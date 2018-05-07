Популярные сообщения

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Алексей Астапов 4 07.05.2018 11:57 arsagera
Таттелеком (TTLK) Итоги 2017 года: налоговый подарок поднял прибыль
Компания «Таттелеком» раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2017 год. Ключевые финансовые показатели ПАО "Таттелеком" (TTLK), млн руб. 2017 https://bf.arsagera.ru/files/BF2/20180507ttlk011.png Общая выручка компании увеличилась на 4,4% до 8,6 млрд руб. Продолжают снижаться доходы от предоставления местных телефонных соединений, которые составили 1,7 млрд руб. (-8,2%). В сегменте услуг доступа в интернет выручка снизилась на 0,5% до 3,3 млрд руб. Неплохую динамику показывает и другой сегмент нерегулируемых услуг – кабельное и IP-телевидение: доходы по данному направлению продемонстрировали рост до 821 млн руб. (+6%). Развитие такого направления бизнеса, как мобильная связь начинает приносить свои плоды. Таттелеком осуществляет функции мобильного оператора под брендом «Летай». Выручка по данному дивизиону составила 471 млн руб., увеличившись более чем в 2 раза. Затраты компании росли более высокими темпами (+6,3%), достигнув 8 млрд руб. Читать далее
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Алексей Астапов 4 08.11.2017 12:16 arsagera
Юнипро (UPRO). Итоги 9 мес. 2017 г.: рост операционной эффективности стимулирует дивидендные ожидания.
Компания «Юнипро» раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2017 года. http://bf.arsagera.ru/files/BF1/08112017upro001.png Выручка компании сократилась на 1,7% - до 56 млрд рублей. Снижение выручки, главным образом, связано с эффектом высокой базы – в первом квартале 2016 года компания получала выручку по ДПМ Березовской ГРЭС, на которой в феврале прошлого года произошла авария. Снижение операционных показателей также связано с эффектом высокой базы. При этом компания отмечает, что в отчетном периоде произошел рост цен на мощность по ДПМ на Яйвинской и Шатурской ГРЭС. Операционные расходы уменьшились более чем на 25% - до 41,7 млрд рублей, что связано со списанием балансовой стоимости третьего блока Березовской ГРЭС в размере 10,6 млрд рублей в первом полугодии прошлого года. Скорректированные операционные расходы показали снижение на 7,9%, чего удалось добиться благодаря уменьшению топливных расходов (сокращение выработки и уменьшение удельного расхода условного топлива) и амортизационных отчислений. Читать далее
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Алексей Астапов 4 26.10.2017 18:33 arsagera
Amgen Inc (AMGN). Итоги 9 месяцев 2017 г.
Компания Amgen Inc. выпустила отчетность за 9 месяцев 2017 г. Выручка компании осталась практически на прошлогоднем уровне, составив 17 млрд дол. Усиливающийся спрос на новые продукты компании (Sensipar, Prolia, Vectibix, XGEVA, Nplate) компенсировал снижение продаж традиционных препаратов, имеющих достаточно большой удельный вес в доходах компании (Enbrel, Neulasta, EPOGEN). При этом отметим, что продажи препарата Neulasta сократились на 3,2% за счет снижения спроса, а существенное падение доходов от реализации препарата EPOGEN связано, в том числе с падением цены продажи и с переходом некоторых американских клиентов диализа на другой препарат компании Aranesp. Снижение выручки от продаж препарата ENBREL на 7,2% вызвано по большей части усилившейся конкуренцией со стороны биоаналогов. Затраты компании сократились на 4% и составили 9,3 млрд дол., в результате операционная прибыль выросла на 5,7% до 7,7 млрд дол., а операционная маржа выросла на 2,4 процентных пункта до 45,3%. Читать далее
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