получала карту "банк в кармане" в РС. Казалось бы. Бери карту, иди домой. Ан нет. А анкета? А "активируйте при мне, вдруг сразу не получится?" А копия паспорта (как-то у них небыстро этот процесс проходит)? А расписки "ознакомлен, уведомили, согласен"? Как-то непросто в банках с "дистанционными продуктами".
Лучший опыт в оформлении интернет-банка был у меня в Собинбанке. Скачиваешь анкету на получение карты на сайте, заполняешь, приносишь с копией паспорта в отделение. Через неделю приходишь, забираешь карту и пакет "Собиндирект" с инструкцией по активации. Подписываешь одну (!!) расписку о получении, на которой сразу и отмечаешь, нужно ли тебе, допустим, SMS-информирование (безо всяких "дополнительных заявлений"). Всё, свободен, наслаждайся.
Два похода в отделение по 5-10 минут.
Получается банку не нужны ни клиенты, ни их деньги...