Компания «Юнипро» раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2017 года.
Выручка компании сократилась на 1,7% - до 56 млрд рублей. Снижение выручки, главным образом, связано с эффектом высокой базы – в первом квартале 2016 года компания получала выручку по ДПМ Березовской ГРЭС, на которой в феврале прошлого года произошла авария. Снижение операционных показателей также связано с эффектом высокой базы. При этом компания отмечает, что в отчетном периоде произошел рост цен на мощность по ДПМ на Яйвинской и Шатурской ГРЭС.
Операционные расходы уменьшились более чем на 25% - до 41,7 млрд рублей, что связано со списанием балансовой стоимости третьего блока Березовской ГРЭС в размере 10,6 млрд рублей в первом полугодии прошлого года. Скорректированные операционные расходы показали снижение на 7,9%, чего удалось добиться благодаря уменьшению топливных расходов (сокращение выработки и уменьшение удельного расхода условного топлива) и амортизационных отчислений. Прочие операционные доходы составили 21,1 млрд рублей и представляют собой окончательный платеж по страховому возмещению убытков от аварии на Березовской ГРЭС. В итоге операционная прибыль составила 35,4 млрд рубле, что в 25 раз выше прошлогоднего результата. По нашим оценкам, скорректированная операционная прибыль компании выросла на 19% - до 14,3 млрд рублей.
Чистые финансовые доходы увеличились на 15%, что связано с ростом объема финансовых вложений. В итоге чистая прибыль Юнипро составила 29,1 млрд рублей.
По итогам вышедшей отчетности мы несколько повысили прогноз финансовых результатов компании в части роста выручки от реализации электроэнергии. Отдельно отметим, что хорошие финансовые показатели позволили компании повысить ожидания по выплате дивидендов в 2017 и 2018 гг. с 12 до 14 млрд рублей ежегодно.
Акции компании обращаются с P/E 2017 - 5,2 и P/BV 2017 - 1,5 и в число наших приоритетов не входят.
___________________________________________
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
Комментарии 0