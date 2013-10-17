Как купить акции ТКС Банка на первичном размещении?

Короткий ответ: никак.



Длинный ответ.



Акции (точнее, глобальные депозитарные расписки) размещает материнская компания банка TCS Group Holding PLC, расположенная на Кипре. Размещение проходит на Лондонской фондовой бирже. Согласно опубликованным компанией документам, предложение расписок не распространяется на резидентов США, Австралии, Канады, Японии и России, то есть купить их непосредственно на своё имя граждане и компании из этих стран не могут. Единственный вариант участия в IPO для лиц из этих стран - использовать посредника или свою компанию, зарегистрированную в других юрисдикциях, например, в одной из европейских стран или в офшоре.



Второе, менее официальное ограничение заключается в том, что GDR компании предлагаются в первую очередь крупным институциональным инвесторам - инвесткомпаниям, хеджфондам, банкам и т.п. Мелкий частный вкладчик организаторов данного размещения не интересует. К тому же, как сообщает деловая пресса, в первые же дни после начала рекламной кампании IPO весь предложенный пакет был заказан («подписан») инвесторами, то есть необходимости расширять круг потенциальных инвесторов у организаторов нет.



Если вы всё же хотите принять участие в первичном размещении акций и намерены вложить в эти акции хотя бы несколько миллионов долларов, то вам проще всего было бы обратиться к российским организаторам размещения (букраннерам) - компании Ренессанс Капитал или инвестбанку Sberbank CIB, они наверняка предложат вам вариант участия в IPO в обход существующих ограничений.



После того, как GDR будут размещены, начнутся открытые биржевые торги этими бумагами, и уже любой частный инвестор сможет их купить по текущей рыночной цене, которая может быть выше или ниже цены размещения. В этом случае процедура покупки ничем не отличается от обычной: необходимо обратиться к брокеру, имеющему выход на Лондонскую биржу, открыть у него счёт, перевести на этот счёт деньги и купить бумаги. Всё это делается достаточно быстро, а операции с GDR, как и с акциями, проводятся удалённо - через интернет или с помощью телефонных распоряжений брокеру.



Вполне возможно, что через какое-то время GDR TCS пройдут листинг и будут допущены к торгам на Московской бирже, что сделает доступ к ним со стороны частных инвесторов ещё проще.



Перед принятием решения о покупке акций необходимо всё тщательно обдумать, ознакомиться с отчётностью компании и аналитическими исследованиями экспертов. Любая покупка акций сопряжена с риском потерять часть капитала. В данном случае мнение аналитиков разделилось: пессимисты считают цену предложения завышенной в 2-4 раза, оптимисты указывают, что банк Тинькова, ориентированный на современные технологии и интернет, должен оцениваться выше, чем «обычные» банки. Решение о покупке или не-покупке акций принимает только инвестор и только он несёт всю полноту ответственности за это решение.



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