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Как купить акции ТКС Банка на первичном размещении?

17.10.2013 16:00 8 8 059 просмотров
Короткий ответ: никак.

Длинный ответ.

Акции (точнее, глобальные депозитарные расписки) размещает материнская компания банка TCS Group Holding PLC, расположенная на Кипре. Размещение проходит на Лондонской фондовой бирже. Согласно опубликованным компанией документам, предложение расписок не распространяется на резидентов США, Австралии, Канады, Японии и России, то есть купить их непосредственно на своё имя граждане и компании из этих стран не могут. Единственный вариант участия в IPO для лиц из этих стран - использовать посредника или свою компанию, зарегистрированную в других юрисдикциях, например, в одной из европейских стран или в офшоре.

Второе, менее официальное ограничение заключается в том, что GDR компании предлагаются в первую очередь крупным институциональным инвесторам - инвесткомпаниям, хеджфондам, банкам и т.п. Мелкий частный вкладчик организаторов данного размещения не интересует. К тому же, как сообщает деловая пресса, в первые же дни после начала рекламной кампании IPO весь предложенный пакет был заказан («подписан») инвесторами, то есть необходимости расширять круг потенциальных инвесторов у организаторов нет.

Если вы всё же хотите принять участие в первичном размещении акций и намерены вложить в эти акции хотя бы несколько миллионов долларов, то вам проще всего было бы обратиться к российским организаторам размещения (букраннерам) - компании Ренессанс Капитал или инвестбанку Sberbank CIB, они наверняка предложат вам вариант участия в IPO в обход существующих ограничений.

После того, как GDR будут размещены, начнутся открытые биржевые торги этими бумагами, и уже любой частный инвестор сможет их купить по текущей рыночной цене, которая может быть выше или ниже цены размещения. В этом случае процедура покупки ничем не отличается от обычной: необходимо обратиться к брокеру, имеющему выход на Лондонскую биржу, открыть у него счёт, перевести на этот счёт деньги и купить бумаги. Всё это делается достаточно быстро, а операции с GDR, как и с акциями, проводятся удалённо - через интернет или с помощью телефонных распоряжений брокеру.

Вполне возможно, что через какое-то время GDR TCS пройдут листинг и будут допущены к торгам на Московской бирже, что сделает доступ к ним со стороны частных инвесторов ещё проще.

Перед принятием решения о покупке акций необходимо всё тщательно обдумать, ознакомиться с отчётностью компании и аналитическими исследованиями экспертов. Любая покупка акций сопряжена с риском потерять часть капитала. В данном случае мнение аналитиков разделилось: пессимисты считают цену предложения завышенной в 2-4 раза, оптимисты указывают, что банк Тинькова, ориентированный на современные технологии и интернет, должен оцениваться выше, чем «обычные» банки. Решение о покупке или не-покупке акций принимает только инвестор и только он несёт всю полноту ответственности за это решение.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 8

Max Grekov  (Maxmac1)
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ну ткс это все таки не эппл, да и не фейсбук
живет он только за счет кредиток что уж очень специфично
но посмтрите на связной-у него кредитный портфель разрушается очень быстрыми темпами изза хренового качества
у ткс более продуманный скоринг, но если шарахнет кризис и его клиентам тоже придется туго
поэтому мне кажется что слишком уж распиаренный выход на айпо...провалятся через годик=два ниже размещения
К  (shlomo_chavez)
#
Артём, здравствуйте smile:)
Как вы думаете, запретный список
Цитата
США, Австралии, Канады, Японии и России,
и долгосрочные планы О.Т. по развитию бизнеса(пускай и не в банковском направлении) взаимосвязаны?
Также интересно, если россиянин через посредников сделает приобретение на торгах, законодательно он будет в таких же условиях при гипотетическом предъявлении претензий, как допустим и французский гражданин?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Добрый день!

Страновые ограничения связаны с законодательством и правилами биржи. Если я правильно понимаю, чтобы дать возможность американцам покупать акции, надо раскрывать информацию и готовить документы по американским правилам (с Россией непонятно, но, наверное, примерно то же самое). Тиньков же проводит размещение очень быстро, по упрощённой процедуре в Лондоне, где и без того хватает инвесторов, поэтому не заморачивается и не тратит время и деньги на соблюдение законов отдельных стран.

Россиянин может купить акции, например, через своё иностранное юрлицо, и уже это юрлицо будет в таких же условиях, как французы.
К  (shlomo_chavez)
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Благодарю за развернутый ответ!
ннгщн апаппа  (ddtthh)
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Цитата
Как купить акции ТКС Банка на первичном размещении?

А зачем их вообще нужно покупать?ТЕМ БОЛЕЕ НА IPO.
Цитата
В данном случае мнение аналитиков разделилось: пессимисты считают цену предложения завышенной в 2-4 раза

Сразу вспоминается IPO ВТБ.
Алексей Сарычев  (sarychev)
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Несколько дней назад дядя Олег посетовал rbc, что зря дескать его не ценят инвесторы, ведь акции ТКС упали ниже плинтуса и вот-вот поднимутся до своей реальной цены (вырастут на 100%). Предположим, я поверил (полностью или частично) - реально физику купить акций, скажем на 1000 USD, или с такими маленькими деньгами в данную сферу не сунешся?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Вы всегда верите продавцам? ) "Дядя Олег" уже однажды нагрел покупателей акций, продав бумажки в разы дороже реальной цены. Думаете, теперь всё иначе?

Но это так, к слову. Отвечая на ваш вопрос, с $1000 - практически без шансов, брокеры для работы на иностранных рынках обычно хотят видеть счёт от $10 тыс. Попробуйте поспрашивать (просто прозвониться по брокерам), но вероятность маленькая.
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