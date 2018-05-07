Популярные сообщения

Компания Amgen Inc. выпустила отчетность за 9 месяцев 2017 г.
Выручка компании осталась практически на прошлогоднем уровне, составив 17 млрд дол. Усиливающийся спрос на новые продукты компании (Sensipar, Prolia, Vectibix, XGEVA, Nplate) компенсировал снижение продаж традиционных препаратов, имеющих достаточно большой удельный вес в доходах компании (Enbrel, Neulasta, EPOGEN). При этом отметим, что продажи препарата Neulasta сократились на 3,2% за счет снижения спроса, а существенное падение доходов от реализации препарата EPOGEN связано, в том числе с падением цены продажи и с переходом некоторых американских клиентов диализа на другой препарат компании Aranesp. Снижение выручки от продаж препарата ENBREL на 7,2% вызвано по большей части усилившейся конкуренцией со стороны биоаналогов.
Затраты компании сократились на 4% и составили 9,3 млрд дол., в результате операционная прибыль выросла на 5,7% до 7,7 млрд дол., а операционная маржа выросла на 2,4 процентных пункта до 45,3%.
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