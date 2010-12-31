С Новым годом!

Друзья,
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!
Желаю всем читателям блога и посетителям Банки.ру – и зарабатывать больше денег, и, что не менее важно, всегда находить достаточно Времени, чтобы получать от заработанных денег максимум удовольствия и пользы! Пусть ваше Время всегда будет наполненным, насыщенным, приносящим радость и удовольствие!
Читавшие мою книгу «Тайм-драйв» знают о технологии мемуарника – каждый вечер фиксировать главное событие дня, в конце недели – главное событие недели и т.д. Для меня главные «банковские» события этого года:
* Активная работа со Сбербанком России, как в центральном аппарате, так и в ряде территориальных банков. Личное участие в интереснейшем процессе «научения слона танцевать».
* Первый в жизни проект внедрения корпоративного тайм-менеджмента в команде топ-менеджеров банка (МДМ-банк, сибирский территориальный банк), проведенный практически полностью, за исключением вводного тренинга, в режиме «Работа 2.0» - без командировок, с помощью современных онлайн-технологий.
* Сотрудничество с Банки.ру – круглый стол по тайм-менеджменту для банкиров, блог, общение с интересными и яркими людьми.
А в вашем мемуарнике – как отразится 2010-й год, какие главные события достойны остаться в вашей памяти?
Комментарии 1
вы порадуете еще чем-то новеньким и таким же
полезным и интересным.
Удачи!!!